https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/ford-fabrikasinda-uretim-durma-noktasina-geldi-isciler-greve-gitti-1096219985.html

Ford fabrikasında üretim durma noktasına geldi: İşçiler greve gitti

Ford fabrikasında üretim durma noktasına geldi: İşçiler greve gitti

Sputnik Türkiye

Almanya'da 1930 yılından beri üretim yapan Ford fabrikasında işçiler greve gitti. Aralarında çok sayıda Türk işçi de bulunuyor. 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T14:08+0300

2025-05-14T14:08+0300

2025-05-14T14:10+0300

ekonomi̇

ford

köln

işten çıkarma

grev

grev hakkı

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Almanya'nın en eski fabrikalarından biri olan ve 1930 yılından bu yana üretim yapan Ford fabrikasında işçiler greve gitti. Karar, 11 bin 500 kişinin çalıştığı fabrikada, üç bine yakın işçinin işten çıkarılacağının açıklanmasının ardından alındı. 2 bin 900 kişiyi işten çıkaracakları açıklamışlardıMerkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford'un Avrupa merkezi olan Köln'deki fabrikasında çalışan işçiler, istihdamı 2027 yılına kadar 2 bin 900 kişi azaltmayı planlayan fabrika yönetimine karşı greve gitti. İşçilerin, IG Metall sendikasının çağrısıyla, 04.30'da erken vardiyayla başlattıkları grevin, dönüşümlü olarak yarın sabah vardiyasına kadar devam ettirileceği belirtildi.Üretim durma noktasına geldiFord'un Köln fabrikasında, sendikanın çağrısı üzerine işçilerin çoğunluğunun greve katılmasıyla fabrikanın üretim hatlarının bu sabah itibarıyla durma noktasına geldiği kaydedildi.Aralarında çok sayıda Türk'ün de bulunduğu işçiler, 2027 yılına kadar istihdamı 2 bin 900 kişi azaltmayı planlayan Ford fabrikasıyla yapılan müzakerelerde şirket üzerindeki baskıyı artırmak istiyor.

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Sputnik Türkiye

ford, köln, işten çıkarma, grev, grev hakkı