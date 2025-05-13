Etna Yanardağı yeniden harekete geçti: Sicilya'da lav ve kül alarmı

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı, yeniden lav ve kül püskürtmeye başladı. Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliği bulunan ve Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı olan Etna'nın güneydoğu kraterinden lav yükselmesiyle yetkililer alarma geçti.