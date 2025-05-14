https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/boluda-4-koyden-69-kisi-hastanelik-oldu-bolgedeki-sular-inceleme-altina-alindi-1096219067.html
Bolu'da 4 köyden 69 kişi hastanelik oldu: Bölgedeki sular inceleme altına alındı
Bolu'da 4 köyden 69 kişi hastanelik oldu: Bölgedeki sular inceleme altına alındı
Sputnik Türkiye
Bolu'da merkeze bağlı 4 köyde 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T13:57+0300
2025-05-14T13:57+0300
2025-05-14T13:57+0300
türki̇ye
zehirlenme
bolu
su
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg
Bolu'da dört farklı köyde yaşayan 69 kişi zehirlenme belirtileriyle hastaneye koştu. Sağlık ekipleri teyakkuza geçerken, 4 köydeki sulardan da numune alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı belirtilerle hastaneye koştularBolu'da merkeze bağlı Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde yaşayan 69 kişi, gece saatlerinde mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle kentteki hastanelere başvurdu. Bölge sakinleri tedavi altına alınırken, sağlık ekipleri de teyakkuza geçti. Bölgedeki sulardan numune alındı. Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, 4 köyde sudan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kumpirden-zehirlenen-kadinin-olumuyle-ilgili-iddianame-hazir-isletme-sahibine-20-yila-kadar-hapis-1096189201.html
türki̇ye
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_5e5989c21526f124370b187b9a302525.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zehirlenme, bolu, su
Bolu'da 4 köyden 69 kişi hastanelik oldu: Bölgedeki sular inceleme altına alındı
Bolu'da merkeze bağlı 4 köyde 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da dört farklı köyde yaşayan 69 kişi zehirlenme belirtileriyle hastaneye koştu. Sağlık ekipleri teyakkuza geçerken, 4 köydeki sulardan da numune alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aynı belirtilerle hastaneye koştular
Bolu'da merkeze bağlı Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde yaşayan 69 kişi, gece saatlerinde mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle kentteki hastanelere başvurdu. Bölge sakinleri tedavi altına alınırken, sağlık ekipleri de teyakkuza geçti. Bölgedeki sulardan numune alındı.
Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, 4 köyde sudan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.