Peskov: Putin, ön koşulsuz müzakerelerle ilgili tutumunu açık ve net şekilde ortaya koydu
© Sputnik / Сергей БобылевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Putin'in Kiev'e sunduğu İstanbul'da müzakere önerisi hakkında Kremlin'den yeni açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ön koşulsuz müzakerelerin yeniden başlatılması konusundaki tutumunu açık ve net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.
Rus liderin 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna'yla müzakerelere yeniden başlama önerisine ilişkin soruları yanıtlayan Peskov, "Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz müzakerelerin yeniden başlatılması konusundaki tutumunu açık ve net bir şekilde ortaya koydu" dedi.
Kremlin Sözcüsü, Putin'in Ukrayna'yla ilgili müzakerelerin yeniden başlatılması konusundaki tutumunun birçok ülkenin liderleri tarafından anlayışla karşılandığını ve desteklendiğini vurguladı.
Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde müzakerelerin organize edilmesi için elinde geleni yapmaya hazır olduğunu teyit ettiğini de söyledi.
Sözcü, Rusya'nın Ukrayna'da uzun vadeli barışçıl çözüme ulaşmanın yollarını ciddi bir şekilde aramakta kararlı olduğu mesajını verdi.
Bu arada Peskov, Polonya'nın Rusya'ya karşı düşmanlık ve husumet yolunu seçtiğini, bu ülkede Moskova'ya karşı birçok farklı suçlama dile getirildiğini ve bunun Rusofobik bir tutum olduğunu kaydetti.
Rus liderin 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna'yla müzakerelere yeniden başlama önerisine ilişkin soruları yanıtlayan Peskov, "Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz müzakerelerin yeniden başlatılması konusundaki tutumunu açık ve net bir şekilde ortaya koydu" dedi.
Kremlin Sözcüsü, Putin'in Ukrayna'yla ilgili müzakerelerin yeniden başlatılması konusundaki tutumunun birçok ülkenin liderleri tarafından anlayışla karşılandığını ve desteklendiğini vurguladı.
Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde müzakerelerin organize edilmesi için elinde geleni yapmaya hazır olduğunu teyit ettiğini de söyledi.
Sözcü, Rusya'nın Ukrayna'da uzun vadeli barışçıl çözüme ulaşmanın yollarını ciddi bir şekilde aramakta kararlı olduğu mesajını verdi.
Bu arada Peskov, Polonya'nın Rusya'ya karşı düşmanlık ve husumet yolunu seçtiğini, bu ülkede Moskova'ya karşı birçok farklı suçlama dile getirildiğini ve bunun Rusofobik bir tutum olduğunu kaydetti.
Putin'in yeni müzakere önerisi
Rus lider Putin, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere 15 Mayıs'ta İstanbul'da devam etmeyi teklif etiklerini belirtmişti.
Putin, İstanbul’da Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılması olasılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söylemişti.
Putin, İstanbul’da Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılması olasılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söylemişti.
Erdoğan'dan tam destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya doğrudan müzakerelere İstanbul'da devam etmeyi öneren Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Kremlin'den yapılan açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın bu önerisine tam destek vererek, İstanbul'da buna ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Türk tarafı, sürdürülebilir barışa ulaşmayı amaçlayan müzakerelerin organizasyonu ve yürütülmesi konusunda elinden gelen her türlü yardımı sağlayacak" denişti.
Kremlin'den yapılan açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın bu önerisine tam destek vererek, İstanbul'da buna ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Türk tarafı, sürdürülebilir barışa ulaşmayı amaçlayan müzakerelerin organizasyonu ve yürütülmesi konusunda elinden gelen her türlü yardımı sağlayacak" denişti.