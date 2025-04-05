https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/dilencilerin-uzerinden-cikan-para-zabitayi-sasirtti-1095163174.html

Dilencilerin üzerinden çıkan para zabıtayı şaşırttı

Dilencilerin üzerinden çıkan para zabıtayı şaşırttı

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de zabıta tarafından yakalan üç dilencinin üzerinde 42 bin lira para çıktı. 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T15:26+0300

2025-04-05T15:26+0300

2025-04-05T15:26+0300

türki̇ye

eskişehir

odunpazarı

dilenci

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/05/1095163018_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_38c198c4bd506379579ca4539497d7c8.jpg

Eskişehir'in en çok ziyaret edilen turizm alanlarından olan Odunpazarı'nda denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri üç dilenciyi yakaladı. Dilencilerin üst aramalarında 42 bin lira para ve döviz yakalandı. Dilenen arkadaşlarını arabayla almaya gelince yakalandılarOdunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokakta dilencilik yapan bir kişiyi yakaladı. Zabıta ekipleri işlem yaparken, yakalanan dilenciyi arabayla almaya gelen iki dilenci daha zabıtalardan kaçamadı. Araçtaki çöp poşetinden ve dilencilik yaptıkları öne sürülen 3 kişinin üzerinden toplam 42 bin 32 lira ve bir miktar döviz çıktı.Zabıta ekiplerince paraya el konulurken 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari ceza uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/dilenerek-gunde-10-bin-lira-kazaniyor-denildi-amca-dilenci-degil-1086330323.html

türki̇ye

eskişehir

odunpazarı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eskişehir, odunpazarı, dilenci