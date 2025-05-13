https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/ryabkov-rusya-ve-abd-ikili-temaslarda-ortadoguyu-gorusuyor-1096193314.html
Ryabkov: Rusya ve ABD ikili temaslarda Ortadoğu'yu görüşüyor
Ryabkov: Rusya ve ABD ikili temaslarda Ortadoğu'yu görüşüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova ve Washington'un ikili temaslarında Ortadoğu'yu ele aldıklarını ancak bunların kapalı nitelikte olduğunu... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T18:44+0300
2025-05-13T18:44+0300
2025-05-13T18:42+0300
dünya
sergey ryabkov
abd
i̇ran
rusya
p5+1
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
ortadoğu
kapsamlı ortak eylem planı/koep
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/0a/1051660798_0:183:3137:1947_1920x0_80_0_0_6347565c68b8a460b3764c47238c645d.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD'nin ikili temaslarında Ortadoğu'yu ele aldıklarını ancak bunların kapalı nitelikte olduğunu söyledi.Ryabkov, ‘İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin P5+1 formatında yeniden başlatılmasının ihtimal dahilinde olup olmadığı’ sorusuna verdiği yanıtta “Açıkçası, bunun gerçekleşme ihtimali çok düşük” diyerek, şunları ifade etti:Moskova'nın İran ve ABD arasındaki dolaylı diyaloğu dikkatle takip ettiğini belirten Ryabkov, Rus tarafının bu diyaloğa mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:‘Rusya ve ABD arasındaki temaslarda İran'ın nükleer programı konusunun ele alınıp alınmadığı sorusuna’ yanıtında Ryabkov, Amerikalılarla temaslarda genel olarak Ortadoğu konusunun gündeme geldiğini belirterek, “Ancak ayrıntılara girmeye hazır değilim, çünkü bu temaslar kapalı bir nitelik taşıyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/iran---abd-arasindaki-gorusmenin-yeri-ve-tarihi-belli-oldu-1096109732.html
i̇ran
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/0a/1051660798_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_5166e25924a5917cbcc0a8822ebfadff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergey ryabkov, abd, i̇ran, rusya, p5+1, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), ortadoğu, kapsamlı ortak eylem planı/koep, avrupa
sergey ryabkov, abd, i̇ran, rusya, p5+1, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), ortadoğu, kapsamlı ortak eylem planı/koep, avrupa
Ryabkov: Rusya ve ABD ikili temaslarda Ortadoğu'yu görüşüyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova ve Washington'un ikili temaslarında Ortadoğu'yu ele aldıklarını ancak bunların kapalı nitelikte olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD'nin ikili temaslarında Ortadoğu'yu ele aldıklarını ancak bunların kapalı nitelikte olduğunu söyledi.
Ryabkov, ‘İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin P5+1 formatında yeniden başlatılmasının ihtimal dahilinde olup olmadığı’ sorusuna verdiği yanıtta “Açıkçası, bunun gerçekleşme ihtimali çok düşük” diyerek, şunları ifade etti:
Bu formatın yakın gelecekte yeniden başlatılabileceğini sanmıyorum zira Avrupalı katılımcılar son zamanlarda Kapsamlı Ortak Eylem Planının yeniden tesis edilme şansını en aza indirmek, dikkatleri İran'ın nükleer programının çözümüyle pek ilgisi olmayan konulara kaydırmak için çok şey yaptılar ve yaptırım politikalarıyla da kendilerini bu süreçten uzaklaştırdılar.
Moskova'nın İran ve ABD arasındaki dolaylı diyaloğu dikkatle takip ettiğini belirten Ryabkov, Rus tarafının bu diyaloğa mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
İran'daki meslektaşlarımızla, başta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile etkileşim konusu olmak üzere, ABD-İran görüşmelerinin içinde bulunduğu aşamayla bir şekilde ilişkili olan diğer tüm konularda sürekli temas halindeyiz.
‘Rusya ve ABD arasındaki temaslarda İran'ın nükleer programı konusunun ele alınıp alınmadığı sorusuna’ yanıtında Ryabkov, Amerikalılarla temaslarda genel olarak Ortadoğu konusunun gündeme geldiğini belirterek, “Ancak ayrıntılara girmeye hazır değilim, çünkü bu temaslar kapalı bir nitelik taşıyor” dedi.