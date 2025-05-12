https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/beylikduzundeki-metrobus-kazasinda-1-kisi-hayatini-kaybetmisti-uyudugu-iddia-edilen-sofor-1096160367.html

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişti: Uyuduğu iddia edilen şoför tutuklandı

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişti: Uyuduğu iddia edilen şoför tutuklandı

Sputnik Türkiye

Büyükçekmece yönünde seyreden metrobüsün Haramidere Sanayi durağında arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı. Araç içi kamera... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T22:35+0300

2025-05-12T22:35+0300

2025-05-12T22:35+0300

türki̇ye

metrobüs

kaza

kaza sebebi

trafik kazası

i̇bb

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇bb meclisi

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İstanbul'da metrobüs kazasında uyukladığı iddia edilen şoför Şaban Ş. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağı yakınlarında önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de çeşitli derecelerde yaralanmıştı.Kaza anına ait araç içi kamera görüntülerinde, şoför Şaban Ş.'nin direksiyon başında uyukladığı tespit edildi. Görüntülerde, çarpma anında şoförün tepkisiz kaldığı ve yolcuların şiddetle savrulduğunun görüldüğü belirlendi.Takvim'in haberine göre; Olayla ilgili gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş., çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından tutuklandı. Mağdurların ailelerinin hukuki süreç başlatacağı öğrenildi.

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metrobüs, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, i̇bb yol bakım