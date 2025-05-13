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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Ryabkov'dan 'İstanbul' açıklaması: 'Rusya, ciddi bir konuşmaya hazır'
Ryabkov'dan 'İstanbul' açıklaması: 'Rusya, ciddi bir konuşmaya hazır'
Sputnik Türkiye
Putin'in önerisi üzerine 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan müzakerelere sadece 2 gün kalırken, Rus Dışişleri'nden konuyla ilgili açıklama... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T16:14+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İstanbul'da planlanan Ukrayna müzakerelerinin konusunun, çatışmaların güvenilir ve sürdürülebilir şekilde çözümünün nasıl sağlanabileceği olacağını söyledi. Ryabkov, Rusya'nın ciddi bir konuşmaya hazır olduğu mesajını verirken Ukrayna'daki çatışma bağlamında, Rusya'ya yeni toprakların katılması da dahil sahadaki gerçeklerin tanınmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.Rus yetkili, Kiev'in anlaşma kabiliyetine sahip olmamasının müzakere sürecindeki engellerden biri olduğunu kaydetti.'Türkiye'yle yoğun diyalog yürütüyoruz'Moskova'nın Ankara'yla yoğun bir diyalog yürüttüğünü anlatan Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Ryabkov'dan 'İstanbul' açıklaması: 'Rusya, ciddi bir konuşmaya hazır'

16:14 13.05.2025 (güncellendi: 16:18 13.05.2025)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
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Putin'in önerisi üzerine 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan müzakerelere sadece 2 gün kalırken, Rus Dışişleri'nden konuyla ilgili açıklama geldi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İstanbul'da planlanan Ukrayna müzakerelerinin konusunun, çatışmaların güvenilir ve sürdürülebilir şekilde çözümünün nasıl sağlanabileceği olacağını söyledi.

Ryabkov, Rusya'nın ciddi bir konuşmaya hazır olduğu mesajını verirken Ukrayna'daki çatışma bağlamında, Rusya'ya yeni toprakların katılması da dahil sahadaki gerçeklerin tanınmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Rus yetkili, Kiev'in anlaşma kabiliyetine sahip olmamasının müzakere sürecindeki engellerden biri olduğunu kaydetti.

'Türkiye'yle yoğun diyalog yürütüyoruz'

Moskova'nın Ankara'yla yoğun bir diyalog yürüttüğünü anlatan Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Moskova Büyükelçisi (Tanju Bilgiç) de dahil Türk meslektaşlarımızla uluslararası güvenlik, uluslararası platformlarda işbirliği ile ilgili konuları istişare ediyoruz. Türkiye'yle yoğun diyalog yürütülüyor. Bu ülke, birçok ilişkide anahtar role sahip. Bunun farkındayız."

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Peskov'dan İstanbul'da planlanan Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklama
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