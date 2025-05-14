https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/ege-denizinde-31-buyuklugunde-deprem-1096226237.html

Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin saat 16.18'de, yerin 14.2 kilometre derinliğinde... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T17:15+0300

2025-05-14T17:15+0300

2025-05-14T17:52+0300

son depremler

kandilli rasathanesi

ege denizi

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Ege Denizi'nde saat 16.18'de 14.2 kilometre derinlikte 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ege Denizi açıklarında yaşanan sarsıntının saat 16.18'de olduğunu duyurdu. Depremin merkez üssünün deniz açıklarında olduğu ve yerin 14.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.Deprem, Ege kıyılarında kısa süreli hissedildi ancak herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını ifade ederken, halktan resmi açıklamaları takip etmelerini istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/depremden-sonra-hl-sallaniyor-gibi-hissediyorsaniz-dikkat-uzmani-uyardi-bu-sendrom-haftalarca-1096219389.html

ege denizi

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kandilli rasathanesi, ege denizi, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)