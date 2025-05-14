https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/cumhurbaskani-erdogandan-zirai-don-aciklamasi-belli-urun-gruplarinda-bu-sene-sikinti-yasayacagimiz-1096207440.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirai don açıklaması: 'Belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirai don açıklaması: 'Belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor'
Sputnik Türkiye
erdoğan çiftçi açıklaması
2025-05-14T11:06+0300
2025-05-14T11:06+0300
2025-05-14T11:44+0300
türki̇ye
çiftçi
recep tayyip erdoğan
zirai don
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayında yaşanan düşük sıcaklıkları sonucunda yaşanan zirai don olaylarına dikkat çekti ve "Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor." dedi.Zirai don: 'Sıkıntı yaşayacağız'14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve üyeleri ile görüşen Erdoğan, "Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor. İnşallah don, kuraklık, tüm bunlara karşı Bakanlığımızla müşterek çalışmalarımızı yapıp, elimizden gelen her türlü desteği vererek bu badireyi süratle, inşallah en az zayiatla atlatacağız." diye konuştu.14 Mayıs Dünya Çiftçiler GünüTarım ürünlerinden hayvancılığa, su ürünlerinden kümes hayvancılığına kadar birçok kolu bulunan çiftçiler, Türkiye Ziraat Odaları Birliği çatısı altında temsil ediliyor. Dünyada ise Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu, üst çatı kuruluş olarak kabul ediliyor. Uluslararası federasyon 14 Mayıs 1984 tarihinde kurulmuştu. O tarihten bugüne kadar kuruluşa üye tüm ülkelerde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/zirai-don-firsatcilari-is-basinda-bircok-urunde-fiyatlar-ikiye-katlandi-1096078368.html
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çiftçiler günü, dünya çiftçiler günü, 14 mayıs dünya ne günü, 14 mayıs çiftçiler günü, erdoğan çiftçi, bugün ne günü, 14 mayıs ne günü
çiftçiler günü, dünya çiftçiler günü, 14 mayıs dünya ne günü, 14 mayıs çiftçiler günü, erdoğan çiftçi, bugün ne günü, 14 mayıs ne günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirai don açıklaması: 'Belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor'
11:06 14.05.2025 (güncellendi: 11:44 14.05.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirai don sonrasında belli ürün gruplarında sıkıntı olacağını vurguladı ve "Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayında yaşanan düşük sıcaklıkları sonucunda yaşanan zirai don olaylarına dikkat çekti ve "Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor." dedi.
Zirai don: 'Sıkıntı yaşayacağız'
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve üyeleri ile görüşen Erdoğan, "Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor. İnşallah don, kuraklık, tüm bunlara karşı Bakanlığımızla müşterek çalışmalarımızı yapıp, elimizden gelen her türlü desteği vererek bu badireyi süratle, inşallah en az zayiatla atlatacağız." diye konuştu.
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü
Tarım ürünlerinden hayvancılığa, su ürünlerinden kümes hayvancılığına kadar birçok kolu bulunan çiftçiler, Türkiye Ziraat Odaları Birliği çatısı altında temsil ediliyor.
Dünyada ise Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu, üst çatı kuruluş olarak kabul ediliyor. Uluslararası federasyon 14 Mayıs 1984 tarihinde kurulmuştu. O tarihten bugüne kadar kuruluşa üye tüm ülkelerde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor.