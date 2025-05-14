https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/istanbul-valiligi-duyurdu-bogazici-universitesinde-97-gozalti-1096198417.html
İstanbul Valiliği duyurdu: Boğaziçi Üniversitesi'nde 97 gözaltı
İstanbul Valiliği duyurdu: Boğaziçi Üniversitesi'nde 97 gözaltı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T00:37+0300
2025-05-14T00:37+0300
2025-05-14T00:37+0300
türki̇ye
boğaziçi üniversitesi
polis
polis müdahalesi
polis memuru
polis müdahalesi
polis baskını
polis merkezi
polis özel harekat başkanlığı
öğrenci
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İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde yaşanan olaylarda 97 kişinin tutuklandığını duyurdu.Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde bir öğrenci kulübünün faaliyetini engellemeye yönelik eylemler sırasında grupla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Valilik, olaylarda 13 polisin yaralandığını ve 97 kişinin ise gözaltına alındığı duyurdu.Olaylar sırasında gözaltına alınanların 39'unun kadın, 58'inin erkek olduğu açıklanırken şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adli işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240223/yok-bogazici-universitesi-rektoru-prof-dr-naci-inci-ve-yonetim-hakkinda-inceleme-baslatti-1081031691.html
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boğaziçi üniversitesi, polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis müdahalesi, polis baskını, polis merkezi, polis özel harekat başkanlığı, öğrenci
boğaziçi üniversitesi, polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis müdahalesi, polis baskını, polis merkezi, polis özel harekat başkanlığı, öğrenci
İstanbul Valiliği duyurdu: Boğaziçi Üniversitesi'nde 97 gözaltı
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemeye çalışan grubun müdahale eden çevik kuvvet ekiplerine saldırdığı, olaylarda 13 polisin yaralandığı ve 97 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde yaşanan olaylarda 97 kişinin tutuklandığını duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde bir öğrenci kulübünün faaliyetini engellemeye yönelik eylemler sırasında grupla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Valilik, olaylarda 13 polisin yaralandığını ve 97 kişinin ise gözaltına alındığı duyurdu.
Olaylar sırasında gözaltına alınanların 39'unun kadın, 58'inin erkek olduğu açıklanırken şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adli işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.