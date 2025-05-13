https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/msb-duyurdu-askeri-helikopter-acil-inis-yapti-1096172605.html

MSB duyurdu: Askeri helikopter acil iniş yaptı

MSB duyurdu: Askeri helikopter acil iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Denizkurdu-II/2025 Tatbikatı sırasında Antalya açıklarında uçuş gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri'ne ait SH-70 tipi askeri helikopter, yaşadığı teknik arıza... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T11:41+0300

2025-05-13T11:41+0300

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türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

acil durum

helikopter

antalya

deniz kuvvetleri komutanlığı

deniz kuvvetleri

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Milli Savunma Bakanlığı, DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında gerçekleşen bir olayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SH-70 tipi askeri bir helikopterin teknik arıza nedeniyle uçuş sırasında denize acil iniş yaptığını duyurdu.Personelin sağlık durumu iyiAçıklamada, helikopterde bulunan dört askeri personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bakanlık, "Kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" bilgisini paylaştı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.MSB'den resmi açıklamaMilli Savunma Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kemer-ikaz-isigi-sonmeden-ayaga-kalkmayin-ucaklarda-aceleci-yolculara-ceza-para-cezasi-geliyor-1096172473.html

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milli savunma bakanlığı (msb), acil durum, helikopter, antalya, deniz kuvvetleri komutanlığı, deniz kuvvetleri