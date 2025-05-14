https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/altin-fiyatlari-bir-ayin-dibini-gordu-4-bin-liranin-altina-dustu-1096225497.html

Altın fiyatları bir ayın dibini gördü: Gram altın 4 bin liranın altına düştü

Altın fiyatları bir ayın dibini gördü: Gram altın 4 bin liranın altına düştü

Sputnik Türkiye

Potansiyel bir küresel resesyon korkularının yatışması altın fiyatlarına yansıdı. Gram altın 4 bin liranın altına düştü. 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T16:49+0300

2025-05-14T16:49+0300

2025-05-14T17:55+0300

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gram altın

ons altın

altın fiyatları

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Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret geriliminin hafiflemesinin potansiyel bir küresel resesyon korkularını yatıştırması, yatırımcıların risk iştahını artırması nedeniyle düştü. Ons altın 3 bin 184 dolara kadar gerilerken, piyasalarda gram altın 3967 TL'ye düştü. Altın fiyatları böylelikle 11 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/altin-fiyatlarinda-dalga-durulmuyor-yil-sonu-tahminleri-degisti-mi-1096204217.html

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