https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/durumun-istikrara-kavusturuldugu-bildirilmisti-trablusta-gece-yine-silahlar-konustu-1096202191.html

Durumun istikrara kavuşturulduğu bildirilmişti: Trablus’ta gece yine silahlar konuştu

Durumun istikrara kavuşturulduğu bildirilmişti: Trablus’ta gece yine silahlar konuştu

Sputnik Türkiye

Libya hükümetinin dün yaptığı açıklamada çatışmaların kontrol aldığını bildirmesine rağmen başkent Trablus’un bazı semtlerinde dün gece yeniden silahlı... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T07:55+0300

2025-05-14T07:55+0300

2025-05-14T08:13+0300

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Libya’nın Al Wasat gazetesi, başkent Trablus’ta farklı gruplar arasındaki çatışmaların dün gece devam ettiğini bildirdi.Gazetenin haberinde, “Trablus'ta gerilim yeniden tırmanışa geçti, bir dizi mahallede çatışmalar yaşandı” ifadesine yer verildi.Sputnik’e konuşan bir kaynak, Libya Ulusal Ordusu birlikleri ülkenin doğusundaki Bingazi'den Sirte kentine doğru ilerlediğini söyledi.Trablus’ta 12 Mayıs Pazartesi akşamı silahlı çatışmalar meydana gelmişti. Sağlık görevlilerinin verdiği bilgiye göre çatışmalarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.Olayda, Libya Cumhurbaşkanlığı Konseyi Güvenlik Servisi Başkanı Abdülgani el Kikli'nin öldürüldüğü bildirilmişti.Libya İçişleri Bakanlığı dünkü açıklamasında başkentteki durumun istikrara kavuşturulduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/malezya-basbakani-enver-ibrahim-resmi-bir-ziyaret-kapsaminda-rusyada-1096199495.html

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