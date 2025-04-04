https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/dunyaca-unlu-otomobil-markasi-33-bin-aracini-acilen-cagirdi-yolda-motorunuz-tutusabilir-1095128487.html
Dünyaca ünlü otomobil markası 33 bin aracını acilen çağırdı: 'Yolda motorunuz tutuşabilir'
Dünyaca ünlü otomobil markası 33 bin aracını acilen çağırdı: 'Yolda motorunuz tutuşabilir'
Sputnik Türkiye
Ford, iki popüler modelinde yakıt enjektöründe çatlak bir sorun olduğunu belirterek 33 bin aracı acilen geri çağırdı. 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T11:05+0300
2025-04-04T11:05+0300
2025-04-04T11:06+0300
ekonomi̇
ford
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araba
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Dünyaca ünlü otomobil firması Ford, 2020-2022 Ford Escape ve 2021-2023 Ford Bronco Sport model araçlarını geri çağırdı. 33 bin araç için yapılan çağrıda, araçların yakıt enjektöründe bir sorun olduğu ve bunun da motorun etrafındaki gazın alev almasına neden olabileceği belirtildi. Kullanıcılara çağrı yaptıYetkililer, 2020-2022'te üretilen bazı Ford Escape'lerin yakıt enjektörü çatlakları nedeniyle alev alabileceği konusunda uyardı. 2021'den 2023'e kadar olan Bronco Sports da geri çağırıldı. Ford, araçların çatlaklıklarını gidereceğini ve her aracın güç aktarma sistemi kontrol modülü yazılımını ücretsiz olarak güncelleyeceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/otvsiz-arac-aliminda-detaylar-aciklandi-sartlar-neler-limit-ne-kadar-1095008921.html
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ford, yangın, araba
Dünyaca ünlü otomobil markası 33 bin aracını acilen çağırdı: 'Yolda motorunuz tutuşabilir'
11:05 04.04.2025 (güncellendi: 11:06 04.04.2025)
Ford, iki popüler modelinde yakıt enjektöründe çatlak bir sorun olduğunu belirterek 33 bin aracı acilen geri çağırdı.
Dünyaca ünlü otomobil firması Ford, 2020-2022 Ford Escape ve 2021-2023 Ford Bronco Sport model araçlarını geri çağırdı. 33 bin araç için yapılan çağrıda, araçların yakıt enjektöründe bir sorun olduğu ve bunun da motorun etrafındaki gazın alev almasına neden olabileceği belirtildi.
Kullanıcılara çağrı yaptı
Yetkililer, 2020-2022'te üretilen bazı Ford Escape'lerin yakıt enjektörü çatlakları nedeniyle alev alabileceği konusunda uyardı. 2021'den 2023'e kadar olan Bronco Sports da geri çağırıldı. Ford, araçların çatlaklıklarını gidereceğini ve her aracın güç aktarma sistemi kontrol modülü yazılımını ücretsiz olarak güncelleyeceğini açıkladı.