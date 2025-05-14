https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/bodrumda-su-sporlari-kazasi-biri-agir-3-kisi-yaralandi-1096200967.html

Bodrum'da su sporları kazası kameraya yansıdı: Biri ağır 3 kişi yaralandı

Bodrum'da su sporları kazası kameraya yansıdı: Biri ağır 3 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Bodrum'da, su sporları yaparken meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişinin yaralandı. Olay güvenlik kamerasına anbean yansırken yaralılardan bir kişinin hayati... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T07:20+0300

2025-05-14T07:20+0300

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yaşam

bodrum

sahil güvenlik

su sporları

kaza

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı su sporları kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.İlçeye bağlı Peksimet Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Polonya uyruklu 3 kişi, su sporları yapmak için sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağına bindi.Polonyalı turistlerin bindiği deniz yatağı, sürat teknesinin manevrası sırasında iskelede bağlı başka bir sürat teknesine çarparak ters döndü.Kazada savrularak yaralanan Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H. (47) bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.Yaralılardan Kamil Arkadıusz B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayın ardından tekne kaptanı H.I. (56) Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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bodrum, sahil güvenlik, su sporları, kaza