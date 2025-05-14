https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/altin-fiyatlarinda-dalga-durulmuyor-yil-sonu-tahminleri-degisti-mi-1096204217.html

Altın fiyatları dalgalı: Yıl sonu tahminleri değişti mi?

Altın fiyatları dalgalı: Yıl sonu tahminleri değişti mi?

Sputnik Türkiye

altın fiyatları

2025-05-14T09:56+0300

2025-05-14T09:56+0300

2025-05-14T10:13+0300

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Altın fiyatları küresel gelişmeler sebebiyle inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Altın, bu gelişmeler karşısında değer kaybederken, yatırımcılar piyasalardaki değişimleri yakından takip ediyor.Ons altın fiyatlarıAlış: 3.248,30, Satış: 3.251,50Gram altın fiyatlarıAlış fiyatı 4.025 TL - satış fiyatı: 4.026 TL / Önceki kapanış: 4.053 TLÇeyrek altın fiyatlarıÇeyrek altın alış fiyatı: 6.646 TL - satış fiyatı: 6.703 TL / Önceki kapanış: 6.750 TLYarım altın fiyatlarıAlış fiyatı: 13.289 TL - satış fiyatı: 13.402 TL / Önceki kapanış: 13.500 TLTam altın fiyatlarıAlış fiyatı: 26.141 TL - satış fiyatı: 26.650 TL / Önceki kapanış: 26.682 TLUzmanlardan altın yorumu: Altında yıl sonu beklentisi değişti mi?Milliyet'e konuşan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş altın için yıl sonu beklentilerinde henüz bir değişiklik olmadığını vurguladı:Altın fiyatları düşer mi, artar mı?Gram altında 4 bin lira seviyesine dikkat çeken Maviş, altın için her daim talebin devam edeceğini ifade etti:

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