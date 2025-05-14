https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/istanbul-valiligi-duyurdu-bogazici-universitesinde-97-gozalti-1096198417.html

İstanbul Valiliği duyurdu: Boğaziçi Üniversitesi'nde 97 gözaltı

İstanbul Valiliği duyurdu: Boğaziçi Üniversitesi'nde 97 gözaltı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T00:37+0300

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türki̇ye

boğaziçi üniversitesi

polis

polis müdahalesi

polis memuru

polis müdahalesi

polis baskını

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polis özel harekat başkanlığı

öğrenci

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İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde yaşanan olaylarda 97 kişinin tutuklandığını duyurdu.Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde bir öğrenci kulübünün faaliyetini engellemeye yönelik eylemler sırasında grupla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Valilik, olaylarda 13 polisin yaralandığını ve 97 kişinin ise gözaltına alındığı duyurdu.Olaylar sırasında gözaltına alınanların 39'unun kadın, 58'inin erkek olduğu açıklanırken şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adli işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.

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boğaziçi üniversitesi, polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis müdahalesi, polis baskını, polis merkezi, polis özel harekat başkanlığı, öğrenci