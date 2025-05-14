https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/boluda-4-koyden-69-kisi-hastanelik-oldu-bolgedeki-sular-inceleme-altina-alindi-1096219067.html

Bolu'da 4 köyden 69 kişi hastanelik oldu: Bölgedeki sular inceleme altına alındı

Bolu'da 4 köyden 69 kişi hastanelik oldu: Bölgedeki sular inceleme altına alındı

Sputnik Türkiye

Bolu'da merkeze bağlı 4 köyde 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T13:57+0300

2025-05-14T13:57+0300

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zehirlenme

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Bolu'da dört farklı köyde yaşayan 69 kişi zehirlenme belirtileriyle hastaneye koştu. Sağlık ekipleri teyakkuza geçerken, 4 köydeki sulardan da numune alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı belirtilerle hastaneye koştularBolu'da merkeze bağlı Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde yaşayan 69 kişi, gece saatlerinde mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle kentteki hastanelere başvurdu. Bölge sakinleri tedavi altına alınırken, sağlık ekipleri de teyakkuza geçti. Bölgedeki sulardan numune alındı. Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, 4 köyde sudan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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