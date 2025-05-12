https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/rus-disisleri-lavrov-ve-fidan-putinin-istanbulda-baris-muzakereleri-ile-ilgili-onerisini-gorustu-1096160261.html

Rus Dışişleri: Lavrov ve Fidan, Putin'in İstanbul'da barış müzakereleri ile ilgili önerisini görüştü

Rus Dışişleri: Lavrov ve Fidan, Putin'in İstanbul'da barış müzakereleri ile ilgili önerisini görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Türk mevkidaşı Fidan’la Rusya lideri Putin’in Ukrayna ile İstanbul'da barış müzakereleri ile ilgili önerisini... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T22:30+0300

2025-05-12T22:30+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna ile ilgili müzakereleri başlatma önerisine ilişkin konuları ele aldı.Açıklamada, "Dışişleri Bakanları, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin'in Ukrayna sorununa ilişkin doğrudan müzakerelerin 15 Mayıs'ta İstanbul'da başlatılması yönündeki girişimiyle ilgili konuları görüştü" ifadelerine yer verildi.

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