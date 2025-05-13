https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kellogg-abd-avrupa-guclerinin-ukraynada-konuslandirilmasi-konusunu-gorusuyor-1096190879.html
Kellogg: ABD, Avrupa güçlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması konusunu görüşüyor
Kellogg: ABD, Avrupa güçlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması konusunu görüşüyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, ABD'nin Ukrayna ihtilafının çözümü kapsamında Avrupa güçlerinin Dinyeper Nehri'nin batı yakasına... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T17:27+0300
2025-05-13T17:27+0300
2025-05-13T17:26+0300
dünya
keith kellogg
abd
i̇ngiltere
fransa
almanya
dinyeper nehri
fox news
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093452699_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fbdd51c49771ff36d6e714f9b4df086d.jpg
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Fox News’e yaptığı açıklamada ABD'nin Ukrayna ihtilafının çözümü kapsamında İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya güçlerinin Dinyeper Nehri'nin batı yakasına konuşlandırılması konusunu görüştüğünü söyledi.Kellogg, “Sürdürülebilirlik güçlerinden bahsediyoruz. Bu E3 olarak adlandırılan bir güç ama aslında İngilizler, Fransızlar ve Almanların yanı sıra Polonyalılar da söz konusu olduğunda artık E4. Dinyeper Nehri'nin batısındaki bir kuvvet, bu da temas bölgesinin dışında olduğu anlamına geliyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/witkoff-putinin-onayi-olmadan-ukraynada-baris-anlasmasi-olmaz-1096166408.html
i̇ngiltere
fransa
almanya
dinyeper nehri
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093452699_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d3e067064313b6e30e8c768b6e0c4e94.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
keith kellogg, abd, i̇ngiltere, fransa, almanya, dinyeper nehri, fox news, ukrayna
keith kellogg, abd, i̇ngiltere, fransa, almanya, dinyeper nehri, fox news, ukrayna
Kellogg: ABD, Avrupa güçlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması konusunu görüşüyor
ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, ABD'nin Ukrayna ihtilafının çözümü kapsamında Avrupa güçlerinin Dinyeper Nehri'nin batı yakasına konuşlandırılması konusunu görüştüğünü belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Fox News’e yaptığı açıklamada ABD'nin Ukrayna ihtilafının çözümü kapsamında İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya güçlerinin Dinyeper Nehri'nin batı yakasına konuşlandırılması konusunu görüştüğünü söyledi.
Kellogg, “Sürdürülebilirlik güçlerinden bahsediyoruz. Bu E3 olarak adlandırılan bir güç ama aslında İngilizler, Fransızlar ve Almanların yanı sıra Polonyalılar da söz konusu olduğunda artık E4. Dinyeper Nehri'nin batısındaki bir kuvvet, bu da temas bölgesinin dışında olduğu anlamına geliyor” dedi.