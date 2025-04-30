https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/deprem-korkusunu-firsata-ceviriyorlar-uzmani-sahte-deprem-erken-uyari-uygulamalarina-karsi-uyariyor-1095815088.html

Deprem korkusunu fırsata çeviriyorlar: Uzmanı sahte deprem erken uyarı uygulamalarına karşı uyarıyor

Deprem korkusunu fırsata çeviriyorlar: Uzmanı sahte deprem erken uyarı uygulamalarına karşı uyarıyor

Sputnik Türkiye

Sahte deprem erken uyarı uygulamaları kişisel veri toplayabilir, şifrelerimizi ele geçirebilir. İzinlere ve uygulama geliştiricisine dikkat etmeliyiz. Resmi kaynaklı uygulamalar indirerek ve dikkatli araştırma yaparak korunuruz

2025-04-30T17:07+0300

2025-04-30T17:07+0300

2025-04-30T17:07+0300

türki̇ye

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İstanbul’da yaşanan depremin ardından, bu bölgede yaşayanlar deprem erken uyarı uygulamalarına yönelirken, sahte uygulamaların sayısında da artış yaşanıyor. Uzmanlar, bu tür uygulamaların hem maddi hem dijital güvenlik açısından risk taşıdığı uyarısında bulunuyor. Peki deprem erken uyarı uygulamaları indirirken nelere dikkat etmek gerekir? Sahte uygulamalar neyi hedefliyor, nasıl korunuruz? Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık Sputnik’e özel anlattı.‘Deprem sonrası doğru bilgiye ulaşmakla güvende kalma arasında doğrudan bir ilişki var’Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, deprem gibi büyük felaketler yaşandığında artan bilgi ihtiyacının dolandırıcılar için fırsata dönüştüğünü belirtti:“Deprem gibi büyük bir felaket yaşandığında insanlar panik halinde bilgiye ulaşmak istiyor. O anda doğru bilgiye ulaşmakla güvende kalma arasında doğrudan bir ilişki var gibi hissediyoruz. İşte tam bu boşlukta, dolandırıcılar devreye giriyor. İnsanların korku ve belirsizlik yaşadığı anlar, maalesef kötü niyetli kişilerin fırsat kolladığı anlara dönüşüyor. Ne yazık ki bu kişiler, “erken uyarı uygulaması” gibi görünüp aslında insanları kandıracak sistemler geliştiriyor.”‘Sahte uygulamalar, “sizi birkaç saniye önceden uyaracağız” vaadiyle piyasaya sürülüyor’Kırık, sahte uygulamaların vaatlerini yerine getirecek gerçekçi teknik altyapıya sahip olmadıklarını söyleyerek konuya ilişkin şunları aktardı:“Sahte uygulamalar, “sizi birkaç saniye önceden uyaracağız” gibi vaatlerle piyasaya sürülüyor. Hâlbuki bu vaatleri gerçekçi kılan teknik altyapı yok. Ama insanlar o anda o kadar çaresiz hissediyor ki, doğruluğunu sorgulamadan hemen indiriyorlar. Dolandırıcılar da tam olarak bu güvensizlik ve panik havasını kullanarak veri toplamaya, reklam geliri kazanmaya veya daha kötüsü, kişisel verileri çalmaya çalışıyor. Yani bir anlamda afetin yarattığı boşluk, dijital dolandırıcılıkla daha da derinleşiyor.”Deprem erken uyarı uygulamaları indirirken nelere dikkat etmek gerekir?Prof. Dr. Ali Murat Kırık, deprem erken uyarı uygulamaları indirirken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı:'Uygulama izinlerine dikkat edilmeli'Kırık, özellikle uygulamanın bizden ne tür izinler istediğine bakılması gerektiğini söylüyor ve ekliyor:“Bir deprem erken uyarı uygulaması neden rehberimize ya da mikrofonumuza erişmek istesin? Bu tarz alakasız izinler talep eden uygulamalardan uzak durmalıyız. Gerçek bir uygulama yalnızca konum bilgisine erişmek ister, çünkü bölgesel uyarılar buna göre yapılır. Kısacası bir uygulamayı indirirken acele etmeyip önce küçük bir araştırma yaparsak, sonrasında büyük sorunlarla karşılaşmamış oluruz.”‘Sahte deprem erken uyarı uygulamaları tam anlamıyla casusa dönüşebilir’Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sahte uygulamaların dijital mahremiyeti riske atabileceğini belirtti:“Sahte uygulamalar, telefonuna yerleştiği anda kişisel bilgileri toplamaya başlıyor. Rehberdeki kişileri, SMS’leri, bazen banka uygulamalarıyla ilgili verileri bile hedef alabiliyorlar. Eğer telefonda güvenlik açıkları varsa ya da kullanıcı çok fazla izin vermişse, bu uygulamalar tam anlamıyla bir casusa dönüşebiliyor.”Sahte uygulamalarla neyi hedefliyorlar?Kırık, dolandırıcıların neyi hedeflediğini sıraladı:Sahte deprem erken uyarı uygulamalarından nasıl korunuruz?Gerçek deprem erken uyarı sistemi ile sahte uygulama arasındaki farkı nasıl anlarız?Prof. Dr. Ali Murat Kırık, gerçek bir deprem erken uyarı sisteminin çalışma prensibini şöyle anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/istanbulun-tahliye-plani-aciklandi-237-kopru-ve-viyaduk-hayati-rolde-senaryolar-netlesti-1095762945.html

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