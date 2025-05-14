https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/depremden-sonra-hl-sallaniyor-gibi-hissediyorsaniz-dikkat-uzmani-uyardi-bu-sendrom-haftalarca-1096219389.html
Depremden sonra hâlâ sallanıyor gibi hissediyorsanız dikkat, uzmanı uyardı: Bu sendrom haftalarca sürebilir
Depremden sonra hâlâ sallanıyor gibi hissediyorsanız dikkat, uzmanı uyardı: Bu sendrom haftalarca sürebilir
Sputnik Türkiye
Deprem sonrası sürekli deprem oluyormuş gibi hissedip tetikte olma halidir. Tek başına geçmesini beklemek yerine, profesyonel bir destek alınmalıdır.
2025-05-14T14:30+0300
2025-05-14T14:30+0300
2025-05-14T14:54+0300
türki̇ye
silivri
datça
marmara denizi
deprem
i̇stanbul depremi
hayalet deprem sendromu
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Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde yaşanan artçı sarsıntıların ardından bugün, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Muğla genelinde ve çevre illerde hafif şekilde hissedilen bu deprem, vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Yaşanan bu tür depremler sadece fiziksel etkilerle sınırlı kalmazken, birçok kişi sarsıntı sona ermesine rağmen hâlâ yerin hareket ettiğini hissedebiliyor. Peki hayalet deprem sendromu nedir? Bu durumdan nasıl kurtulunur? Uzman Klinik Psikolog Burbuçe Ağdaş, Sputnik’e özel anlattı.‘Bu durum tıpta travma sonrası yaşanan psikolojik bir belirti olarak kabul ediliyor’Uzman Klinik Psikolog Burbuçe Ağdaş, özellikle büyük depremlerin etkisinin sadece fiziksel etkilerle sınırlı kalmadığını ve birçok kişinin hayalet deprem sendromu yaşadığını söyledi:‘Vücut, gerçek bir tehdit kalmamış olsa bile hâlâ tetikte kalır’Ağdaş, hayalet deprem sendromunu “Genellikle deprem yaşamış kişilerde görülür. Vücut, gerçek bir tehdit kalmamış olsa bile hâlâ tetikte kalır” sözleriyle açıklıyor ve kişinin yaşadıklarını şöyle sıralıyor:📌Kişi yerin hafifçe sallandığını sanır 📌Kalbi hızla atar, nefesi daralır📌Etrafındaki eşyalara dikkatlice bakar: “Acaba lamba oynuyor mu?”, “Perde kıpırdadı mı?”📌“Yine deprem oluyor galiba” düşüncesi zihnine yerleşir📌Bu his, kişiyi sürekli alarm halinde tutabilir‘Kişiyi sürekli alarm halinde tutar’Uzman Klinik Psikolog Burbuçe Ağdaş, bu durumda sadece deprem sonrası değil depremin tetiklediği bedenin aşırı stres ve kaygı altında verdiği bir yanıt olduğunu aktardı. “Sadece yaşanmış bir deprem değil, hayatın başka stresleri de benzer beden algılarını ortaya çıkarabilir” Bazı durumların da benzer hisleri tetikleyebileceğini söyledi.📌Uzun süreli belirsizlik hali (örneğin savaş, pandemi gibi dönemler)📌Kaygı bozuklukları📌Panik bozukluk📌Uyku düzensizliği ve yorgunluk📌Vestibüler sistemle (denge sistemiyle) ilgili hassasiyetlerHayalet deprem sendromunun belirtileri neler?📌Hafif hafif sallanıyormuş gibi hissetme📌Denge kaybı ya da baş dönmesi📌Kalp çarpıntısı📌Nefes darlığı📌Gözlerini bir noktaya dikip titizlikle etrafı inceleme📌"Acaba yine mi deprem oldu?" diye sürekli kontrol etme ihtiyacı‘Panik atakla doğrudan bağlantısı olabilir’Ağdaş, bu durumun panik atakla da doğrudan bir bağlatısı olabileceğinin altını çizdi:Belirtiler ne kadar sürer?Uzman Klinik Psikolog Burbuçe Ağdaş, belirtilerin görülme süresinin kişiden kişiye göre değişebileceğini söyleyerek profesyonel desteğin önemini vurguladı:“Bu his bazı kişilerde birkaç gün sürerken, bazılarında haftalar hatta aylar boyunca tekrar edebilir. Süreç kişiden kişiye değişir ama en önemlisi şu: tek başına geçmesini beklemek yerine, profesyonel bir destekle bu sürecin daha kısa ve sağlıklı bir şekilde aşılması mümkün.”‘Sadece binaları değil, ruh sağlığımızı da depreme karşı hazırlamalıyız’Ağdaş, bir deprem ülkesi olarak bu tür ruhsal etkilerle başa çıkmak için toplum olarak hazırlık içinde olmamız gerektiğini aktardı:✅Deprem sonrası psikolojik ilk yardım eğitimi yaygınlaştırılmalı✅Okullarda ve işyerlerinde sadece tahliye değil, duygusal dayanıklılık da öğretilmeli✅Medya, travmayı tetiklemeyecek şekilde sorumlu yayın yapmalı✅Travma sonrası destek merkezleri hızlıca devreye girmeli✅Toplumda "terapiye gitmek ayıp değildir" anlayışı daha da yerleşmeli
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/deprem-korkusunu-firsata-ceviriyorlar-uzmani-sahte-deprem-erken-uyari-uygulamalarina-karsi-uyariyor-1095815088.html
türki̇ye
silivri
datça
marmara denizi
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2025
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Başak Koçak
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
hayalet deprem sendromu, hayalet deprem, sürekli değrem oluyor gibi hissetmek
hayalet deprem sendromu, hayalet deprem, sürekli değrem oluyor gibi hissetmek
Depremden sonra hâlâ sallanıyor gibi hissediyorsanız dikkat, uzmanı uyardı: Bu sendrom haftalarca sürebilir
14:30 14.05.2025 (güncellendi: 14:54 14.05.2025)
Özel
Silivri’deki 6,2’lik depremin ardından, bugün Datça açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Muğla ve çevre illerde hissedilen sarsıntı endişeye yol açtı. Uzmanlar, bazı kişilerin deprem sonrası sarsıntı olmasa bile yer sallanıyormuş gibi hissetmesinin “hayalet deprem sendromu” olabileceğini belirtiyor.
Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde yaşanan artçı sarsıntıların ardından bugün, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Muğla genelinde ve çevre illerde hafif şekilde hissedilen bu deprem, vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Yaşanan bu tür depremler sadece fiziksel etkilerle sınırlı kalmazken, birçok kişi sarsıntı sona ermesine rağmen hâlâ yerin hareket ettiğini hissedebiliyor. Peki hayalet deprem sendromu nedir? Bu durumdan nasıl kurtulunur? Uzman Klinik Psikolog Burbuçe Ağdaş, Sputnik’e özel anlattı.
‘Bu durum tıpta travma sonrası yaşanan psikolojik bir belirti olarak kabul ediliyor’
Uzman Klinik Psikolog Burbuçe Ağdaş, özellikle büyük depremlerin etkisinin sadece fiziksel etkilerle sınırlı kalmadığını ve birçok kişinin hayalet deprem sendromu yaşadığını söyledi:
“Sürekli deprem oluyormuş gibi hisseden biri çoğunlukla yerin hafif hafif sallandığını, dengesinin bozulduğunu ya da bir anda deprem oluyormuş gibi bir panik hali yaşadığını söyler. Gerçekte bir sarsıntı olmasa da vücut sanki bir tehdit varmış gibi tepki verir. Tıpta bu durum, travma sonrası yaşanabilen psikolojik bir belirti olarak kabul edilir. Özellikle "phantom earthquake" yani “hayalet deprem” algısı bazı bilimsel kaynaklarda geçiyor.”
‘Vücut, gerçek bir tehdit kalmamış olsa bile hâlâ tetikte kalır’
Ağdaş, hayalet deprem sendromunu “Genellikle deprem yaşamış kişilerde görülür. Vücut, gerçek bir tehdit kalmamış olsa bile hâlâ tetikte kalır” sözleriyle açıklıyor ve kişinin yaşadıklarını şöyle sıralıyor:
📌Kişi yerin hafifçe sallandığını sanır
📌Kalbi hızla atar, nefesi daralır
📌Etrafındaki eşyalara dikkatlice bakar: “Acaba lamba oynuyor mu?”, “Perde kıpırdadı mı?”
📌“Yine deprem oluyor galiba” düşüncesi zihnine yerleşir
📌Bu his, kişiyi sürekli alarm halinde tutabilir
‘Kişiyi sürekli alarm halinde tutar’
Uzman Klinik Psikolog Burbuçe Ağdaş, bu durumda sadece deprem sonrası değil depremin tetiklediği bedenin aşırı stres ve kaygı altında verdiği bir yanıt olduğunu aktardı. “Sadece yaşanmış bir deprem değil, hayatın başka stresleri de benzer beden algılarını ortaya çıkarabilir” Bazı durumların da benzer hisleri tetikleyebileceğini söyledi.
📌Uzun süreli belirsizlik hali (örneğin savaş, pandemi gibi dönemler)
📌Uyku düzensizliği ve yorgunluk
📌Vestibüler sistemle (denge sistemiyle) ilgili hassasiyetler
Hayalet deprem sendromunun belirtileri neler?
📌Hafif hafif sallanıyormuş gibi hissetme
📌Denge kaybı ya da baş dönmesi
📌Gözlerini bir noktaya dikip titizlikle etrafı inceleme
📌"Acaba yine mi deprem oldu?" diye sürekli kontrol etme ihtiyacı
‘Panik atakla doğrudan bağlantısı olabilir’
Ağdaş, bu durumun panik atakla da doğrudan bir bağlatısı olabileceğinin altını çizdi:
“Panik atakla doğrudan bağlantısı olabilir. Özellikle panik atak geçiren kişilerde vücut bir tehdit varmış gibi algılar ve buna göre tepki verir. O tepki anında kişi kalp çarpıntısı, terleme, nefes darlığı ve kontrol kaybı gibi belirtiler yaşar. Hayalet deprem hissi de bu sürecin bir parçası olabilir.”
Belirtiler ne kadar sürer?
Uzman Klinik Psikolog Burbuçe Ağdaş, belirtilerin görülme süresinin kişiden kişiye göre değişebileceğini söyleyerek profesyonel desteğin önemini vurguladı:
“Bu his bazı kişilerde birkaç gün sürerken, bazılarında haftalar hatta aylar boyunca tekrar edebilir. Süreç kişiden kişiye değişir ama en önemlisi şu: tek başına geçmesini beklemek yerine, profesyonel bir destekle bu sürecin daha kısa ve sağlıklı bir şekilde aşılması mümkün.”
‘Sadece binaları değil, ruh sağlığımızı da depreme karşı hazırlamalıyız’
Ağdaş, bir deprem ülkesi olarak bu tür ruhsal etkilerle başa çıkmak için toplum olarak hazırlık içinde olmamız gerektiğini aktardı:
✅Deprem sonrası psikolojik ilk yardım eğitimi yaygınlaştırılmalı
✅Okullarda ve işyerlerinde sadece tahliye değil, duygusal dayanıklılık da öğretilmeli
✅Medya, travmayı tetiklemeyecek şekilde sorumlu yayın yapmalı
✅Travma sonrası destek merkezleri hızlıca devreye girmeli
✅Toplumda "terapiye gitmek ayıp değildir" anlayışı daha da yerleşmeli
Unutmayalım deprem fiziksel olduğu kadar ruhsal bir olaydır. Ve bu kısmı ne kadar görmezden gelirsek, o kadar yalnızlaşır ve zorlanırız.