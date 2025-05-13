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İstanbul'da hissedilen deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: Fay hattını işaret etti
İstanbul'da hissedilen deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: Fay hattını işaret etti
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükçekmece açıklarında sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul sabaha depremle uyandı. Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında saat 07.18'de 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 6.84 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.Kandilli’den farklı büyüklük açıklaması geldiDepremin hemen ardından bir açıklama da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Kandilli, deprem büyüklüğünü 4.1 olarak belirtti. Sosyal medyada birçok kullanıcı, sabah saatlerinde hissettikleri sarsıntıyı paylaşarak tedirginliğini dile getirdi. Deprem, özellikle İstanbul’un batı ilçelerinde hissedildi.Prof. Dr. Naci Görür’den kritik Marmara uyarısıDepremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) Kumburgaz Fay zonunda hareketliliğin sürdüğünü belirtti. Görür, "Bu sabah KAF’ın Kumburgaz Fay zonunda 13.6 kilometre derinde 4.1 deprem oldu. Bu zonda stres alanı değişimleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Görür'ün işaret ettiği Kumburgaz Fayı, uzmanlar tarafından uzun süredir yakından takip ediliyor. Marmara Denizi altındaki bu fay hattı, olası İstanbul depremi açısından büyük risk taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/marmara-denizi-buyukcekmecede-38-buyuklugunde-deprem-oldu-1096163299.html
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marmara denizi'nde deprem, büyükçekmece depremi, i̇stanbul depremi, afad, kandilli rasathanesi, prof. dr. naci görür, kumburgaz fayı, kuzey anadolu fayı
marmara denizi'nde deprem, büyükçekmece depremi, i̇stanbul depremi, afad, kandilli rasathanesi, prof. dr. naci görür, kumburgaz fayı, kuzey anadolu fayı

İstanbul'da hissedilen deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: Fay hattını işaret etti

09:04 13.05.2025
© Fotoğraf : Kafa TVNaci Görür
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© Fotoğraf : Kafa TV
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İstanbul Büyükçekmece açıklarında sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri farklılık gösterirken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür dikkat çeken bir uyarıda bulundu: "Bu zonda stres alanı değişimleri devam ediyor."
İstanbul sabaha depremle uyandı. Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında saat 07.18'de 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 6.84 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Kandilli’den farklı büyüklük açıklaması geldi

Depremin hemen ardından bir açıklama da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Kandilli, deprem büyüklüğünü 4.1 olarak belirtti. Sosyal medyada birçok kullanıcı, sabah saatlerinde hissettikleri sarsıntıyı paylaşarak tedirginliğini dile getirdi. Deprem, özellikle İstanbul’un batı ilçelerinde hissedildi.

Prof. Dr. Naci Görür’den kritik Marmara uyarısı

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) Kumburgaz Fay zonunda hareketliliğin sürdüğünü belirtti. Görür, "Bu sabah KAF’ın Kumburgaz Fay zonunda 13.6 kilometre derinde 4.1 deprem oldu. Bu zonda stres alanı değişimleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Görür'ün işaret ettiği Kumburgaz Fayı, uzmanlar tarafından uzun süredir yakından takip ediliyor. Marmara Denizi altındaki bu fay hattı, olası İstanbul depremi açısından büyük risk taşıyor.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
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Marmara Denizi, Büyükçekmece'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu
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