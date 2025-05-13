Minguzzi ailesini tehdit eden 5 çocuk hakkında iddianame hazırlandı: 7 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği yapacak
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Dinçşahin: ‘PYD, ABD'ye güvenmemeli'
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Hüsnü Mahalli: 'Bir son değil, bir geçiş olabilir'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’nin uçan arabasında son gelişmeler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
21 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Emir Çelebi'nin yuttuğu hapın sırrı
15:26
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Artık her örgüt, yerel bazda kendi yolunu çizecek ama bağlantıları kopmayacak’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Dinçşahin: ‘PKK’nın feshiyle meşru siyaset yapmanın önü açılmış oldu’
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Dolapların gizli mesaisi
18:13
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hüsnü Mahalli: “PKK, PYD-YPG ile birleşecek”
18:19
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Süreçte uluslararası aktörlerin rolü
18:33
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
'1980’den beri Amerika ile mücadele ediyoruz'
19:11
79 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünyanın ilk süpersonik ses hızının üstünde uçan yolcu uçağını geliştiren efsane isim
20:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Risk primi düştü, borsa yükseldi'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Lozan ve 1924 Anayasası tartışması
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
PKK’nın fesih kararının şifreleri
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Şeffaf olunan hiçbir yerde bağırış, çağrış, gürültü olmaz'
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Haftanın maçları ve analizleri
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 15 Mayıs çağrısı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Meyhanelerden doğan bir deyim nasıl dillere pelesenk oldu?
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da bugün yaşanan depremi anlattı
18:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
'Güme gitmek' deyiminin yeniçeriler ile bağlantısı
19:10
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/minguzzi-ailesini-tehdit-eden-5-cocuk-hakkinda-iddianame-hazirlandi-7-yil-1-aya-kadar-hapis-cezasi-1096181401.html
Minguzzi ailesini tehdit eden 5 çocuk hakkında iddianame hazırlandı: 7 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi
Minguzzi ailesini tehdit eden 5 çocuk hakkında iddianame hazırlandı: 7 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden ve sosyal medyadan failleri öven 5 çocuk için iddianame hazırlandı... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T13:46+0300
2025-05-13T13:46+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
tehdit
suça sürüklenen çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094084967_0:279:2651:1770_1920x0_80_0_0_462b878c81c00b5a2594150f8740c09a.png
Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden ve sosyal medyadan cinayet faillerini öven paylaşımlar yapan 5 tutuklu suça sürüklenen çocuk hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede 5 şüpheli için, "zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından çocuk olmaları nedeniyle indirimle beraber 1 yıl 6 aydan, 7 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi. Zanlıların yaşları küçük olduğu için cezalarında indirim yapıldı. Aileyi tehdit edip, cinayeti övdükleri iddiasıyla iddianame hazırlandıMinguzzi cinayeti sonrasında aileyi tehdit eden ve cinayetin faillerini öven paylaşımlarda bulunan beş çocuk tutuklanmıştı. Tutuklanan şüpheliler A.D, E.K, H.E.A, K.G ve M.G hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 6 aydan 10 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. Şüphelilerin çocuk yaşta olması nedeniyle cezada indirim talep edilmesiyle neticeten 1 yıl 6 aydan 7 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi.Paylaşımı arkadaş baskısıyla yaptım iddiası Suça sürüklenen çocukların yaptığı paylaşımlarına ve aileye attığı mesajlara yer verilen iddianamede şüphelilerin ifadeleri de yer aldı. E.K’nin söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, ancak U.B’nin neden cezaevine girdiğini bilmediğini öğrendiğinde de pişman olup paylaşımını sildiğini söylediği belirtildi.Şüpheli H.E.A ise paylaşımı mahalledeki arkadaşlarının baskısıyla yaptığını, U.B’nin cezaevine girme sebebini bilmediğini söylediği belirtildi. Tüm şüpheliler, suçlamaları reddetti. Ancak zanlıların telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesinde aileye tehdit mesajları atan kişinin M.G. olduğu tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/mattia-ahmet-minguzzi-davasi-20-hazirana-ertelendi-1096062211.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094084967_0:30:2651:2018_1920x0_80_0_0_f6ebe368bb8993cda79736be328e10f9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mattia ahmet minguzzi, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, tehdit, suça sürüklenen çocuk
mattia ahmet minguzzi, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, tehdit, suça sürüklenen çocuk

Minguzzi ailesini tehdit eden 5 çocuk hakkında iddianame hazırlandı: 7 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi

13:46 13.05.2025
© AAAhmet Mattia Minguzzi
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© AA
Abone ol
İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden ve sosyal medyadan failleri öven 5 çocuk için iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler için 7 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden ve sosyal medyadan cinayet faillerini öven paylaşımlar yapan 5 tutuklu suça sürüklenen çocuk hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede 5 şüpheli için, "zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından çocuk olmaları nedeniyle indirimle beraber 1 yıl 6 aydan, 7 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi. Zanlıların yaşları küçük olduğu için cezalarında indirim yapıldı.

Aileyi tehdit edip, cinayeti övdükleri iddiasıyla iddianame hazırlandı

Minguzzi cinayeti sonrasında aileyi tehdit eden ve cinayetin faillerini öven paylaşımlarda bulunan beş çocuk tutuklanmıştı. Tutuklanan şüpheliler A.D, E.K, H.E.A, K.G ve M.G hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 6 aydan 10 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. Şüphelilerin çocuk yaşta olması nedeniyle cezada indirim talep edilmesiyle neticeten 1 yıl 6 aydan 7 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi.

Paylaşımı arkadaş baskısıyla yaptım iddiası

Suça sürüklenen çocukların yaptığı paylaşımlarına ve aileye attığı mesajlara yer verilen iddianamede şüphelilerin ifadeleri de yer aldı. E.K’nin söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, ancak U.B’nin neden cezaevine girdiğini bilmediğini öğrendiğinde de pişman olup paylaşımını sildiğini söylediği belirtildi.
Şüpheli H.E.A ise paylaşımı mahalledeki arkadaşlarının baskısıyla yaptığını, U.B’nin cezaevine girme sebebini bilmediğini söylediği belirtildi. Tüm şüpheliler, suçlamaları reddetti. Ancak zanlıların telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesinde aileye tehdit mesajları atan kişinin M.G. olduğu tespit edildi.
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
TÜRKİYE
Mattia Ahmet Minguzzi davası 20 Haziran'a ertelendi: Mahkeme yeni bilirkişi raporu istedi
8 Mayıs, 15:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала