https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/bogazici-universitesindeki-olaylar-82-ogrenci-serbest-birakildi-15ina-tutuklama-talebi-1096212780.html
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: 82 öğrenci serbest bırakıldı, 15'ine tutuklama talebi
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: 82 öğrenci serbest bırakıldı, 15'ine tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübünce düzenlenen etkinlikle ilgili yaşanan olaylarda gözaltına alınan 82 öğrenci serbest bırakıldı, 15'i adliyeye... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T13:55+0300
2025-05-14T13:55+0300
2025-05-14T14:27+0300
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gözaltı
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Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübünce düzenlenen etkinlikle ilgili yaşanan olaylarda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 15 şüpheli "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Boğaziçi Üniversitesi'nde ne oldu?Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde toplanıp bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine de saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 97 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.15 kişiye tutuklama talebiZanlılardan 82'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 15'i adliyeye sevk edildi.Savcılıkta ifadeleri alınan 15 şüpheli "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerine başlanması bekleniyor.Valilik: 13 emniyet mensubu yaralandıİstanbul Valiliği, dün Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığını açıklamıştı.Açıklamada, saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubunun hafif şekilde yaralandığı, olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere 97 göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.
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türki̇ye
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boğaziçi, boğaziçi üniversitesi, gözaltı, i̇stanbul, çevik kuvvet
boğaziçi, boğaziçi üniversitesi, gözaltı, i̇stanbul, çevik kuvvet
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: 82 öğrenci serbest bırakıldı, 15'ine tutuklama talebi
13:55 14.05.2025 (güncellendi: 14:27 14.05.2025)
Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübünce düzenlenen etkinlikle ilgili yaşanan olaylarda gözaltına alınan 82 öğrenci serbest bırakıldı, 15'i adliyeye sevk edildi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübünce düzenlenen etkinlikle ilgili yaşanan olaylarda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 15 şüpheli "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde ne oldu?
Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde toplanıp bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine de saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 97 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
15 kişiye tutuklama talebi
Zanlılardan 82'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 15'i adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan 15 şüpheli "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerine başlanması bekleniyor.
Valilik: 13 emniyet mensubu yaralandı
İstanbul Valiliği, dün Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığını açıklamıştı.
Açıklamada, saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubunun hafif şekilde yaralandığı, olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere 97 göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.