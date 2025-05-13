https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/putin-ukraynada-rusyanin-aksine-zorla-seferberlik-var-insanlar-kopek-gibi-sokakta-yakalaniyor-1096190390.html
Putin: Ukrayna'da, Rusya’nın aksine zorla seferberlik var, insanlar köpek gibi sokakta yakalanıyor
Putin: Ukrayna'da, Rusya’nın aksine zorla seferberlik var, insanlar köpek gibi sokakta yakalanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Ukrayna'da, Rusya’nın aksine zorla seferberlik olduğunu, insanların köpek gibi sokakta yakalandıklarını belirtti. 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T16:39+0300
2025-05-13T16:39+0300
2025-05-13T16:50+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Delovaya Rossiya adlı Rus iş insanları kamu kuruluşunun toplantısında çevirimiçi katıldı. Putin, burada yaptığı konuşmada Rusya’da ve Ukrayna’da yapılan seferberliği karşılaştırdı.Rus lider, "Şuna dikkat çekmek isterim, Kiev yönetimi zorla seferberlikle uğraşıyor, insanlar köpek gibi sokaklarda yakalanıyor, bizde ise gençler gönüllü olarak, kendileri seferber oluyor. Orada şu anda yaklaşık 30 bin kişi yakalanıyor, bizde ise ayda 50-60 bin kişi gönüllü olarak geliyor" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/peskov-putin-on-kosulsuz-muzakerelerle-ilgili-tutumunu-acik-ve-net-sekilde-ortaya-koydu-1096153203.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, seferberlik, açıklama, kiev, delovaya rossiya
rusya, vladimir putin, ukrayna, seferberlik, açıklama, kiev, delovaya rossiya
Putin: Ukrayna'da, Rusya’nın aksine zorla seferberlik var, insanlar köpek gibi sokakta yakalanıyor
16:39 13.05.2025 (güncellendi: 16:50 13.05.2025)
Rusya lideri Putin, Ukrayna'da, Rusya’nın aksine zorla seferberlik olduğunu, insanların köpek gibi sokakta yakalandıklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Delovaya Rossiya adlı Rus iş insanları kamu kuruluşunun toplantısında çevirimiçi katıldı.
Putin, burada yaptığı konuşmada Rusya’da ve Ukrayna’da yapılan seferberliği karşılaştırdı.
Rus lider, "Şuna dikkat çekmek isterim, Kiev yönetimi zorla seferberlikle uğraşıyor, insanlar köpek gibi sokaklarda yakalanıyor, bizde ise gençler gönüllü olarak, kendileri seferber oluyor. Orada şu anda yaklaşık 30 bin kişi yakalanıyor, bizde ise ayda 50-60 bin kişi gönüllü olarak geliyor" değerlendirmesinde bulundu.