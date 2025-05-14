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İstanbul Valiliği duyurdu: Boğaziçi Üniversitesi'nde 97 gözaltı
İstanbul Valiliği duyurdu: Boğaziçi Üniversitesi'nde 97 gözaltı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde yaşanan olaylarda 97 kişinin tutuklandığını duyurdu.Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde bir öğrenci kulübünün faaliyetini engellemeye yönelik eylemler sırasında grupla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Valilik, olaylarda 13 polisin yaralandığını ve 97 kişinin ise gözaltına alındığı duyurdu.Olaylar sırasında gözaltına alınanların 39'unun kadın, 58'inin erkek olduğu açıklanırken şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adli işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240223/yok-bogazici-universitesi-rektoru-prof-dr-naci-inci-ve-yonetim-hakkinda-inceleme-baslatti-1081031691.html
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boğaziçi üniversitesi, polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis müdahalesi, polis baskını, polis merkezi, polis özel harekat başkanlığı, öğrenci
boğaziçi üniversitesi, polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis müdahalesi, polis baskını, polis merkezi, polis özel harekat başkanlığı, öğrenci

İstanbul Valiliği duyurdu: Boğaziçi Üniversitesi'nde 97 gözaltı

00:37 14.05.2025
© AABoğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© AA
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İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemeye çalışan grubun müdahale eden çevik kuvvet ekiplerine saldırdığı, olaylarda 13 polisin yaralandığı ve 97 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde yaşanan olaylarda 97 kişinin tutuklandığını duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde bir öğrenci kulübünün faaliyetini engellemeye yönelik eylemler sırasında grupla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Valilik, olaylarda 13 polisin yaralandığını ve 97 kişinin ise gözaltına alındığı duyurdu.
Olaylar sırasında gözaltına alınanların 39'unun kadın, 58'inin erkek olduğu açıklanırken şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adli işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.
Prof. Dr. Naci İnci, - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
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YÖK, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme başlattı
23 Şubat 2024, 12:23
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