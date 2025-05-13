https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/putin-ukraynada-rusyanin-aksine-zorla-seferberlik-var-insanlar-kopek-gibi-sokakta-yakalaniyor-1096190390.html

Putin: Ukrayna'da, Rusya’nın aksine zorla seferberlik var, insanlar köpek gibi sokakta yakalanıyor

Putin: Ukrayna'da, Rusya’nın aksine zorla seferberlik var, insanlar köpek gibi sokakta yakalanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Ukrayna'da, Rusya’nın aksine zorla seferberlik olduğunu, insanların köpek gibi sokakta yakalandıklarını belirtti. 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T16:39+0300

2025-05-13T16:39+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

vladimir putin

ukrayna

seferberlik

açıklama

kiev

delovaya rossiya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Delovaya Rossiya adlı Rus iş insanları kamu kuruluşunun toplantısında çevirimiçi katıldı. Putin, burada yaptığı konuşmada Rusya’da ve Ukrayna’da yapılan seferberliği karşılaştırdı.Rus lider, "Şuna dikkat çekmek isterim, Kiev yönetimi zorla seferberlikle uğraşıyor, insanlar köpek gibi sokaklarda yakalanıyor, bizde ise gençler gönüllü olarak, kendileri seferber oluyor. Orada şu anda yaklaşık 30 bin kişi yakalanıyor, bizde ise ayda 50-60 bin kişi gönüllü olarak geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/peskov-putin-on-kosulsuz-muzakerelerle-ilgili-tutumunu-acik-ve-net-sekilde-ortaya-koydu-1096153203.html

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ukrayna

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rusya, vladimir putin, ukrayna, seferberlik, açıklama, kiev, delovaya rossiya