https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/telefonla-konusurken-yildirim-carpan-ebe-hayatini-kaybetti-1096155898.html

Telefonla konuşurken yıldırım çarpan ebe hayatını kaybetti

Telefonla konuşurken yıldırım çarpan ebe hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bilecik'te telefonla konuştuğu sırada yıldırım isabet eden ebe Gönül Konakçı yaşamını yitirdi. 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T17:32+0300

2025-05-12T17:32+0300

2025-05-12T17:32+0300

yaşam

yıldırım

yıldırım çarpması

hayatını kaybetti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/1f/1055197848_0:0:992:558_1920x0_80_0_0_2eb833e7285132879f4bfce2e937535c.png

Bilecik'in Söğüt ilçesinde telefonla konuştuğu sırada yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan 34 yaşındaki ebe Gönül Konakçı hayatını kaybetti. Ailesiyle piknik yapıyorduİlçeye bağlı Oluklu köyünde ebe olarak görev yapan 34 yaşındaki Gönül Konakçı'ya, ailesiyle piknik yaparken telefonla konuştuğu sırada yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. İlk olarak Söğüt İlçe Devlet Hastanesine ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Konakçı, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Yıldırım çarpmasından nasıl korunulur?Yıldırım riski olan havalarda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı. Metalik eşyalardan uzak durulmalı ancak otomobillerin lastikleri yalıtkan olduğu için otomobil içleri güvenli yerlerdir. Açık arazide iseniz yere çömelerek oturun, kesinlikle yere yatmayın.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/24-saat-icinde-13-kisi-yildirim-carpmasindan-oldu-1096142886.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yıldırım çarpması, yıldırım çarpmasından nasıl korunulur