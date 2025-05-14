https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/galatasarayin-super-ligte-sampiyon-olma-ihtimali-ne-iste-kalan-maclar-ve-puan-durumu-1096212125.html
Galatasaray'ın Süper Lig'te şampiyon olma ihtimali ne? İşte kalan maçlar ve puan durumu
Galatasaray'ın Süper Lig'te şampiyon olma ihtimali ne? İşte kalan maçlar ve puan durumu
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun sonuna yaklaşırken, Galatasaray şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyaç duyuyor. 35 hafta sonunda 86 puan toplayan... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T11:51+0300
2025-05-14T11:51+0300
2025-05-14T11:51+0300
galatasaray
fenerbahçe
kayserispor
spor
şampiyon
şampiyonluk
süper lig
maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/02/1095080906_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a452804fdd00aacd74a792e24e4e0a23.jpg
Galatasaray, 35 haftalık periyotta 27 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak 86 puana ulaştı. Bu performansla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Kalan 3 haftada 1 puan alması durumunda, sarı-kırmızılılar rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.Şampiyonluk maçı: 18 Mayıs'ta Kayserispor deplasmanıGalatasaray'ın şampiyonluk için kritik maçı, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da Kayserispor ile oynanacak. Bu karşılaşmadan alınacak 1 puan, sarı-kırmızılılara şampiyonluğu getirecek. Kalan maçlar ise 25 Mayıs'ta Göztepe deplasmanı ve 1 Haziran'da Başakşehir ile iç saha mücadelesi olacak.Taraftarlar heyecanla bekliyorGalatasaray taraftarları, takımın 5. yıldızını takması için gün sayıyor. Şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyaç duyulması, camiada büyük bir heyecan yaratmış durumda. 18 Mayıs'taki Kayserispor maçı, sarı-kırmızılılar için tarihi bir dönüm noktası olabilir.Fenerbahçe'nin durumuFenerbahçe, Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ligde kalan maçlarda puan kaybı yaşamamak zorunda olan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Ancak Galatasaray'ın 1 puan alması durumunda, Fenerbahçe'nin sonuçları şampiyonluk için yeterli olmayacak.Galatasaray'ın kalan maçlarıŞampiyonluk i̇htimalleri
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/real-madridde-ancelotti-donemi-sona-eriyor-teknik-adam-yeni-takimla-anlasti-1096155263.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/02/1095080906_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4df7c1631349ee0c581fda934105e94.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, fenerbahçe, kayserispor, şampiyon, şampiyonluk, süper lig, maç
galatasaray, fenerbahçe, kayserispor, şampiyon, şampiyonluk, süper lig, maç
Galatasaray'ın Süper Lig'te şampiyon olma ihtimali ne? İşte kalan maçlar ve puan durumu
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun sonuna yaklaşırken, Galatasaray şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyaç duyuyor. 35 hafta sonunda 86 puan toplayan sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider durumda. 18 Mayıs'ta saat 19:00'da Kayserispor ile oynanacak maçta alınacak 1 puan, Galatasaray'a şampiyonluğu getirecek.
Galatasaray, 35 haftalık periyotta 27 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak 86 puana ulaştı. Bu performansla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Kalan 3 haftada 1 puan alması durumunda, sarı-kırmızılılar rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
Şampiyonluk maçı: 18 Mayıs'ta Kayserispor deplasmanı
Galatasaray'ın şampiyonluk için kritik maçı, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da Kayserispor ile oynanacak. Bu karşılaşmadan alınacak 1 puan, sarı-kırmızılılara şampiyonluğu getirecek. Kalan maçlar ise 25 Mayıs'ta Göztepe deplasmanı ve 1 Haziran'da Başakşehir ile iç saha mücadelesi olacak.
Taraftarlar heyecanla bekliyor
Galatasaray taraftarları, takımın 5. yıldızını takması için gün sayıyor. Şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyaç duyulması, camiada büyük bir heyecan yaratmış durumda. 18 Mayıs'taki Kayserispor maçı, sarı-kırmızılılar için tarihi bir dönüm noktası olabilir.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ligde kalan maçlarda puan kaybı yaşamamak zorunda olan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Ancak Galatasaray'ın 1 puan alması durumunda, Fenerbahçe'nin sonuçları şampiyonluk için yeterli olmayacak.
Galatasaray'ın kalan maçları
18 Mayıs
: Kayserispor - Galatasaray
25 Mayıs
: Göztepe - Galatasaray
1 Haziran
: Galatasaray - Başakşehir
Galatasaray, Kayserispor maçından 1 puan
alırsa, diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın şampiyon
olacak.
Galatasaray, Kayserispor maçını kaybederse, Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşaması durumunda yine şampiyon
olacak.
Galatasaray, kalan 3 maçta toplamda 1 puan
alırsa, şampiyonluğu garantileyecek.