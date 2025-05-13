https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/istanbulda-hissedilen-deprem-sonrasi-prof-dr-naci-gorurden-uyari-fay-hattini-isaret-etti-1096165052.html

İstanbul'da hissedilen deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: Fay hattını işaret etti

İstanbul'da hissedilen deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: Fay hattını işaret etti

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükçekmece açıklarında sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T09:04+0300

2025-05-13T09:04+0300

2025-05-13T09:04+0300

türki̇ye

i̇stanbul

naci görür

deprem

marmara depremi

marmara denizi

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İstanbul sabaha depremle uyandı. Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında saat 07.18'de 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 6.84 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.Kandilli’den farklı büyüklük açıklaması geldiDepremin hemen ardından bir açıklama da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Kandilli, deprem büyüklüğünü 4.1 olarak belirtti. Sosyal medyada birçok kullanıcı, sabah saatlerinde hissettikleri sarsıntıyı paylaşarak tedirginliğini dile getirdi. Deprem, özellikle İstanbul’un batı ilçelerinde hissedildi.Prof. Dr. Naci Görür’den kritik Marmara uyarısıDepremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) Kumburgaz Fay zonunda hareketliliğin sürdüğünü belirtti. Görür, "Bu sabah KAF’ın Kumburgaz Fay zonunda 13.6 kilometre derinde 4.1 deprem oldu. Bu zonda stres alanı değişimleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Görür'ün işaret ettiği Kumburgaz Fayı, uzmanlar tarafından uzun süredir yakından takip ediliyor. Marmara Denizi altındaki bu fay hattı, olası İstanbul depremi açısından büyük risk taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/marmara-denizi-buyukcekmecede-38-buyuklugunde-deprem-oldu-1096163299.html

türki̇ye

i̇stanbul

marmara denizi

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