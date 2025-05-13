Peskov'dan İstanbul'da planlanan Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklama
12:58 13.05.2025 (güncellendi: 13:08 13.05.2025)
© Sputnik / Павел БедняковKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rus lider Putin'in önerisiyle 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan Ukrayna müzakereleri hakkında Kremlin'den açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın perşembe günü İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan görüşmelere yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.
Gazetecilerin soruları üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da müzakere önerisine dair konuşan Peskov, sadece hazırlıkların sürdüğünü söylemekle yetinerek Kremlin'in konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayacağını kaydetti.
Peskov, İstanbul'daki görüşmelerde Moskova'yı kimin temsil edeceğini Rusya Devlet Başkanı gerekli gördüğünde açıklayacaklarının da altını çizdi.
Gazetecilerin soruları üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da müzakere önerisine dair konuşan Peskov, sadece hazırlıkların sürdüğünü söylemekle yetinerek Kremlin'in konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayacağını kaydetti.
Peskov, İstanbul'daki görüşmelerde Moskova'yı kimin temsil edeceğini Rusya Devlet Başkanı gerekli gördüğünde açıklayacaklarının da altını çizdi.
'Savaşın sürmesini isteyen Avrupa arabulucu olamaz'
Avrupa'nın Ukrayna meselesinde savaşın sürmesinden yana olduğunu belirten Peskov, "Avrupa'nın yaklaşımı dengeli değil, savaşı sürdürmeyi amaçlıyor ve Moskova veya Washington'da sergilenen yaklaşımla keskin bir tezat oluşturuyor" dedi.
Avrupa hala daha tamamen Ukrayna'nın yanında olduğu için tarafsız, dengeli bir yaklaşıma sahip olduğunu hiçbir şekilde iddia edemeyeceğini belirten Peskov, bu nedenle Avrupa'nın müzakerelerde arabulucu olamayacağını vurguladı.
Avrupa hala daha tamamen Ukrayna'nın yanında olduğu için tarafsız, dengeli bir yaklaşıma sahip olduğunu hiçbir şekilde iddia edemeyeceğini belirten Peskov, bu nedenle Avrupa'nın müzakerelerde arabulucu olamayacağını vurguladı.