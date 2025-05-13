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Marmara Denizi, Büyükçekmece'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu
Marmara Denizi, Büyükçekmece'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu
Sputnik Türkiye
AFAD, Marmara Denizi, Büyükçekmece merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 13.05.2025, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi Büyükçekmece'de saat 07:18'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/afad-duyurdu-ege-denizinde-49-buyuklugunde-deprem-1096161719.html
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deprem, marmara denizi, büyükçekmece
deprem, marmara denizi, büyükçekmece

Marmara Denizi, Büyükçekmece'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu

07:29 13.05.2025 (güncellendi: 07:47 13.05.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
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AFAD, Marmara Denizi, Büyükçekmece merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi Büyükçekmece'de saat 07:18'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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