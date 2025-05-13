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Dış Politika Uzmanı Orallı: Ankara, hem Kremlin hem de Kiev için güvenilir bir diplomatik liman
Dış Politika Uzmanı Orallı: Ankara, hem Kremlin hem de Kiev için güvenilir bir diplomatik liman
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Rusya Devlet Başkanı Putin’in çağrısı ile dünya kamuoyunun gözü İstanbul’a çevrildi. Dış Politika Uzmanı Levent Ersin Orallı İstanbul’un her iki ülke içinde... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T11:48+0300
2025-05-13T11:48+0300
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ankara
kiev
rusya
anlaşma
ukrayna
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Rusya Devlet Başkanı Putin’in 15 Mayıs’ta İstanbul’da müzakerelere yeniden başlama teklifi dünya kamu oyunda geniş bir yankı ve beklenti yarattı. Daha önce İstanbul’da anlaşmaya çok yakın olna taraflar bu kez bir daha İstanbul’da masaya oturacak.Müzakereler için yeniden İstanbul’un adres olarak seçilmesini değerlendiren Dış Politika Uzmanı Levent Ersin Orallı şu ifadeleri kullandı:‘Putin-Erdoğan arasındaki kişisel güven’Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in arasında önemli bir güven ilişkisinin var olduğunu belirten Orallı sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/eski-nato-danismani-putinin-onerisindeki-detaya-dikkat-cekti-avrupayi-surecin-disinda-birakiyor-1096167339.html
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kremlin, ankara, kiev, rusya, anlaşma, ukrayna, ukrayna krizi
kremlin, ankara, kiev, rusya, anlaşma, ukrayna, ukrayna krizi

Dış Politika Uzmanı Orallı: Ankara, hem Kremlin hem de Kiev için güvenilir bir diplomatik liman

11:48 13.05.2025
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Rusya - Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
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Osman Nuri Cerit
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Rusya Devlet Başkanı Putin’in çağrısı ile dünya kamuoyunun gözü İstanbul’a çevrildi. Dış Politika Uzmanı Levent Ersin Orallı İstanbul’un her iki ülke içinde güvenli bir diplomatik liman olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in 15 Mayıs’ta İstanbul’da müzakerelere yeniden başlama teklifi dünya kamu oyunda geniş bir yankı ve beklenti yarattı. Daha önce İstanbul’da anlaşmaya çok yakın olna taraflar bu kez bir daha İstanbul’da masaya oturacak.
Müzakereler için yeniden İstanbul’un adres olarak seçilmesini değerlendiren Dış Politika Uzmanı Levent Ersin Orallı şu ifadeleri kullandı:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama, dünya diplomasisinde yankı uyandırdı. Putin, Kiev’e herhangi bir ön koşul öne sürmeden doğrudan müzakerelere hazır olduklarını belirterek, görüşmelere 15 Mayıs’ta İstanbul’da başlanmasını önerdi. Bu teklif, savaşın dördüncü yılında ve yıkımın sınır tanımadığı bir dönemde umut ışığı niteliği taşıyor. Putin’in Türkiye’yi seçmesinin en önemli nedenlerinden biri, Ankara’nın savaş boyunca taraflara karşı geliştirdiği dengeli ve yapıcı tutumdur. Türkiye Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmadı ancak Ukrayna’nın egemenliğini de açıkça savundu. Bu ince çizgide yürüyen Türkiye, hem Batı’yla ilişkilerini korudu hem de Moskova’yla kriz yönetimini sürdürdü. Sonuç olarak, Ankara; hem Kremlin hem de Kiev için güvenilir bir diplomatik liman haline geldi.

‘Putin-Erdoğan arasındaki kişisel güven’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in arasında önemli bir güven ilişkisinin var olduğunu belirten Orallı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Putin’in açıklamada ‘Bu olasılığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceğim’ ifadesi, kişisel diplomasiye verdiği önemin bir göstergesi. Erdoğan, savaşın başından bu yana birçok kez Putin ve Zelenskiy ile doğrudan görüşerek gerilimi düşüren adımlar attı. Bu, Türkiye’nin klasik dış politika geleneğinden daha aktif ve girişimci bir diplomasi modeli geliştirdiğini de gösteriyor. Kişisel güven, diplomaside çoğu zaman kurumlar üstü bir bağ oluşturur ve Erdoğan–Putin ilişkisi de bu türden bir etki üretmektedir diyebiliriz”
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
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