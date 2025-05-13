https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/afad-duyurdu-ege-denizinde-49-buyuklugunde-deprem-1096161719.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Ege Denizinde 7 km derinlikte 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T02:44+0300
2025-05-13T02:44+0300
2025-05-13T02:44+0300
son depremler
ege denizi
afad
deprem
deprem
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Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin saat 02.30'da, 7 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizinde 7 km derinlikte 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin saat 02.30'da, 7 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.