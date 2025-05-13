https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/ryabkov-rusya-ve-abd-ikili-temaslarda-ortadoguyu-gorusuyor-1096193314.html

Ryabkov: Rusya ve ABD ikili temaslarda Ortadoğu'yu görüşüyor

Ryabkov: Rusya ve ABD ikili temaslarda Ortadoğu'yu görüşüyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova ve Washington'un ikili temaslarında Ortadoğu'yu ele aldıklarını ancak bunların kapalı nitelikte olduğunu... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T18:44+0300

2025-05-13T18:44+0300

2025-05-13T18:42+0300

dünya

sergey ryabkov

abd

i̇ran

rusya

p5+1

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

ortadoğu

kapsamlı ortak eylem planı/koep

avrupa

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD'nin ikili temaslarında Ortadoğu'yu ele aldıklarını ancak bunların kapalı nitelikte olduğunu söyledi.Ryabkov, ‘İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin P5+1 formatında yeniden başlatılmasının ihtimal dahilinde olup olmadığı’ sorusuna verdiği yanıtta “Açıkçası, bunun gerçekleşme ihtimali çok düşük” diyerek, şunları ifade etti:Moskova'nın İran ve ABD arasındaki dolaylı diyaloğu dikkatle takip ettiğini belirten Ryabkov, Rus tarafının bu diyaloğa mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:‘Rusya ve ABD arasındaki temaslarda İran'ın nükleer programı konusunun ele alınıp alınmadığı sorusuna’ yanıtında Ryabkov, Amerikalılarla temaslarda genel olarak Ortadoğu konusunun gündeme geldiğini belirterek, “Ancak ayrıntılara girmeye hazır değilim, çünkü bu temaslar kapalı bir nitelik taşıyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/iran---abd-arasindaki-gorusmenin-yeri-ve-tarihi-belli-oldu-1096109732.html

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Sputnik Türkiye

sergey ryabkov, abd, i̇ran, rusya, p5+1, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), ortadoğu, kapsamlı ortak eylem planı/koep, avrupa