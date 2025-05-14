https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/durumun-istikrara-kavusturuldugu-bildirilmisti-trablusta-gece-yine-silahlar-konustu-1096202191.html
Durumun istikrara kavuşturulduğu bildirilmişti: Trablus’ta gece yine silahlar konuştu
Durumun istikrara kavuşturulduğu bildirilmişti: Trablus’ta gece yine silahlar konuştu
Sputnik Türkiye
Libya hükümetinin dün yaptığı açıklamada çatışmaların kontrol aldığını bildirmesine rağmen başkent Trablus’un bazı semtlerinde dün gece yeniden silahlı... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T07:55+0300
2025-05-14T07:55+0300
2025-05-14T08:13+0300
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Libya’nın Al Wasat gazetesi, başkent Trablus’ta farklı gruplar arasındaki çatışmaların dün gece devam ettiğini bildirdi.Gazetenin haberinde, “Trablus'ta gerilim yeniden tırmanışa geçti, bir dizi mahallede çatışmalar yaşandı” ifadesine yer verildi.Sputnik’e konuşan bir kaynak, Libya Ulusal Ordusu birlikleri ülkenin doğusundaki Bingazi'den Sirte kentine doğru ilerlediğini söyledi.Trablus’ta 12 Mayıs Pazartesi akşamı silahlı çatışmalar meydana gelmişti. Sağlık görevlilerinin verdiği bilgiye göre çatışmalarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.Olayda, Libya Cumhurbaşkanlığı Konseyi Güvenlik Servisi Başkanı Abdülgani el Kikli'nin öldürüldüğü bildirilmişti.Libya İçişleri Bakanlığı dünkü açıklamasında başkentteki durumun istikrara kavuşturulduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/malezya-basbakani-enver-ibrahim-resmi-bir-ziyaret-kapsaminda-rusyada-1096199495.html
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libya, trablus, libya ulusal ordusu, silahlı çatışma
libya, trablus, libya ulusal ordusu, silahlı çatışma
Durumun istikrara kavuşturulduğu bildirilmişti: Trablus’ta gece yine silahlar konuştu
07:55 14.05.2025 (güncellendi: 08:13 14.05.2025)
Libya hükümetinin dün yaptığı açıklamada çatışmaların kontrol aldığını bildirmesine rağmen başkent Trablus’un bazı semtlerinde dün gece yeniden silahlı çatışmaların yaşandığı belirtildi.
Libya’nın Al Wasat
gazetesi, başkent Trablus’ta farklı gruplar arasındaki çatışmaların dün gece devam ettiğini bildirdi.
Gazetenin haberinde, “Trablus'ta gerilim yeniden tırmanışa geçti, bir dizi mahallede çatışmalar yaşandı” ifadesine yer verildi.
Sputnik’e konuşan bir kaynak, Libya Ulusal Ordusu birlikleri ülkenin doğusundaki Bingazi'den Sirte kentine doğru ilerlediğini söyledi.
Trablus’ta 12 Mayıs Pazartesi akşamı silahlı çatışmalar meydana gelmişti. Sağlık görevlilerinin verdiği bilgiye göre çatışmalarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Olayda, Libya Cumhurbaşkanlığı Konseyi Güvenlik Servisi Başkanı Abdülgani el Kikli'nin öldürüldüğü bildirilmişti.
Libya İçişleri Bakanlığı dünkü açıklamasında başkentteki durumun istikrara kavuşturulduğunu açıklamıştı.