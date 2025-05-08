https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/mattia-ahmet-minguzzi-davasi-20-hazirana-ertelendi-1096062211.html
Mattia Ahmet Minguzzi davası 20 Haziran'a ertelendi
Mattia Ahmet Minguzzi davası 20 Haziran'a ertelendi
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davası 20 Haziran'a ertelendi 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T15:32+0300
2025-05-08T15:32+0300
2025-05-08T15:32+0300
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Kadıköy bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davası 20 Haziran'a ertelendi. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ve B.B, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları da hazır bulundu.CHP genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ile Suat Özçağdaş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü'nün de katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.Aileye destek için geldilerBalıkesir'de, motokuryelik yaparken 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman da Minguzzi'nin ailesine destek olmak için duruşma salonunun önünde yer aldı.Dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.Adliye içindeki bazı vatandaşlar ise ellerinde "Mattia Ahmet için adalet" gibi yazılı dövizler taşıyarak çeşitli sloganlar attı. Dava 20 Haziran'a ertelenirken, davada sanıkların tutukluluk hali devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/mattia-ahmet-minguzziyi-bicaklayarak-olduren-sanigin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti--1095968358.html
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mattia ahmet minguzzi, dava
mattia ahmet minguzzi, dava
Mattia Ahmet Minguzzi davası 20 Haziran'a ertelendi
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davası 20 Haziran'a ertelendi
Kadıköy bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davası 20 Haziran'a ertelendi.
Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ve B.B, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları da hazır bulundu.
CHP genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ile Suat Özçağdaş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü'nün de katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.
Aileye destek için geldiler
Balıkesir'de, motokuryelik yaparken 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman da Minguzzi'nin ailesine destek olmak için duruşma salonunun önünde yer aldı.
Dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.
Adliye içindeki bazı vatandaşlar ise ellerinde "Mattia Ahmet için adalet" gibi yazılı dövizler taşıyarak çeşitli sloganlar attı. Dava 20 Haziran'a ertelenirken, davada sanıkların tutukluluk hali devam edecek.