https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/mattia-ahmet-minguzzi-davasi-20-hazirana-ertelendi-1096062211.html

Mattia Ahmet Minguzzi davası 20 Haziran'a ertelendi

Mattia Ahmet Minguzzi davası 20 Haziran'a ertelendi

Sputnik Türkiye

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davası 20 Haziran'a ertelendi 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T15:32+0300

2025-05-08T15:32+0300

2025-05-08T15:32+0300

türki̇ye

mattia ahmet minguzzi

dava

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Kadıköy bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davası 20 Haziran'a ertelendi. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ve B.B, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları da hazır bulundu.CHP genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ile Suat Özçağdaş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü'nün de katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.Aileye destek için geldilerBalıkesir'de, motokuryelik yaparken 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman da Minguzzi'nin ailesine destek olmak için duruşma salonunun önünde yer aldı.Dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.Adliye içindeki bazı vatandaşlar ise ellerinde "Mattia Ahmet için adalet" gibi yazılı dövizler taşıyarak çeşitli sloganlar attı. Dava 20 Haziran'a ertelenirken, davada sanıkların tutukluluk hali devam edecek.

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