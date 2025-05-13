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MSB duyurdu: Askeri helikopter acil iniş yaptı
MSB duyurdu: Askeri helikopter acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Denizkurdu-II/2025 Tatbikatı sırasında Antalya açıklarında uçuş gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri'ne ait SH-70 tipi askeri helikopter, yaşadığı teknik arıza... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T11:41+0300
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milli savunma bakanlığı (msb)
acil durum
helikopter
antalya
deniz kuvvetleri komutanlığı
deniz kuvvetleri
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Milli Savunma Bakanlığı, DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında gerçekleşen bir olayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SH-70 tipi askeri bir helikopterin teknik arıza nedeniyle uçuş sırasında denize acil iniş yaptığını duyurdu.Personelin sağlık durumu iyiAçıklamada, helikopterde bulunan dört askeri personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bakanlık, "Kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" bilgisini paylaştı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.MSB'den resmi açıklamaMilli Savunma Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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milli savunma bakanlığı (msb), acil durum, helikopter, antalya, deniz kuvvetleri komutanlığı, deniz kuvvetleri
milli savunma bakanlığı (msb), acil durum, helikopter, antalya, deniz kuvvetleri komutanlığı, deniz kuvvetleri

MSB duyurdu: Askeri helikopter acil iniş yaptı

11:41 13.05.2025 (güncellendi: 11:57 13.05.2025)
© AAAskeri helikopter
Askeri helikopter - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Denizkurdu-II/2025 Tatbikatı sırasında Antalya açıklarında uçuş gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri'ne ait SH-70 tipi askeri helikopter, yaşadığı teknik arıza sonucu denize acil iniş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, helikopterdeki dört personelin durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında gerçekleşen bir olayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SH-70 tipi askeri bir helikopterin teknik arıza nedeniyle uçuş sırasında denize acil iniş yaptığını duyurdu.

Personelin sağlık durumu iyi

Açıklamada, helikopterde bulunan dört askeri personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bakanlık, "Kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" bilgisini paylaştı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.

MSB'den resmi açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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