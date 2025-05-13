https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/ryabkovdan-istanbul-aciklamasi-rusya-ciddi-bir-konusmaya-hazir-1096189484.html
Ryabkov'dan 'İstanbul' açıklaması: 'Rusya, ciddi bir konuşmaya hazır'
Ryabkov'dan 'İstanbul' açıklaması: 'Rusya, ciddi bir konuşmaya hazır'
Sputnik Türkiye
Putin'in önerisi üzerine 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan müzakerelere sadece 2 gün kalırken, Rus Dışişleri'nden konuyla ilgili açıklama... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T16:14+0300
2025-05-13T16:14+0300
2025-05-13T16:18+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İstanbul'da planlanan Ukrayna müzakerelerinin konusunun, çatışmaların güvenilir ve sürdürülebilir şekilde çözümünün nasıl sağlanabileceği olacağını söyledi. Ryabkov, Rusya'nın ciddi bir konuşmaya hazır olduğu mesajını verirken Ukrayna'daki çatışma bağlamında, Rusya'ya yeni toprakların katılması da dahil sahadaki gerçeklerin tanınmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.Rus yetkili, Kiev'in anlaşma kabiliyetine sahip olmamasının müzakere sürecindeki engellerden biri olduğunu kaydetti.'Türkiye'yle yoğun diyalog yürütüyoruz'Moskova'nın Ankara'yla yoğun bir diyalog yürüttüğünü anlatan Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/peskovdan-istanbulda-planlanan-ukrayna-muzakerelerine-iliskin-aciklama-1096177992.html
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haberler, türkiye, sergey ryabkov, rusya, i̇stanbul, ukrayna
haberler, türkiye, sergey ryabkov, rusya, i̇stanbul, ukrayna
Ryabkov'dan 'İstanbul' açıklaması: 'Rusya, ciddi bir konuşmaya hazır'
16:14 13.05.2025 (güncellendi: 16:18 13.05.2025)
Putin'in önerisi üzerine 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan müzakerelere sadece 2 gün kalırken, Rus Dışişleri'nden konuyla ilgili açıklama geldi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İstanbul'da planlanan Ukrayna müzakerelerinin konusunun, çatışmaların güvenilir ve sürdürülebilir şekilde çözümünün nasıl sağlanabileceği olacağını söyledi.
Ryabkov, Rusya'nın ciddi bir konuşmaya hazır olduğu mesajını verirken Ukrayna'daki çatışma bağlamında, Rusya'ya yeni toprakların katılması da dahil sahadaki gerçeklerin tanınmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.
Rus yetkili, Kiev'in anlaşma kabiliyetine sahip olmamasının müzakere sürecindeki engellerden biri olduğunu kaydetti.
'Türkiye'yle yoğun diyalog yürütüyoruz'
Moskova'nın Ankara'yla yoğun bir diyalog yürüttüğünü anlatan Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Moskova Büyükelçisi (Tanju Bilgiç) de dahil Türk meslektaşlarımızla uluslararası güvenlik, uluslararası platformlarda işbirliği ile ilgili konuları istişare ediyoruz. Türkiye'yle yoğun diyalog yürütülüyor. Bu ülke, birçok ilişkide anahtar role sahip. Bunun farkındayız."