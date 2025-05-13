https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/minguzzi-ailesini-tehdit-eden-5-cocuk-hakkinda-iddianame-hazirlandi-7-yil-1-aya-kadar-hapis-cezasi-1096181401.html
Minguzzi ailesini tehdit eden 5 çocuk hakkında iddianame hazırlandı: 7 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi
Minguzzi ailesini tehdit eden 5 çocuk hakkında iddianame hazırlandı: 7 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden ve sosyal medyadan failleri öven 5 çocuk için iddianame hazırlandı... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T13:46+0300
2025-05-13T13:46+0300
2025-05-13T13:46+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
tehdit
suça sürüklenen çocuk
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Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden ve sosyal medyadan cinayet faillerini öven paylaşımlar yapan 5 tutuklu suça sürüklenen çocuk hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede 5 şüpheli için, "zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından çocuk olmaları nedeniyle indirimle beraber 1 yıl 6 aydan, 7 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi. Zanlıların yaşları küçük olduğu için cezalarında indirim yapıldı. Aileyi tehdit edip, cinayeti övdükleri iddiasıyla iddianame hazırlandıMinguzzi cinayeti sonrasında aileyi tehdit eden ve cinayetin faillerini öven paylaşımlarda bulunan beş çocuk tutuklanmıştı. Tutuklanan şüpheliler A.D, E.K, H.E.A, K.G ve M.G hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 6 aydan 10 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. Şüphelilerin çocuk yaşta olması nedeniyle cezada indirim talep edilmesiyle neticeten 1 yıl 6 aydan 7 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi.Paylaşımı arkadaş baskısıyla yaptım iddiası Suça sürüklenen çocukların yaptığı paylaşımlarına ve aileye attığı mesajlara yer verilen iddianamede şüphelilerin ifadeleri de yer aldı. E.K’nin söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, ancak U.B’nin neden cezaevine girdiğini bilmediğini öğrendiğinde de pişman olup paylaşımını sildiğini söylediği belirtildi.Şüpheli H.E.A ise paylaşımı mahalledeki arkadaşlarının baskısıyla yaptığını, U.B’nin cezaevine girme sebebini bilmediğini söylediği belirtildi. Tüm şüpheliler, suçlamaları reddetti. Ancak zanlıların telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesinde aileye tehdit mesajları atan kişinin M.G. olduğu tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/mattia-ahmet-minguzzi-davasi-20-hazirana-ertelendi-1096062211.html
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mattia ahmet minguzzi, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, tehdit, suça sürüklenen çocuk
mattia ahmet minguzzi, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, tehdit, suça sürüklenen çocuk
Minguzzi ailesini tehdit eden 5 çocuk hakkında iddianame hazırlandı: 7 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi
İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden ve sosyal medyadan failleri öven 5 çocuk için iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler için 7 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden ve sosyal medyadan cinayet faillerini öven paylaşımlar yapan 5 tutuklu suça sürüklenen çocuk hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede 5 şüpheli için, "zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından çocuk olmaları nedeniyle indirimle beraber 1 yıl 6 aydan, 7 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi. Zanlıların yaşları küçük olduğu için cezalarında indirim yapıldı.
Aileyi tehdit edip, cinayeti övdükleri iddiasıyla iddianame hazırlandı
Minguzzi cinayeti sonrasında aileyi tehdit eden ve cinayetin faillerini öven paylaşımlarda bulunan beş çocuk tutuklanmıştı. Tutuklanan şüpheliler A.D, E.K, H.E.A, K.G ve M.G hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 6 aydan 10 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. Şüphelilerin çocuk yaşta olması nedeniyle cezada indirim talep edilmesiyle neticeten 1 yıl 6 aydan 7 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi.
Paylaşımı arkadaş baskısıyla yaptım iddiası
Suça sürüklenen çocukların yaptığı paylaşımlarına ve aileye attığı mesajlara yer verilen iddianamede şüphelilerin ifadeleri de yer aldı. E.K’nin söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, ancak U.B’nin neden cezaevine girdiğini bilmediğini öğrendiğinde de pişman olup paylaşımını sildiğini söylediği belirtildi.
Şüpheli H.E.A ise paylaşımı mahalledeki arkadaşlarının baskısıyla yaptığını, U.B’nin cezaevine girme sebebini bilmediğini söylediği belirtildi. Tüm şüpheliler, suçlamaları reddetti. Ancak zanlıların telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesinde aileye tehdit mesajları atan kişinin M.G. olduğu tespit edildi.