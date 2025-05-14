https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/cumhurbaskani-erdogandan-zirai-don-aciklamasi-belli-urun-gruplarinda-bu-sene-sikinti-yasayacagimiz-1096207440.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirai don açıklaması: 'Belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirai don açıklaması: 'Belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor'

Sputnik Türkiye

erdoğan çiftçi açıklaması

2025-05-14T11:06+0300

2025-05-14T11:06+0300

2025-05-14T11:44+0300

türki̇ye

çiftçi

recep tayyip erdoğan

zirai don

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayında yaşanan düşük sıcaklıkları sonucunda yaşanan zirai don olaylarına dikkat çekti ve "Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor." dedi.Zirai don: 'Sıkıntı yaşayacağız'14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve üyeleri ile görüşen Erdoğan, "Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor. İnşallah don, kuraklık, tüm bunlara karşı Bakanlığımızla müşterek çalışmalarımızı yapıp, elimizden gelen her türlü desteği vererek bu badireyi süratle, inşallah en az zayiatla atlatacağız." diye konuştu.14 Mayıs Dünya Çiftçiler GünüTarım ürünlerinden hayvancılığa, su ürünlerinden kümes hayvancılığına kadar birçok kolu bulunan çiftçiler, Türkiye Ziraat Odaları Birliği çatısı altında temsil ediliyor. Dünyada ise Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu, üst çatı kuruluş olarak kabul ediliyor. Uluslararası federasyon 14 Mayıs 1984 tarihinde kurulmuştu. O tarihten bugüne kadar kuruluşa üye tüm ülkelerde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/zirai-don-firsatcilari-is-basinda-bircok-urunde-fiyatlar-ikiye-katlandi-1096078368.html

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