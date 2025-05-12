https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/telefonla-konusurken-yildirim-carpan-ebe-hayatini-kaybetti-1096155898.html
Telefonla konuşurken yıldırım çarpan ebe hayatını kaybetti
Telefonla konuşurken yıldırım çarpan ebe hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bilecik'te telefonla konuştuğu sırada yıldırım isabet eden ebe Gönül Konakçı yaşamını yitirdi. 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T17:32+0300
2025-05-12T17:32+0300
2025-05-12T17:32+0300
yaşam
yıldırım
yıldırım çarpması
hayatını kaybetti
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde telefonla konuştuğu sırada yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan 34 yaşındaki ebe Gönül Konakçı hayatını kaybetti. Ailesiyle piknik yapıyorduİlçeye bağlı Oluklu köyünde ebe olarak görev yapan 34 yaşındaki Gönül Konakçı'ya, ailesiyle piknik yaparken telefonla konuştuğu sırada yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. İlk olarak Söğüt İlçe Devlet Hastanesine ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Konakçı, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Yıldırım çarpmasından nasıl korunulur?Yıldırım riski olan havalarda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı. Metalik eşyalardan uzak durulmalı ancak otomobillerin lastikleri yalıtkan olduğu için otomobil içleri güvenli yerlerdir. Açık arazide iseniz yere çömelerek oturun, kesinlikle yere yatmayın.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/24-saat-icinde-13-kisi-yildirim-carpmasindan-oldu-1096142886.html
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yıldırım çarpması, yıldırım çarpmasından nasıl korunulur
yıldırım çarpması, yıldırım çarpmasından nasıl korunulur
Telefonla konuşurken yıldırım çarpan ebe hayatını kaybetti
Bilecik'te telefonla konuştuğu sırada yıldırım isabet eden ebe Gönül Konakçı yaşamını yitirdi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde telefonla konuştuğu sırada yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan 34 yaşındaki ebe Gönül Konakçı hayatını kaybetti.
Ailesiyle piknik yapıyordu
İlçeye bağlı Oluklu köyünde ebe olarak görev yapan 34 yaşındaki Gönül Konakçı'ya, ailesiyle piknik yaparken telefonla konuştuğu sırada yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. İlk olarak Söğüt İlçe Devlet Hastanesine ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Konakçı, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Yıldırım çarpmasından nasıl korunulur?
Yıldırım riski olan havalarda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı. Metalik eşyalardan uzak durulmalı ancak otomobillerin lastikleri yalıtkan olduğu için otomobil içleri güvenli yerlerdir. Açık arazide iseniz yere çömelerek oturun, kesinlikle yere yatmayın.