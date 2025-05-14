https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/ford-fabrikasinda-uretim-durma-noktasina-geldi-isciler-greve-gitti-1096219985.html
Ford fabrikasında üretim durma noktasına geldi: İşçiler greve gitti
Ford fabrikasında üretim durma noktasına geldi: İşçiler greve gitti
Sputnik Türkiye
Almanya'da 1930 yılından beri üretim yapan Ford fabrikasında işçiler greve gitti. Aralarında çok sayıda Türk işçi de bulunuyor. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T14:08+0300
2025-05-14T14:08+0300
2025-05-14T14:10+0300
ekonomi̇
ford
köln
işten çıkarma
grev
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Almanya'nın en eski fabrikalarından biri olan ve 1930 yılından bu yana üretim yapan Ford fabrikasında işçiler greve gitti. Karar, 11 bin 500 kişinin çalıştığı fabrikada, üç bine yakın işçinin işten çıkarılacağının açıklanmasının ardından alındı. 2 bin 900 kişiyi işten çıkaracakları açıklamışlardıMerkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford'un Avrupa merkezi olan Köln'deki fabrikasında çalışan işçiler, istihdamı 2027 yılına kadar 2 bin 900 kişi azaltmayı planlayan fabrika yönetimine karşı greve gitti. İşçilerin, IG Metall sendikasının çağrısıyla, 04.30'da erken vardiyayla başlattıkları grevin, dönüşümlü olarak yarın sabah vardiyasına kadar devam ettirileceği belirtildi.Üretim durma noktasına geldiFord'un Köln fabrikasında, sendikanın çağrısı üzerine işçilerin çoğunluğunun greve katılmasıyla fabrikanın üretim hatlarının bu sabah itibarıyla durma noktasına geldiği kaydedildi.Aralarında çok sayıda Türk'ün de bulunduğu işçiler, 2027 yılına kadar istihdamı 2 bin 900 kişi azaltmayı planlayan Ford fabrikasıyla yapılan müzakerelerde şirket üzerindeki baskıyı artırmak istiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/dunyaca-unlu-otomobil-markasi-33-bin-aracini-acilen-cagirdi-yolda-motorunuz-tutusabilir-1095128487.html
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ford, köln, işten çıkarma, grev, grev hakkı
ford, köln, işten çıkarma, grev, grev hakkı
Ford fabrikasında üretim durma noktasına geldi: İşçiler greve gitti
14:08 14.05.2025 (güncellendi: 14:10 14.05.2025)
Almanya'da 1930 yılından beri üretim yapan Ford fabrikasında işçiler greve gitti. Aralarında çok sayıda Türk işçi de bulunuyor.
Almanya'nın en eski fabrikalarından biri olan ve 1930 yılından bu yana üretim yapan Ford fabrikasında işçiler greve gitti. Karar, 11 bin 500 kişinin çalıştığı fabrikada, üç bine yakın işçinin işten çıkarılacağının açıklanmasının ardından alındı.
2 bin 900 kişiyi işten çıkaracakları açıklamışlardı
Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford'un Avrupa merkezi olan Köln'deki fabrikasında çalışan işçiler, istihdamı 2027 yılına kadar 2 bin 900 kişi azaltmayı planlayan fabrika yönetimine karşı greve gitti. İşçilerin, IG Metall sendikasının çağrısıyla, 04.30'da erken vardiyayla başlattıkları grevin, dönüşümlü olarak yarın sabah vardiyasına kadar devam ettirileceği belirtildi.
Üretim durma noktasına geldi
Ford'un Köln fabrikasında, sendikanın çağrısı üzerine işçilerin çoğunluğunun greve katılmasıyla fabrikanın üretim hatlarının bu sabah itibarıyla durma noktasına geldiği kaydedildi.
Aralarında çok sayıda Türk'ün de bulunduğu işçiler, 2027 yılına kadar istihdamı 2 bin 900 kişi azaltmayı planlayan Ford fabrikasıyla yapılan müzakerelerde şirket üzerindeki baskıyı artırmak istiyor.