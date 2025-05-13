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Ryabkov: Rusya ve ABD ikili temaslarda Ortadoğu'yu görüşüyor
Ryabkov: Rusya ve ABD ikili temaslarda Ortadoğu'yu görüşüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova ve Washington'un ikili temaslarında Ortadoğu'yu ele aldıklarını ancak bunların kapalı nitelikte olduğunu... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T18:44+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD'nin ikili temaslarında Ortadoğu'yu ele aldıklarını ancak bunların kapalı nitelikte olduğunu söyledi.Ryabkov, ‘İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin P5+1 formatında yeniden başlatılmasının ihtimal dahilinde olup olmadığı’ sorusuna verdiği yanıtta “Açıkçası, bunun gerçekleşme ihtimali çok düşük” diyerek, şunları ifade etti:Moskova'nın İran ve ABD arasındaki dolaylı diyaloğu dikkatle takip ettiğini belirten Ryabkov, Rus tarafının bu diyaloğa mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:‘Rusya ve ABD arasındaki temaslarda İran'ın nükleer programı konusunun ele alınıp alınmadığı sorusuna’ yanıtında Ryabkov, Amerikalılarla temaslarda genel olarak Ortadoğu konusunun gündeme geldiğini belirterek, “Ancak ayrıntılara girmeye hazır değilim, çünkü bu temaslar kapalı bir nitelik taşıyor” dedi.
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sergey ryabkov, abd, i̇ran, rusya, p5+1, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), ortadoğu, kapsamlı ortak eylem planı/koep, avrupa

Ryabkov: Rusya ve ABD ikili temaslarda Ortadoğu'yu görüşüyor

18:44 13.05.2025
© SputnikRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova ve Washington'un ikili temaslarında Ortadoğu'yu ele aldıklarını ancak bunların kapalı nitelikte olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD'nin ikili temaslarında Ortadoğu'yu ele aldıklarını ancak bunların kapalı nitelikte olduğunu söyledi.
Ryabkov, ‘İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin P5+1 formatında yeniden başlatılmasının ihtimal dahilinde olup olmadığı’ sorusuna verdiği yanıtta “Açıkçası, bunun gerçekleşme ihtimali çok düşük” diyerek, şunları ifade etti:

Bu formatın yakın gelecekte yeniden başlatılabileceğini sanmıyorum zira Avrupalı katılımcılar son zamanlarda Kapsamlı Ortak Eylem Planının yeniden tesis edilme şansını en aza indirmek, dikkatleri İran'ın nükleer programının çözümüyle pek ilgisi olmayan konulara kaydırmak için çok şey yaptılar ve yaptırım politikalarıyla da kendilerini bu süreçten uzaklaştırdılar.

Moskova'nın İran ve ABD arasındaki dolaylı diyaloğu dikkatle takip ettiğini belirten Ryabkov, Rus tarafının bu diyaloğa mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

İran'daki meslektaşlarımızla, başta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile etkileşim konusu olmak üzere, ABD-İran görüşmelerinin içinde bulunduğu aşamayla bir şekilde ilişkili olan diğer tüm konularda sürekli temas halindeyiz.

‘Rusya ve ABD arasındaki temaslarda İran'ın nükleer programı konusunun ele alınıp alınmadığı sorusuna’ yanıtında Ryabkov, Amerikalılarla temaslarda genel olarak Ortadoğu konusunun gündeme geldiğini belirterek, “Ancak ayrıntılara girmeye hazır değilim, çünkü bu temaslar kapalı bir nitelik taşıyor” dedi.
ABD-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
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