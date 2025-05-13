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Şırnak'ta 15 günlük giriş yasağı: Bazı bölgeler ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi
Şırnak'ta 15 günlük giriş yasağı: Bazı bölgeler ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi
Sputnik Türkiye
Şırnak Valiliği, 12-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında il genelindeki 9 ayrı bölgeyi geçici özel güvenlik bölgesi ilan etti. Karara göre, bu alanlara izinsiz... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
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Şırnak Valiliği, güvenlik gerekçesiyle 12-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında kentteki bazı bölgelerin 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, bu bölgelerin vatandaşların güvenliği açısından geçici olarak girişe kapatıldığı belirtildi.Cudi, Gabar ve Faraşin dağları listedeValilik açıklamasında yer alan bilgilere göre, Bestler Dereler, Gabar Dağı, Cudi Dağı, Kurt Dağı, Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları ve Oymakaya bölgeleri geçici güvenlik alanı kapsamına alındı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“...bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından...”İzinsiz girişe cezai i̇şlemValilik, belirtilen tarihler arasında söz konusu bölgelere izin alınmadan girilmesi halinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66'ncı maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Vatandaşların yalnızca yetkili makamlardan izin alarak giriş yapabileceği vurgulandı.
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Şırnak'ta 15 günlük giriş yasağı: Bazı bölgeler ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

10:18 13.05.2025
© AAŞırnak Valiliği
Şırnak Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© AA
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Şırnak Valiliği, 12-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında il genelindeki 9 ayrı bölgeyi geçici özel güvenlik bölgesi ilan etti. Karara göre, bu alanlara izinsiz girişleri yasaklandı. İzin alınmadan bölgelere girenlere cezai işlem uygulanacak.
Şırnak Valiliği, güvenlik gerekçesiyle 12-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında kentteki bazı bölgelerin 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, bu bölgelerin vatandaşların güvenliği açısından geçici olarak girişe kapatıldığı belirtildi.

Cudi, Gabar ve Faraşin dağları listede

Valilik açıklamasında yer alan bilgilere göre, Bestler Dereler, Gabar Dağı, Cudi Dağı, Kurt Dağı, Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları ve Oymakaya bölgeleri geçici güvenlik alanı kapsamına alındı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“...bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından...”

İzinsiz girişe cezai i̇şlem

Valilik, belirtilen tarihler arasında söz konusu bölgelere izin alınmadan girilmesi halinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66'ncı maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Vatandaşların yalnızca yetkili makamlardan izin alarak giriş yapabileceği vurgulandı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
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