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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/peskovdan-istanbulda-planlanan-ukrayna-muzakerelerine-iliskin-aciklama-1096177992.html
Peskov'dan İstanbul'da planlanan Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklama
Peskov'dan İstanbul'da planlanan Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin'in önerisiyle 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan Ukrayna müzakereleri hakkında Kremlin'den açıklama geldi. 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T12:58+0300
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rusya
ukrayna
i̇stanbul
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müzakere
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın perşembe günü İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan görüşmelere yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.Gazetecilerin soruları üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da müzakere önerisine dair konuşan Peskov, sadece hazırlıkların sürdüğünü söylemekle yetinerek Kremlin'in konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayacağını kaydetti.Peskov, İstanbul'daki görüşmelerde Moskova'yı kimin temsil edeceğini Rusya Devlet Başkanı gerekli gördüğünde açıklayacaklarının da altını çizdi.'Savaşın sürmesini isteyen Avrupa arabulucu olamaz'Avrupa'nın Ukrayna meselesinde savaşın sürmesinden yana olduğunu belirten Peskov, "Avrupa'nın yaklaşımı dengeli değil, savaşı sürdürmeyi amaçlıyor ve Moskova veya Washington'da sergilenen yaklaşımla keskin bir tezat oluşturuyor" dedi.Avrupa hala daha tamamen Ukrayna'nın yanında olduğu için tarafsız, dengeli bir yaklaşıma sahip olduğunu hiçbir şekilde iddia edemeyeceğini belirten Peskov, bu nedenle Avrupa'nın müzakerelerde arabulucu olamayacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/dis-politika-uzmani-oralli-ankara-hem-kremlin-hem-de-kiev-icin-guvenilir-bir-diplomatik-liman-1096172693.html
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rusya, ukrayna, i̇stanbul, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, müzakere
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Peskov'dan İstanbul'da planlanan Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklama

12:58 13.05.2025 (güncellendi: 13:08 13.05.2025)
© Sputnik / Павел БедняковKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rus lider Putin'in önerisiyle 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan Ukrayna müzakereleri hakkında Kremlin'den açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın perşembe günü İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan görüşmelere yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.

Gazetecilerin soruları üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da müzakere önerisine dair konuşan Peskov, sadece hazırlıkların sürdüğünü söylemekle yetinerek Kremlin'in konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayacağını kaydetti.

Peskov, İstanbul'daki görüşmelerde Moskova'yı kimin temsil edeceğini Rusya Devlet Başkanı gerekli gördüğünde açıklayacaklarının da altını çizdi.

'Savaşın sürmesini isteyen Avrupa arabulucu olamaz'

Avrupa'nın Ukrayna meselesinde savaşın sürmesinden yana olduğunu belirten Peskov, "Avrupa'nın yaklaşımı dengeli değil, savaşı sürdürmeyi amaçlıyor ve Moskova veya Washington'da sergilenen yaklaşımla keskin bir tezat oluşturuyor" dedi.

Avrupa hala daha tamamen Ukrayna'nın yanında olduğu için tarafsız, dengeli bir yaklaşıma sahip olduğunu hiçbir şekilde iddia edemeyeceğini belirten Peskov, bu nedenle Avrupa'nın müzakerelerde arabulucu olamayacağını vurguladı.
Rusya - Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
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