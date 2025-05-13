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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/simonyan-putinin-ukrayna-ile-muzakere-inisiyatifi-dunyada-olumlu-karsilandi-1096161232.html
Simonyan: Putin’in Ukrayna ile müzakere inisiyatifi dünyada olumlu karşılandı
Simonyan: Putin’in Ukrayna ile müzakere inisiyatifi dünyada olumlu karşılandı
Sputnik Türkiye
'Rossiya Segodnya' ve RT televizyon kanalının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Putin’in Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatma inisiyatifinin... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T00:49+0300
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Rusya’nın uluslararası medya grubu 'Rossiya Segodnya' ve RT televizyon kanalının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatma inisiyatifinin dünyada olumlu bir karşılık bulduğunu söyledi.Simonyan açıklamasında “Şu anda Başkanımızın bu teklifinin nasıl bir tepki doğurduğunu ve doğuracağını dikkatle izliyoruz. Şu anda tepkilerin çok olumlu olduğunu görüyoruz. Batı kaynaklarını da yakından takip ediyoruz. Müzakerelerin gerçekleşmesini ve artık insanların hayatını kaybetmemesini içtenlikle umut ediyoruz, çünkü kimse insanların ölmesini istemez” İfadelerini kullandı.Neler olmuştu?Putin daha önce Ukrayna'ya 15 Mayıs'ta İstanbul'da önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelere devam etmeyi teklif etmişti. Putin, ilgili müzakereler sırasında tarafların bir ateşkes anlaşmasına varabileceklerini de göz ardı etmemişti. Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını ciddi bir şekilde aramaya kararlı olduğunu söylemiş, Ukrayna ile önerilen müzakerelerin amacının çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın çıkarlarını güvence altına almak olduğunu belirtmişti.Buna karşılık Vladimir Zelenskiy, Moskova'da daha önce kabul edilemez olarak nitelendirilmiş şartları yeniden öne sürmeye başlamıştı. Moskova’nın 12 Mayıs’tan itibaren tam bir ateşkesi kabul etmesini istemiş, ancak bu durumda Kiev yönetiminin müzakere masasına oturacağını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise Kiev'deki yetkilileri, Putin’in Türkiye’deki görüşme teklifini derhal kabul etmeye çağırmıştı. Trump, bu tür müzakerelerin en azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını görmek açısından önemli olduğunu vurgulamıştı. Ardından Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı’nı Perşembe günü Türkiye’de bekleyeceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/rus-disisleri-lavrov-ve-fidan-putinin-istanbulda-baris-muzakereleri-ile-ilgili-onerisini-gorustu-1096160261.html
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rusya, rossiya segodnya, russia today (rt), ukrayna, donald trump

Simonyan: Putin’in Ukrayna ile müzakere inisiyatifi dünyada olumlu karşılandı

00:49 13.05.2025
© SputnikSputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan
Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© Sputnik
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'Rossiya Segodnya' ve RT televizyon kanalının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Putin’in Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatma inisiyatifinin dünyada olumlu bir karşılık bulduğunu söyledi.
Rusya’nın uluslararası medya grubu 'Rossiya Segodnya' ve RT televizyon kanalının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatma inisiyatifinin dünyada olumlu bir karşılık bulduğunu söyledi.
Simonyan açıklamasında “Şu anda Başkanımızın bu teklifinin nasıl bir tepki doğurduğunu ve doğuracağını dikkatle izliyoruz. Şu anda tepkilerin çok olumlu olduğunu görüyoruz. Batı kaynaklarını da yakından takip ediyoruz. Müzakerelerin gerçekleşmesini ve artık insanların hayatını kaybetmemesini içtenlikle umut ediyoruz, çünkü kimse insanların ölmesini istemez” İfadelerini kullandı.

Neler olmuştu?

Putin daha önce Ukrayna'ya 15 Mayıs'ta İstanbul'da önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelere devam etmeyi teklif etmişti. Putin, ilgili müzakereler sırasında tarafların bir ateşkes anlaşmasına varabileceklerini de göz ardı etmemişti.
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını ciddi bir şekilde aramaya kararlı olduğunu söylemiş, Ukrayna ile önerilen müzakerelerin amacının çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın çıkarlarını güvence altına almak olduğunu belirtmişti.
Buna karşılık Vladimir Zelenskiy, Moskova'da daha önce kabul edilemez olarak nitelendirilmiş şartları yeniden öne sürmeye başlamıştı. Moskova’nın 12 Mayıs’tan itibaren tam bir ateşkesi kabul etmesini istemiş, ancak bu durumda Kiev yönetiminin müzakere masasına oturacağını belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ise Kiev'deki yetkilileri, Putin’in Türkiye’deki görüşme teklifini derhal kabul etmeye çağırmıştı. Trump, bu tür müzakerelerin en azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını görmek açısından önemli olduğunu vurgulamıştı. Ardından Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı’nı Perşembe günü Türkiye’de bekleyeceğini açıklamıştı.
Lavrov-Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2025
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Rus Dışişleri: Lavrov ve Fidan, Putin'in İstanbul'da barış müzakereleri ile ilgili önerisini görüştü
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