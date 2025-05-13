https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/dis-politika-uzmani-oralli-ankara-hem-kremlin-hem-de-kiev-icin-guvenilir-bir-diplomatik-liman-1096172693.html

Dış Politika Uzmanı Orallı: Ankara, hem Kremlin hem de Kiev için güvenilir bir diplomatik liman

Dış Politika Uzmanı Orallı: Ankara, hem Kremlin hem de Kiev için güvenilir bir diplomatik liman

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin’in çağrısı ile dünya kamuoyunun gözü İstanbul’a çevrildi. Dış Politika Uzmanı Levent Ersin Orallı İstanbul’un her iki ülke içinde... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T11:48+0300

2025-05-13T11:48+0300

2025-05-13T11:48+0300

görüş

kremlin

ankara

kiev

rusya

anlaşma

ukrayna

ukrayna krizi

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Rusya Devlet Başkanı Putin’in 15 Mayıs’ta İstanbul’da müzakerelere yeniden başlama teklifi dünya kamu oyunda geniş bir yankı ve beklenti yarattı. Daha önce İstanbul’da anlaşmaya çok yakın olna taraflar bu kez bir daha İstanbul’da masaya oturacak.Müzakereler için yeniden İstanbul’un adres olarak seçilmesini değerlendiren Dış Politika Uzmanı Levent Ersin Orallı şu ifadeleri kullandı:‘Putin-Erdoğan arasındaki kişisel güven’Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in arasında önemli bir güven ilişkisinin var olduğunu belirten Orallı sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/eski-nato-danismani-putinin-onerisindeki-detaya-dikkat-cekti-avrupayi-surecin-disinda-birakiyor-1096167339.html

ankara

kiev

rusya

ukrayna

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kremlin, ankara, kiev, rusya, anlaşma, ukrayna, ukrayna krizi