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Altın fiyatları bir ayın dibini gördü: Gram altın 4 bin liranın altına düştü
Altın fiyatları bir ayın dibini gördü: Gram altın 4 bin liranın altına düştü
Sputnik Türkiye
Potansiyel bir küresel resesyon korkularının yatışması altın fiyatlarına yansıdı. Gram altın 4 bin liranın altına düştü. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
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Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret geriliminin hafiflemesinin potansiyel bir küresel resesyon korkularını yatıştırması, yatırımcıların risk iştahını artırması nedeniyle düştü. Ons altın 3 bin 184 dolara kadar gerilerken, piyasalarda gram altın 3967 TL'ye düştü. Altın fiyatları böylelikle 11 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.
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gram altın, ons altın, altın fiyatları
gram altın, ons altın, altın fiyatları

Altın fiyatları bir ayın dibini gördü: Gram altın 4 bin liranın altına düştü

16:49 14.05.2025 (güncellendi: 17:55 14.05.2025)
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© AA
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Potansiyel bir küresel resesyon korkularının yatışması altın fiyatlarına yansıdı. Gram altın 4 bin liranın altına düştü.
Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret geriliminin hafiflemesinin potansiyel bir küresel resesyon korkularını yatıştırması, yatırımcıların risk iştahını artırması nedeniyle düştü.
Ons altın 3 bin 184 dolara kadar gerilerken, piyasalarda gram altın 3967 TL'ye düştü.
Altın fiyatları böylelikle 11 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
EKONOMİ
Altın fiyatları dalgalı: Yıl sonu tahminleri değişti mi?
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