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Bodrum'da su sporları kazası kameraya yansıdı: Biri ağır 3 kişi yaralandı
Bodrum'da su sporları kazası kameraya yansıdı: Biri ağır 3 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Bodrum'da, su sporları yaparken meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişinin yaralandı. Olay güvenlik kamerasına anbean yansırken yaralılardan bir kişinin hayati... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T07:20+0300
2025-05-14T07:22+0300
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sahil güvenlik
su sporları
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı su sporları kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.İlçeye bağlı Peksimet Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Polonya uyruklu 3 kişi, su sporları yapmak için sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağına bindi.Polonyalı turistlerin bindiği deniz yatağı, sürat teknesinin manevrası sırasında iskelede bağlı başka bir sürat teknesine çarparak ters döndü.Kazada savrularak yaralanan Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H. (47) bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.Yaralılardan Kamil Arkadıusz B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayın ardından tekne kaptanı H.I. (56) Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/metrobus-kazalari-neden-artti-sebep-suruculer-mi-2-milyon-kilometreyi-asan-yorgun-araclar-mi-1096166939.html
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bodrum, sahil güvenlik, su sporları, kaza
bodrum, sahil güvenlik, su sporları, kaza

Bodrum'da su sporları kazası kameraya yansıdı: Biri ağır 3 kişi yaralandı

07:20 14.05.2025 (güncellendi: 07:22 14.05.2025)
© AABodrum'da su sporları kazası: Biri ağır 3 kişi yaralandı
Bodrum'da su sporları kazası: Biri ağır 3 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© AA
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Bodrum'da, su sporları yaparken meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişinin yaralandı. Olay güvenlik kamerasına anbean yansırken yaralılardan bir kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı su sporları kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçeye bağlı Peksimet Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Polonya uyruklu 3 kişi, su sporları yapmak için sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağına bindi.
Polonyalı turistlerin bindiği deniz yatağı, sürat teknesinin manevrası sırasında iskelede bağlı başka bir sürat teknesine çarparak ters döndü.
Kazada savrularak yaralanan Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H. (47) bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Kamil Arkadıusz B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından tekne kaptanı H.I. (56) Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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