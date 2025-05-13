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Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat
Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 5 bölge için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. 13 Mayıs'ta sıcaklıklar düşüyor, sağanak ve fırtına tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.
2025-05-13T06:55+0300
2025-05-13T06:55+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Mayıs Salı günü hava tahminlerine göre hava sıcaklıkları güney ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gaziantep'in batısı ve Kilis'te yağışlar kuvvetli geçecek. Marmara, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da ise rüzgar, 40-60 km/saat kuvvetinde esecek. Kuvvetli yağış uyarısı, ani su baskınlarına dikkatYağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantap'in batısı ve Kilis'te yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Şiddetli rüzgar uyarısı yapıldıRüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. MARMARABalıkesir - 20°C - Parçalı bulutluEdirne - 21°C - Parçalı bulutluİstanbul - 18°C - Parçalı bulutluKırklareli - 17°C - Parçalı bulutluGenel Durum: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülecek.EGEAfyonkarahisar - 21°C - Parçalı bulutluDenizli - 27°C - Parçalı bulutluİzmir - 27°C - Parçalı bulutluMuğla - 24°C - Parçalı bulutluGenel Durum: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah pus, yer yer sis bekleniyor.AKDENİZAdana - 24°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetliAntalya - 24°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHatay - 23°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetliIsparta - 23°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGenel Durum: Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Akdeniz’de yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUAnkara - 21°C - Parçalı bulutluEskişehir - 20°C - Parçalı bulutluKonya - 21°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNevşehir - 17°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGenel Durum: Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece ve sabah saatlerinde kuzeyde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZBolu - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlıKastamonu - 18°C - Parçalı bulutluSinop - 17°C - Parçalı bulutluZonguldak - 15°C - Parçalı bulutluGenel Durum: Parçalı bulutlu, Bolu çevrelerinde mevzi sağanak yağışlı. Bölge genelinde gece ve sabah pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya - 18°C - Parçalı ve çok bulutluArtvin - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğleden sonra yerel kuvvetliSamsun - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTrabzon - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğleden sonra yerel kuvvetliGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak.DOĞU ANADOLUErzurum - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yerel kuvvetliKars - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yerel kuvvetliMalatya - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yerel kuvvetliVan - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yerel kuvvetli olacak. Güneyde rüzgar güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetliGaziantep - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, batı ilçelerde yerel kuvvetliMardin - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yerel kuvvetliSiirt - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yerel kuvvetliGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusu ile Gaziantep’in batısı ve Kilis çevresinde yağışlar yerel kuvvetli olacak.
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13 mayıs hava durumu, meteoroloji son dakika uyarısı, bugün hava nasıl olacak, kuvvetli yağış uyarısı, rüzgar uyarısı 40-60 km, doğu anadolu hava durumu, marmara bölgesi fırtına, güncel sıcaklık düşüşü, sel riski olan bölgeler, meteoroloji bölge uyarısı
13 mayıs hava durumu, meteoroloji son dakika uyarısı, bugün hava nasıl olacak, kuvvetli yağış uyarısı, rüzgar uyarısı 40-60 km, doğu anadolu hava durumu, marmara bölgesi fırtına, güncel sıcaklık düşüşü, sel riski olan bölgeler, meteoroloji bölge uyarısı

Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat

06:55 13.05.2025
© Fotoğrafİki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak?
İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
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Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları güney ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Marmara'nın batısında kuvvetli rüzgar beklenirken Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Mayıs Salı günü hava tahminlerine göre hava sıcaklıkları güney ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gaziantep'in batısı ve Kilis'te yağışlar kuvvetli geçecek.
Marmara, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da ise rüzgar, 40-60 km/saat kuvvetinde esecek.

Kuvvetli yağış uyarısı, ani su baskınlarına dikkat

Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantap'in batısı ve Kilis'te yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı

Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Balıkesir - 20°C - Parçalı bulutlu
Edirne - 21°C - Parçalı bulutlu
İstanbul - 18°C - Parçalı bulutlu
Kırklareli - 17°C - Parçalı bulutlu
Genel Durum: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülecek.

EGE

Afyonkarahisar - 21°C - Parçalı bulutlu
Denizli - 27°C - Parçalı bulutlu
İzmir - 27°C - Parçalı bulutlu
Muğla - 24°C - Parçalı bulutlu
Genel Durum: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah pus, yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Adana - 24°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli
Antalya - 24°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay - 23°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli
Isparta - 23°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Genel Durum: Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Akdeniz’de yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Ankara - 21°C - Parçalı bulutlu
Eskişehir - 20°C - Parçalı bulutlu
Konya - 21°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir - 17°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Genel Durum: Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece ve sabah saatlerinde kuzeyde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Bolu - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı
Kastamonu - 18°C - Parçalı bulutlu
Sinop - 17°C - Parçalı bulutlu
Zonguldak - 15°C - Parçalı bulutlu
Genel Durum: Parçalı bulutlu, Bolu çevrelerinde mevzi sağanak yağışlı. Bölge genelinde gece ve sabah pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu
Artvin - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğleden sonra yerel kuvvetli
Samsun - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğleden sonra yerel kuvvetli
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak.

DOĞU ANADOLU

Erzurum - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yerel kuvvetli
Kars - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yerel kuvvetli
Malatya - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yerel kuvvetli
Van - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yerel kuvvetli olacak. Güneyde rüzgar güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli
Gaziantep - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, batı ilçelerde yerel kuvvetli
Mardin - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yerel kuvvetli
Siirt - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yerel kuvvetli
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusu ile Gaziantep’in batısı ve Kilis çevresinde yağışlar yerel kuvvetli olacak.
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