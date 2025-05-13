https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/yasak-ask-yasadiklari-ortaya-cikan-kaynana-ve-damat-icin-istenen-ceza-belli-oldu-hirsizlik-ve-1096188365.html

Yasak aşk yaşadıkları ortaya çıkan kaynana ve damat için istenen ceza belli oldu: Hırsızlık ve tehditle suçlanıyorlar

Yasak aşk yaşadıkları ortaya çıkan kaynana ve damat için istenen ceza belli oldu: Hırsızlık ve tehditle suçlanıyorlar

Sputnik Türkiye

Katıldıkları programda yasak aşk yaşadıkları ortaya çıkan ve büyük tepki çeken Güldane Şahin ve Cuma Doğan hakkında iddianame hazırlandı. 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T15:41+0300

2025-05-13T15:41+0300

2025-05-13T15:43+0300

yaşam

esra erol

kayseri

cumhuriyet başsavcılığı

tehdit

hırsızlık

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Esra Erol'un programında 47 yaşındaki Güldane Şahin'in, vasisi olduğu engelli kızının nişanlısı Cuma Doğan ile ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkili tutuklanırken haklarında da hırsızlık ve tehdit gibi suçlamalardan da soruşturma başlatılmıştı. Damat ve kaynana hakkında iddianame hazırlandı ve ikili hakkında 21.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Programa katılmışlardıBüyük tepki çeken olayda, engelli raporu bulunan Dilek Şahin, nişanlısı ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla televizyon programcısı Esra Erol'un programına katılmıştı. Programda, nişanlısının kendisini tehdit ettiğini de anlatan genç kız, annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Doğan'ı kaçırdığı söylemişti. 21 yaşındaki damat adayı Cuma Doğan’ın, nişanlısının annesi Güldane ile ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden bir çocuk bekledikleri ortaya çıkmıştı.Haklarında çok sayıda suçlama var Programa katılan ikili gözaltına alınıp tutuklanırken Kayseri Develi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haklarında başlattığı soruşturma da tamamlandı. Develi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ikili hakkında, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'birden fazla kişiyle birlikte tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 10 yıl 3 aydan yıldan 21,5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, zarar tespit tutanağında çalıntı iddiasında bulunulan eşyaların toplam değerinin 1 milyon 226 bin 900 lira olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/esra-erolda-yasak-asklari-ile-gundeme-gelen-skandal-kayinvalide-ve-damat-canli-yayinda-gozaltina-1095421993.html

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esra erol, kayseri, cumhuriyet başsavcılığı, tehdit, hırsızlık