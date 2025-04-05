https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/dilencilerin-uzerinden-cikan-para-zabitayi-sasirtti-1095163174.html
Dilencilerin üzerinden çıkan para zabıtayı şaşırttı
Dilencilerin üzerinden çıkan para zabıtayı şaşırttı
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de zabıta tarafından yakalan üç dilencinin üzerinde 42 bin lira para çıktı. 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T15:26+0300
2025-04-05T15:26+0300
2025-04-05T15:26+0300
türki̇ye
eskişehir
odunpazarı
dilenci
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Eskişehir'in en çok ziyaret edilen turizm alanlarından olan Odunpazarı'nda denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri üç dilenciyi yakaladı. Dilencilerin üst aramalarında 42 bin lira para ve döviz yakalandı. Dilenen arkadaşlarını arabayla almaya gelince yakalandılarOdunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokakta dilencilik yapan bir kişiyi yakaladı. Zabıta ekipleri işlem yaparken, yakalanan dilenciyi arabayla almaya gelen iki dilenci daha zabıtalardan kaçamadı. Araçtaki çöp poşetinden ve dilencilik yaptıkları öne sürülen 3 kişinin üzerinden toplam 42 bin 32 lira ve bir miktar döviz çıktı.Zabıta ekiplerince paraya el konulurken 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari ceza uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/dilenerek-gunde-10-bin-lira-kazaniyor-denildi-amca-dilenci-degil-1086330323.html
türki̇ye
eskişehir
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eskişehir, odunpazarı, dilenci
eskişehir, odunpazarı, dilenci
Dilencilerin üzerinden çıkan para zabıtayı şaşırttı
Eskişehir'de zabıta tarafından yakalan üç dilencinin üzerinde 42 bin lira para çıktı.
Eskişehir'in en çok ziyaret edilen turizm alanlarından olan Odunpazarı'nda denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri üç dilenciyi yakaladı. Dilencilerin üst aramalarında 42 bin lira para ve döviz yakalandı.
Dilenen arkadaşlarını arabayla almaya gelince yakalandılar
Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokakta dilencilik yapan bir kişiyi yakaladı. Zabıta ekipleri işlem yaparken, yakalanan dilenciyi arabayla almaya gelen iki dilenci daha zabıtalardan kaçamadı. Araçtaki çöp poşetinden ve dilencilik yaptıkları öne sürülen 3 kişinin üzerinden toplam 42 bin 32 lira ve bir miktar döviz çıktı.
Zabıta ekiplerince paraya el konulurken 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari ceza uygulandı.