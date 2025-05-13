https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/yeni-hava-dengesi-kuruluyor-notr-faz-turkiyeyi-nasil-etkileyecek-1096181295.html

Yeni hava dengesi kuruluyor: Nötr faz Türkiye’yi nasıl etkileyecek?

Yeni hava dengesi kuruluyor: Nötr faz Türkiye’yi nasıl etkileyecek?

Sputnik Türkiye

2025 ilkbaharıyla birlikte El Niño–Güney Salınımı (ENSO) döngüsü nötr faza geçiş sinyalleri veriyor. Uzmanlara göre, bu geçiş Türkiye'de sıcaklıklarda dramatik... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T13:50+0300

2025-05-13T13:50+0300

2025-05-13T13:50+0300

dünya meteoroloji örgütü

pasifik okyanusu

okan bozyurt

columbia üniversitesi

yaşam

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2025 ilkbaharıyla birlikte nötr faza geçiş, Türkiye'de sıcaklıklarda dramatik bir değişim yaratmayacak, ancak yağışlarda artış ve sıcaklıklarda düşüş bekleniyor. Bu durum, tarım ve su kaynakları üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.Nötr faz nedir?Nötr faz, El Niño ve La Niña gibi iklim olaylarının etkisinin zayıfladığı bir dönemi ifade eder. Bu dönemde, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıkları normale döner ve tropikal kuşakta rüzgar desenleri, yağış dağılımı ve sıcaklıklar daha stabil hale gelir.Küresel gözlemlerDünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Mart ayında yayımladığı raporda, Mart-Mayıs 2025 döneminde nötr koşulların görülme olasılığını yüzde 60 olarak açıkladı. Columbia Üniversitesi bünyesindeki Uluslararası İklim ve Toplum Araştırma Enstitüsü (IRI) ise Nisan 2025 itibarıyla yaz boyunca bu nötr dengenin süreceğini bildirdi.Türkiye'ye etkileriAfyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, nötr fazın Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Bozyurt'a göre, nötr faz sırasında Güney Amerika’dan denize doğru esen Alize rüzgarları El Niño dönemine göre daha hızlı oluyor ve bu durum dünya ekosistemi açısından çok büyük bir zarar teşkil etmiyor.Beklenen hava koşullarıNötr fazın Türkiye'de sıcaklıklarda dramatik bir değişim yaratması beklenmiyor. Ancak, yağışlarda artış ve sıcaklıklarda düşüş öngörülüyor. Bu durum, özellikle tarım sektörü ve su kaynakları açısından olumlu etkiler yaratabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/1096175331.html

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