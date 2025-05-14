https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/altin-fiyatlarinda-dalga-durulmuyor-yil-sonu-tahminleri-degisti-mi-1096204217.html
Altın fiyatları dalgalı: Yıl sonu tahminleri değişti mi?
Altın fiyatları dalgalı: Yıl sonu tahminleri değişti mi?
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altın fiyatları
2025-05-14T09:56+0300
2025-05-14T09:56+0300
2025-05-14T10:13+0300
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Altın fiyatları küresel gelişmeler sebebiyle inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Altın, bu gelişmeler karşısında değer kaybederken, yatırımcılar piyasalardaki değişimleri yakından takip ediyor.Ons altın fiyatlarıAlış: 3.248,30, Satış: 3.251,50Gram altın fiyatlarıAlış fiyatı 4.025 TL - satış fiyatı: 4.026 TL / Önceki kapanış: 4.053 TLÇeyrek altın fiyatlarıÇeyrek altın alış fiyatı: 6.646 TL - satış fiyatı: 6.703 TL / Önceki kapanış: 6.750 TLYarım altın fiyatlarıAlış fiyatı: 13.289 TL - satış fiyatı: 13.402 TL / Önceki kapanış: 13.500 TLTam altın fiyatlarıAlış fiyatı: 26.141 TL - satış fiyatı: 26.650 TL / Önceki kapanış: 26.682 TLUzmanlardan altın yorumu: Altında yıl sonu beklentisi değişti mi?Milliyet'e konuşan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş altın için yıl sonu beklentilerinde henüz bir değişiklik olmadığını vurguladı:Altın fiyatları düşer mi, artar mı?Gram altında 4 bin lira seviyesine dikkat çeken Maviş, altın için her daim talebin devam edeceğini ifade etti:
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Altın fiyatları dalgalı: Yıl sonu tahminleri değişti mi?
09:56 14.05.2025 (güncellendi: 10:13 14.05.2025)
Altın fiyatları, hem küresel piyasalardaki gelişmeler hem de yurt içi ekonomik dinamiklerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Peki altın için yıl sonu tahminlerinde değişiklik oldu mu?
Altın fiyatları küresel gelişmeler sebebiyle inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Altın, bu gelişmeler karşısında değer kaybederken, yatırımcılar piyasalardaki değişimleri yakından takip ediyor.
Alış: 3.248,30, Satış: 3.251,50
Alış fiyatı 4.025 TL - satış fiyatı: 4.026 TL / Önceki kapanış: 4.053 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 6.646 TL - satış fiyatı: 6.703 TL / Önceki kapanış: 6.750 TL
Alış fiyatı: 13.289 TL - satış fiyatı: 13.402 TL / Önceki kapanış: 13.500 TL
Alış fiyatı: 26.141 TL - satış fiyatı: 26.650 TL / Önceki kapanış: 26.682 TL
Uzmanlardan altın yorumu: Altında yıl sonu beklentisi değişti mi?
Milliyet'e konuşan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş altın için yıl sonu beklentilerinde henüz bir değişiklik olmadığını vurguladı:
Ons altına baktığımızda 3275 doların altında kalmadığı sürece yukarı yönlü hareket devam eder. 3275 doların altına doğru sarkmalarda geri çekilme hareketi biraz daha devam eder. Gram altın içeride doların nispeten baskılanmasının etkisiyle biraz daha sakin. Yine yatırımcının her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirdiği süreçte. Yıl sonu hedeflerinde değişiklik söz konusu değil. Genel beklenti ons altında 3100 dolar seviyesinde yılı tamamlayabileceği yönünde. Benim ons altında yıl sonu beklentim 3 bin 250 dolar seviyesinde.
Altın fiyatları düşer mi, artar mı?
Gram altında 4 bin lira seviyesine dikkat çeken Maviş, altın için her daim talebin devam edeceğini ifade etti:
"Gram altında 4 bin TL’nin altına her geri çekilme alım fırsatı yaratacaktır. Dolar sakin dursa da geri çekilme hareketi olsa da bu gram altında alış yönünde olacaktır. Yaz mevsimi ile birlikte, turizm sezonunun açılması gibi unsurlar altında kısmen satışları beraberinde getirir. Ancak altında gerçek satışı görebilmemiz için içeride konut piyasasının hareketlenmesi, kredilerin vadesinin uzaması gerekiyor. Bunlar gerçekleşmediği sürece altına olan talep devam edecektir.”