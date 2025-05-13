https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/meteorolojiden-5-bolgeye-uyari-sicakliklar-dusuyor-kuvvetli-yagis-ve-ruzgara-dikkat-1096162138.html

Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat

Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 5 bölge için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. 13 Mayıs'ta sıcaklıklar düşüyor, sağanak ve fırtına tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.

2025-05-13T06:55+0300

2025-05-13T06:55+0300

2025-05-13T06:55+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Mayıs Salı günü hava tahminlerine göre hava sıcaklıkları güney ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gaziantep'in batısı ve Kilis'te yağışlar kuvvetli geçecek. Marmara, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da ise rüzgar, 40-60 km/saat kuvvetinde esecek. Kuvvetli yağış uyarısı, ani su baskınlarına dikkatYağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantap'in batısı ve Kilis'te yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Şiddetli rüzgar uyarısı yapıldıRüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. MARMARABalıkesir - 20°C - Parçalı bulutluEdirne - 21°C - Parçalı bulutluİstanbul - 18°C - Parçalı bulutluKırklareli - 17°C - Parçalı bulutluGenel Durum: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülecek.EGEAfyonkarahisar - 21°C - Parçalı bulutluDenizli - 27°C - Parçalı bulutluİzmir - 27°C - Parçalı bulutluMuğla - 24°C - Parçalı bulutluGenel Durum: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah pus, yer yer sis bekleniyor.AKDENİZAdana - 24°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetliAntalya - 24°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHatay - 23°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetliIsparta - 23°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGenel Durum: Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Akdeniz’de yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUAnkara - 21°C - Parçalı bulutluEskişehir - 20°C - Parçalı bulutluKonya - 21°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNevşehir - 17°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGenel Durum: Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece ve sabah saatlerinde kuzeyde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZBolu - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlıKastamonu - 18°C - Parçalı bulutluSinop - 17°C - Parçalı bulutluZonguldak - 15°C - Parçalı bulutluGenel Durum: Parçalı bulutlu, Bolu çevrelerinde mevzi sağanak yağışlı. Bölge genelinde gece ve sabah pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya - 18°C - Parçalı ve çok bulutluArtvin - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğleden sonra yerel kuvvetliSamsun - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTrabzon - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğleden sonra yerel kuvvetliGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak.DOĞU ANADOLUErzurum - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yerel kuvvetliKars - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yerel kuvvetliMalatya - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yerel kuvvetliVan - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yerel kuvvetli olacak. Güneyde rüzgar güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetliGaziantep - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, batı ilçelerde yerel kuvvetliMardin - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yerel kuvvetliSiirt - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yerel kuvvetliGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusu ile Gaziantep’in batısı ve Kilis çevresinde yağışlar yerel kuvvetli olacak.

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