https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/arastirmacilar-aylar-sonra-ilk-buyuk-kanita-ulasti-nuhun-gemisi-bulundu-mu-1096223701.html

Araştırmacılar aylar sonra ilk büyük kanıta ulaştı: Nuh'un Gemisi bulundu mu?

Araştırmacılar aylar sonra ilk büyük kanıta ulaştı: Nuh'un Gemisi bulundu mu?

Sputnik Türkiye

Ağrı Dağı'nda sürdürülen Nuh'un Gemisi arama çalışmasında yeni keşif heyecanlandırdı. 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T15:37+0300

2025-05-14T15:37+0300

2025-05-14T15:42+0300

türki̇ye

ağrı dağı

araştırma

i̇ncil

gemi

nuh'un gemisi

nuh'un gemisi

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Ağrı Dağı yakınlarındaki Durupınar Formasyonu'nda Nuh'un Gemisi'ni arayan araştırmacılar, dağın derinliklerinde köşeli yapılar ve boşluklu bölgeler olduğuna dair yeni kanıtlar ortaya çıkardı. Dağın derinliklerinde gerçekleştirilen heyecanlandıran keşfin, geminin İncil'deki tasvirine de bire bir uyduğu belirtiliyor. 13 metrelik bir tünel tespit edildiNTV'nin haberine göre, Ağrı Dağı yakınlarındaki Durupınar Formasyonu'nda çalışan bir grup Amerikalı araştırmacı, dağın derinliklerinde köşeli yapılar ve boşluklu bölgeler olduğuna dair kanıtlar ortaya çıkardı. Bağımsız araştırmacı Andrew Jones, yeraltı radarını kullanarak oluşumun merkezinden geçen 13 metrelik bir tünel tespit etti.Taramalarda ortaya çıkan sonuçlar heyecanlandırdıTaramalar ayrıca, geminin üç güverteli olduğuna dair İncil'deki anlatımla uyuşan, yerin altındaki üç katmanı da görüntüledi. Şimdiye kadar yapılan taramalarda yüzeyin yaklaşık 6 metre altına kadar uzanan açısal yapılar ortaya çıkarıldı. Bu yapılar güverte benzeri bir platformun altındaki odaları temsil ediyor olabilir.Araştırma ekibinden bir görevli, "Tekne biçimli oluşumun içinde yetişen otların, hemen dışındaki alana kıyasla farklı renkte olduğunu fark ettik" dedi. Oluşumun ucundan ortasına doğru bir tünel uzandığı ve bunun içinden yürüyerek geçilebilecek kadar büyük olduğu da aktarıldı. İçerideki potasyum seviyeleri de yaklaşık yüzde 40 daha yüksek.Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi'ni arayanların merkezi Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi'ni arayan bilim insanlarının ve araştırmacıların merkezi durumunda. İncil'e göre, Nuh'un Gemisi. 4 bin 400 yıldan uzun bir süre önce meydana gelen büyük bir sel felaketi sırasında insanlığın ve her türlü hayvanı yok olmaktan kurtardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/nuhun-gemisini-bulmak-icin-agrida-harekete-gecildi-kesin-kanitlar-var-1095242976.html

türki̇ye

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