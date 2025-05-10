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İran - ABD arasındaki görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu
İran - ABD arasındaki görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'yle yapılacak dördüncü tur nükleer görüşmelerin 11 Mayıs Pazar günü Umman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini resmen... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
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İran ve ABD arasındaki kritik nükleer müzakerelerin 11 Mayıs'ta Umman'da yapılacağı duyuruldu.İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ertelenen dördüncü tur nükleer müzakerelerin 11 Mayıs Pazar günü Umman'da yapılacağını doğrulayarak, "Görüşmeler ilerliyor ve detaylara inildikçe daha fazla istişare gerekecek" açıklamasında bulundu.Erakçi, müzakerelerin somut ilerleme kaydettiğini belirtirken, ev sahibi Umman'ın görüşme saatine ilişkin son koordinasyonları yürüttüğünü açıkladı. Erakçi'nin yarın bölgesel diplomatik temaslar kapsamında önce Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ardından Katar'a geçeceği öğrenildi.
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abd, ortadoğu, i̇ran, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nükleer savaş, nükleer denizaltı, i̇ran nükleer görüşmeleri, i̇ran nükleer anlaşması, nükleer silah
abd, ortadoğu, i̇ran, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nükleer savaş, nükleer denizaltı, i̇ran nükleer görüşmeleri, i̇ran nükleer anlaşması, nükleer silah

İran - ABD arasındaki görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu

00:21 10.05.2025
© AAABD-İran
ABD-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
© AA
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'yle yapılacak dördüncü tur nükleer görüşmelerin 11 Mayıs Pazar günü Umman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini resmen açıkladı. Geçen hafta teknik nedenlerle ertelenen görüşmelere ilişkin detayları paylaşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, müzakerelerin somut ilerleme kaydettiğini duyurdu.
İran ve ABD arasındaki kritik nükleer müzakerelerin 11 Mayıs'ta Umman'da yapılacağı duyuruldu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ertelenen dördüncü tur nükleer müzakerelerin 11 Mayıs Pazar günü Umman'da yapılacağını doğrulayarak, "Görüşmeler ilerliyor ve detaylara inildikçe daha fazla istişare gerekecek" açıklamasında bulundu.
Erakçi, müzakerelerin somut ilerleme kaydettiğini belirtirken, ev sahibi Umman'ın görüşme saatine ilişkin son koordinasyonları yürüttüğünü açıkladı. Erakçi'nin yarın bölgesel diplomatik temaslar kapsamında önce Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ardından Katar'a geçeceği öğrenildi.
ABD-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
DÜNYA
İran: ABD ile ertelenen görüşmenin tarihi belli değil
6 Mayıs, 21:36
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