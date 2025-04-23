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Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor: İşte şartlar, yaş ve prim detayları
Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor: İşte şartlar, yaş ve prim detayları
Sputnik Türkiye
Aile Koruma Kalkanı projesi kapsamında ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor. Her ay isteğe bağlı sigorta yatıran ev kadınlarının primlerinin üçte birini... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T11:59+0300
2025-04-23T11:59+0300
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Aile yılı ilan edilen 2024’te, hükümetten ev kadınlarına yönelik kapsamlı bir sosyal güvence ve emeklilik düzenlemesi geliyor. Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında sunulacak proje ile, 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı tüm ev kadınları, ister daha önce sigortalı olsun ister olmasın, bu haktan yararlanabilecek.Primlerin üçte biri devlettenDüzenlemenin en dikkat çekici noktası, devletin prim desteği olacak. Normalde asgari ücretin brüt tutarının %32’si kadar prim ödeniyor. Bu da şu an için aylık 8.321 TL’ye denk geliyor. Yeni düzenleme kapsamında, bu tutarın 2.771 TL’si devlet tarafından karşılanacak. Kadınlar ise her ay 5.548 TL prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanacak.Bağ-Kur kapsamına alınacaklarBaşvuru yapan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta kapsamında sisteme dahil edilecek ve Bağ-Kur statüsünde değerlendirilecek. Her ay düzenli ödeme yapan kadınlar, 15 yıllık prim süresi sonunda emeklilik hakkı elde edebilecek. Ödemeler online sistemler üzerinden yapılabilecek.Ne zaman emekli olunacak?Emeklilik yaşı, kadının sigorta giriş tarihine göre değişiyor:Bu koşulları sağlayan ev kadınları, devlet destekli sistemle erken emeklilik imkânına kavuşacak.Primler zamla artacak mı?Evet, her yıl asgari ücrete yapılan zam oranında prim ödemeleri de güncellenecek. Yani yıllık gelir seviyelerine paralel olarak katkı payları da artacak. Ancak devlet desteği sabit oranda devam edecek.Düzenleme kapsamında yıpranma payı benzeri bir sistem de planlanıyor. Özellikle çocuk sayısı fazla olan anneler, bu uygulama ile erken emeklilikte avantaj sağlayacak. Böylece sistem hem sosyal güvence hem de aile yapısının güçlendirilmesini hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/ev-kadinlarina-emeklilik-hakki-geliyor-aylik-primin-3te-1ini-devlet-odeyecek-kimler-yararlanacak-1095572715.html
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ev kadınlarına emeklilik, ev hanımı emekli olabilir mi, isteğe bağlı sigorta, devlet destekli prim ödemesi, aile koruma kalkanı paketi, erken emeklilik kadınlar, emeklilik şartları ev kadınları
ev kadınlarına emeklilik, ev hanımı emekli olabilir mi, isteğe bağlı sigorta, devlet destekli prim ödemesi, aile koruma kalkanı paketi, erken emeklilik kadınlar, emeklilik şartları ev kadınları

Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor: İşte şartlar, yaş ve prim detayları

11:59 23.04.2025
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Aile Koruma Kalkanı projesi kapsamında ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor. Her ay isteğe bağlı sigorta yatıran ev kadınlarının primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Ayda 5 bin 548 TL ödeyen kadınlar, 15 yıl sonunda emekli olabilecek. Düzenleme tüm ev kadınlarını kapsayacak.
Aile yılı ilan edilen 2024’te, hükümetten ev kadınlarına yönelik kapsamlı bir sosyal güvence ve emeklilik düzenlemesi geliyor. Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında sunulacak proje ile, 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı tüm ev kadınları, ister daha önce sigortalı olsun ister olmasın, bu haktan yararlanabilecek.

Primlerin üçte biri devletten

Düzenlemenin en dikkat çekici noktası, devletin prim desteği olacak. Normalde asgari ücretin brüt tutarının %32’si kadar prim ödeniyor. Bu da şu an için aylık 8.321 TL’ye denk geliyor. Yeni düzenleme kapsamında, bu tutarın 2.771 TL’si devlet tarafından karşılanacak. Kadınlar ise her ay 5.548 TL prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanacak.

Bağ-Kur kapsamına alınacaklar

Başvuru yapan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta kapsamında sisteme dahil edilecek ve Bağ-Kur statüsünde değerlendirilecek. Her ay düzenli ödeme yapan kadınlar, 15 yıllık prim süresi sonunda emeklilik hakkı elde edebilecek. Ödemeler online sistemler üzerinden yapılabilecek.

Ne zaman emekli olunacak?

Emeklilik yaşı, kadının sigorta giriş tarihine göre değişiyor:
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar için:
SSK: 3.600 gün ve 58 yaş
Bağ-Kur: 5.400 gün ve 56 yaş
8 Eylül 1999 sonrası için:
SSK: 4.500 gün ve 58 yaş
Bağ-Kur: 5.400 gün ve 60 yaş
Bu koşulları sağlayan ev kadınları, devlet destekli sistemle erken emeklilik imkânına kavuşacak.

Primler zamla artacak mı?

Evet, her yıl asgari ücrete yapılan zam oranında prim ödemeleri de güncellenecek. Yani yıllık gelir seviyelerine paralel olarak katkı payları da artacak. Ancak devlet desteği sabit oranda devam edecek.
Düzenleme kapsamında yıpranma payı benzeri bir sistem de planlanıyor. Özellikle çocuk sayısı fazla olan anneler, bu uygulama ile erken emeklilikte avantaj sağlayacak. Böylece sistem hem sosyal güvence hem de aile yapısının güçlendirilmesini hedefliyor.
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EKONOMİ
Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor: Aylık primin 3’te 1’ini devlet ödeyecek, kimler yararlanacak?
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