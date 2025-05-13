https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/marmara-denizi-buyukcekmecede-38-buyuklugunde-deprem-oldu-1096163299.html
Marmara Denizi, Büyükçekmece'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu
Marmara Denizi, Büyükçekmece'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu
Sputnik Türkiye
AFAD, Marmara Denizi, Büyükçekmece merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T07:29+0300
2025-05-13T07:29+0300
2025-05-13T07:47+0300
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marmara denizi
büyükçekmece
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Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi Büyükçekmece'de saat 07:18'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/afad-duyurdu-ege-denizinde-49-buyuklugunde-deprem-1096161719.html
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deprem, marmara denizi, büyükçekmece
deprem, marmara denizi, büyükçekmece
Marmara Denizi, Büyükçekmece'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu
07:29 13.05.2025 (güncellendi: 07:47 13.05.2025)
AFAD, Marmara Denizi, Büyükçekmece merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi Büyükçekmece'de saat 07:18'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.