https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/galatasarayin-super-ligte-sampiyon-olma-ihtimali-ne-iste-kalan-maclar-ve-puan-durumu-1096212125.html

Galatasaray'ın Süper Lig'te şampiyon olma ihtimali ne? İşte kalan maçlar ve puan durumu

Galatasaray'ın Süper Lig'te şampiyon olma ihtimali ne? İşte kalan maçlar ve puan durumu

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun sonuna yaklaşırken, Galatasaray şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyaç duyuyor. 35 hafta sonunda 86 puan toplayan... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T11:51+0300

2025-05-14T11:51+0300

2025-05-14T11:51+0300

galatasaray

fenerbahçe

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şampiyonluk

süper lig

maç

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Galatasaray, 35 haftalık periyotta 27 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak 86 puana ulaştı. Bu performansla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Kalan 3 haftada 1 puan alması durumunda, sarı-kırmızılılar rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.Şampiyonluk maçı: 18 Mayıs'ta Kayserispor deplasmanıGalatasaray'ın şampiyonluk için kritik maçı, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da Kayserispor ile oynanacak. Bu karşılaşmadan alınacak 1 puan, sarı-kırmızılılara şampiyonluğu getirecek. Kalan maçlar ise 25 Mayıs'ta Göztepe deplasmanı ve 1 Haziran'da Başakşehir ile iç saha mücadelesi olacak.Taraftarlar heyecanla bekliyorGalatasaray taraftarları, takımın 5. yıldızını takması için gün sayıyor. Şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyaç duyulması, camiada büyük bir heyecan yaratmış durumda. 18 Mayıs'taki Kayserispor maçı, sarı-kırmızılılar için tarihi bir dönüm noktası olabilir.Fenerbahçe'nin durumuFenerbahçe, Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ligde kalan maçlarda puan kaybı yaşamamak zorunda olan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Ancak Galatasaray'ın 1 puan alması durumunda, Fenerbahçe'nin sonuçları şampiyonluk için yeterli olmayacak.Galatasaray'ın kalan maçlarıŞampiyonluk i̇htimalleri

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galatasaray, fenerbahçe, kayserispor, şampiyon, şampiyonluk, süper lig, maç