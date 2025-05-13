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Etna Yanardağı yeniden harekete geçti: Sicilya'da lav ve kül alarmı
Etna Yanardağı yeniden harekete geçti: Sicilya'da lav ve kül alarmı
Sputnik Türkiye
İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı, yeniden lav ve kül püskürtmeye başladı. Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliği bulunan ve... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T13:15+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, etna yanardağı, i̇talya
Etna Yanardağı yeniden harekete geçti: Sicilya'da lav ve kül alarmı
İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı, yeniden lav ve kül püskürtmeye başladı. Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliği bulunan ve Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı olan Etna'nın güneydoğu kraterinden lav yükselmesiyle yetkililer alarma geçti.
© AA / Salvatore Allegra
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın kül ve lav püskürttüğü bildirildi.
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın kül ve lav püskürttüğü bildirildi.
© AA / Salvatore Allegra
Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna'nın aktif kraterlerinden olan güneydoğu kraterinde başlayan volkanik hareketlilik Stromboli patlamalarına sebep oldu.
Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna'nın aktif kraterlerinden olan güneydoğu kraterinde başlayan volkanik hareketlilik Stromboli patlamalarına sebep oldu.
© AA / Salvatore Allegra
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), lavların şimdilik yerleşim yerlerini tehdit etmediğini açıkladı.
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), lavların şimdilik yerleşim yerlerini tehdit etmediğini açıkladı.
© AA / Salvatore Allegra
Etna, en son Nisan ayında benzer bir şekilde lav püskürtmüş, o dönemde hava trafiği geçici olarak askıya alınmıştı.
Etna, en son Nisan ayında benzer bir şekilde lav püskürtmüş, o dönemde hava trafiği geçici olarak askıya alınmıştı.
© AA / Salvatore Allegra
Volkanın son yıllarda artan aralıklarla faaliyete geçmesi, hem yerel halkın hem de turistlerin bölgeye yaklaşırken daha temkinli olmasını gerektiriyor.
Volkanın son yıllarda artan aralıklarla faaliyete geçmesi, hem yerel halkın hem de turistlerin bölgeye yaklaşırken daha temkinli olmasını gerektiriyor.
© AA / Salvatore Allegra
Yetkililer, volkanın aktif kraterlerinde hareketliliğin sürebileceği uyarısında bulunuyor.
Yetkililer, volkanın aktif kraterlerinde hareketliliğin sürebileceği uyarısında bulunuyor.