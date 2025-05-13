https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kellogg-abd-avrupa-guclerinin-ukraynada-konuslandirilmasi-konusunu-gorusuyor-1096190879.html

Kellogg: ABD, Avrupa güçlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması konusunu görüşüyor

Kellogg: ABD, Avrupa güçlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması konusunu görüşüyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, ABD'nin Ukrayna ihtilafının çözümü kapsamında Avrupa güçlerinin Dinyeper Nehri'nin batı yakasına... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T17:27+0300

2025-05-13T17:27+0300

2025-05-13T17:26+0300

dünya

keith kellogg

abd

i̇ngiltere

fransa

almanya

dinyeper nehri

fox news

ukrayna

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Fox News’e yaptığı açıklamada ABD'nin Ukrayna ihtilafının çözümü kapsamında İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya güçlerinin Dinyeper Nehri'nin batı yakasına konuşlandırılması konusunu görüştüğünü söyledi.Kellogg, “Sürdürülebilirlik güçlerinden bahsediyoruz. Bu E3 olarak adlandırılan bir güç ama aslında İngilizler, Fransızlar ve Almanların yanı sıra Polonyalılar da söz konusu olduğunda artık E4. Dinyeper Nehri'nin batısındaki bir kuvvet, bu da temas bölgesinin dışında olduğu anlamına geliyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/witkoff-putinin-onayi-olmadan-ukraynada-baris-anlasmasi-olmaz-1096166408.html

i̇ngiltere

fransa

almanya

dinyeper nehri

ukrayna

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keith kellogg, abd, i̇ngiltere, fransa, almanya, dinyeper nehri, fox news, ukrayna