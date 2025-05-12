https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/beylikduzundeki-metrobus-kazasinda-1-kisi-hayatini-kaybetmisti-uyudugu-iddia-edilen-sofor-1096160367.html
Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişti: Uyuduğu iddia edilen şoför tutuklandı
Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişti: Uyuduğu iddia edilen şoför tutuklandı
Sputnik Türkiye
Büyükçekmece yönünde seyreden metrobüsün Haramidere Sanayi durağında arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı. Araç içi kamera... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T22:35+0300
2025-05-12T22:35+0300
2025-05-12T22:35+0300
türki̇ye
metrobüs
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇bb meclisi
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu
i̇bb yol bakım
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İstanbul'da metrobüs kazasında uyukladığı iddia edilen şoför Şaban Ş. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağı yakınlarında önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de çeşitli derecelerde yaralanmıştı.Kaza anına ait araç içi kamera görüntülerinde, şoför Şaban Ş.'nin direksiyon başında uyukladığı tespit edildi. Görüntülerde, çarpma anında şoförün tepkisiz kaldığı ve yolcuların şiddetle savrulduğunun görüldüğü belirlendi.Takvim'in haberine göre; Olayla ilgili gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş., çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından tutuklandı. Mağdurların ailelerinin hukuki süreç başlatacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/avcilarda-dumanlarin-yukseldigi-metrobus-tahliye-edildi-1093783634.html
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metrobüs, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, i̇bb yol bakım
metrobüs, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, i̇bb yol bakım
Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişti: Uyuduğu iddia edilen şoför tutuklandı
Büyükçekmece yönünde seyreden metrobüsün Haramidere Sanayi durağında arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı. Araç içi kamera görüntülerinde şoförün uyukladığı iddia edilirken, gözaltına alınan Şaban Ş., 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.
İstanbul'da metrobüs kazasında uyukladığı iddia edilen şoför Şaban Ş. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağı yakınlarında önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de çeşitli derecelerde yaralanmıştı.
Kaza anına ait araç içi kamera görüntülerinde, şoför Şaban Ş.'nin direksiyon başında uyukladığı tespit edildi. Görüntülerde, çarpma anında şoförün tepkisiz kaldığı ve yolcuların şiddetle savrulduğunun görüldüğü belirlendi.
Takvim'in haberine göre; Olayla ilgili gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş., çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından tutuklandı. Mağdurların ailelerinin hukuki süreç başlatacağı öğrenildi.