https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/bogazici-universitesindeki-olaylar-82-ogrenci-serbest-birakildi-15ina-tutuklama-talebi-1096212780.html

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: 82 öğrenci serbest bırakıldı, 15'ine tutuklama talebi

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: 82 öğrenci serbest bırakıldı, 15'ine tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübünce düzenlenen etkinlikle ilgili yaşanan olaylarda gözaltına alınan 82 öğrenci serbest bırakıldı, 15'i adliyeye... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T13:55+0300

2025-05-14T13:55+0300

2025-05-14T14:27+0300

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boğaziçi üniversitesi

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i̇stanbul

çevik kuvvet

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Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübünce düzenlenen etkinlikle ilgili yaşanan olaylarda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 15 şüpheli "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Boğaziçi Üniversitesi'nde ne oldu?Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde toplanıp bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine de saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 97 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.15 kişiye tutuklama talebiZanlılardan 82'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 15'i adliyeye sevk edildi.Savcılıkta ifadeleri alınan 15 şüpheli "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerine başlanması bekleniyor.Valilik: 13 emniyet mensubu yaralandıİstanbul Valiliği, dün Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığını açıklamıştı.Açıklamada, saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubunun hafif şekilde yaralandığı, olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere 97 göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/istanbul-valiligi-duyurdu-bogazici-universitesinde-97-gozalti-1096198417.html

türki̇ye

boğaziçi

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