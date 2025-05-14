https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/ege-denizinde-31-buyuklugunde-deprem-1096226237.html
Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin saat 16.18'de, yerin 14.2 kilometre derinliğinde... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T17:15+0300
2025-05-14T17:15+0300
2025-05-14T17:52+0300
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deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Ege Denizi'nde saat 16.18'de 14.2 kilometre derinlikte 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ege Denizi açıklarında yaşanan sarsıntının saat 16.18'de olduğunu duyurdu. Depremin merkez üssünün deniz açıklarında olduğu ve yerin 14.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.Deprem, Ege kıyılarında kısa süreli hissedildi ancak herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını ifade ederken, halktan resmi açıklamaları takip etmelerini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/depremden-sonra-hl-sallaniyor-gibi-hissediyorsaniz-dikkat-uzmani-uyardi-bu-sendrom-haftalarca-1096219389.html
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kandilli rasathanesi, ege denizi, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli rasathanesi, ege denizi, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem
17:15 14.05.2025 (güncellendi: 17:52 14.05.2025)
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin saat 16.18'de, yerin 14.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Ege Denizi'nde saat 16.18'de 14.2 kilometre derinlikte 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ege Denizi açıklarında yaşanan sarsıntının saat 16.18'de olduğunu duyurdu. Depremin merkez üssünün deniz açıklarında olduğu ve yerin 14.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Deprem, Ege kıyılarında kısa süreli hissedildi ancak herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını ifade ederken, halktan resmi açıklamaları takip etmelerini istedi.