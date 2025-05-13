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Etna Yanardağı yeniden harekete geçti: Sicilya'da lav ve kül alarmı
Etna Yanardağı yeniden harekete geçti: Sicilya'da lav ve kül alarmı
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İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı, yeniden lav ve kül püskürtmeye başladı. Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliği bulunan ve... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, etna yanardağı, i̇talya

Etna Yanardağı yeniden harekete geçti: Sicilya'da lav ve kül alarmı

13:15 13.05.2025
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İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı, yeniden lav ve kül püskürtmeye başladı. Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliği bulunan ve Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı olan Etna'nın güneydoğu kraterinden lav yükselmesiyle yetkililer alarma geçti.
© AA / Salvatore Allegra

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın kül ve lav püskürttüğü bildirildi.

İtalya&#x27;nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna&#x27;nın kül ve lav püskürttüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Salvatore Allegra

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın kül ve lav püskürttüğü bildirildi.

© AA / Salvatore Allegra

Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna'nın aktif kraterlerinden olan güneydoğu kraterinde başlayan volkanik hareketlilik Stromboli patlamalarına sebep oldu.

Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna&#x27;nın aktif kraterlerinden olan güneydoğu kraterinde başlayan volkanik hareketlilik Stromboli patlamalarına sebep oldu. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Salvatore Allegra

Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna'nın aktif kraterlerinden olan güneydoğu kraterinde başlayan volkanik hareketlilik Stromboli patlamalarına sebep oldu.

© AA / Salvatore Allegra

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), lavların şimdilik yerleşim yerlerini tehdit etmediğini açıkladı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), lavların şimdilik yerleşim yerlerini tehdit etmediğini açıkladı. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Salvatore Allegra

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), lavların şimdilik yerleşim yerlerini tehdit etmediğini açıkladı.

© AA / Salvatore Allegra

Etna, en son Nisan ayında benzer bir şekilde lav püskürtmüş, o dönemde hava trafiği geçici olarak askıya alınmıştı.

Etna, en son Nisan ayında benzer bir şekilde lav püskürtmüş, o dönemde hava trafiği geçici olarak askıya alınmıştı. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Salvatore Allegra

Etna, en son Nisan ayında benzer bir şekilde lav püskürtmüş, o dönemde hava trafiği geçici olarak askıya alınmıştı.

© AA / Salvatore Allegra

Volkanın son yıllarda artan aralıklarla faaliyete geçmesi, hem yerel halkın hem de turistlerin bölgeye yaklaşırken daha temkinli olmasını gerektiriyor.

Volkanın son yıllarda artan aralıklarla faaliyete geçmesi, hem yerel halkın hem de turistlerin bölgeye yaklaşırken daha temkinli olmasını gerektiriyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Salvatore Allegra

Volkanın son yıllarda artan aralıklarla faaliyete geçmesi, hem yerel halkın hem de turistlerin bölgeye yaklaşırken daha temkinli olmasını gerektiriyor.

© AA / Salvatore Allegra

Yetkililer, volkanın aktif kraterlerinde hareketliliğin sürebileceği uyarısında bulunuyor.

Yetkililer, volkanın aktif kraterlerinde hareketliliğin sürebileceği uyarısında bulunuyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Salvatore Allegra

Yetkililer, volkanın aktif kraterlerinde hareketliliğin sürebileceği uyarısında bulunuyor.

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