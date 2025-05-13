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Mansur Yavaş fesih kararını değerlendirdi: Referandum çağrısı yaptı
Mansur Yavaş fesih kararını değerlendirdi: Referandum çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili paylaşımda bulundu. Yavaş açıklamasında, "Yapılacak düzenlemelerin... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T15:22+0300
2025-05-13T15:22+0300
poli̇ti̇ka
pkk
mansur yavaş
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Mansur Yavaş PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını değerlendirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere ülkemizin yıllardır kesintisiz olarak sürdürdüğü kararlı mücadelenin sonucunda terör örgütü PKK silahlarını bırakma ve örgütü feshetme kararı vermiştir." ifadelerini kullandı.Yavaş, şunları kaydetti:
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pkk, mansur yavaş, silah bırakma
pkk, mansur yavaş, silah bırakma

Mansur Yavaş fesih kararını değerlendirdi: Referandum çağrısı yaptı

15:22 13.05.2025
© AA / Ayşenur BulutAnkara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş,
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© AA / Ayşenur Bulut
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili paylaşımda bulundu. Yavaş açıklamasında, "Yapılacak düzenlemelerin gerekmesi halinde ise referanduma başvurularak halkın karar vermesi sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.
Mansur Yavaş PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını değerlendirdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere ülkemizin yıllardır kesintisiz olarak sürdürdüğü kararlı mücadelenin sonucunda terör örgütü PKK silahlarını bırakma ve örgütü feshetme kararı vermiştir." ifadelerini kullandı.
Yavaş, şunları kaydetti:
"Ülkemizin teröre ve terör örgütlerine aman vermeyen politikalarının bir sonucu olarak değerlendirdiğimiz mevcut duruma karşı çıkmamız mümkün değildir. Elbette Terörsüz Türkiye hepimizin özlemi ve hedefidir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız edecek, onları üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini pazarlık yapıyor noktasına getirecek hiçbir girişime izin verilemez, verilmemelidir. Unutulmamalıdır ki bu noktaya verdiğimiz binlerce şehit ile gelindi. Onların hem ruhlarını hem de bize emanet edilen ailelerini hiç bir koşulda üzemeyiz… Türkiye Cumhuriyeti Devleti, süreci şeffaflıkla, hukuka ve anayasal düzenimize bağlı kalarak yürütmelidir. Bu sürecin yegâne adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Yetki, denetim ve irade yalnızca milletin temsil edildiği bu çatı altında şekillenmelidir. Yapılacak düzenlemelerin gerekmesi halinde ise referanduma başvurularak halkın karar vermesi sağlanmalıdır. Lozan Anlaşması ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bir vatanın tapusudur; bu topraklarda bir arada yaşamanın teminatıdır. Hiçbir şartta, hiçbir koşulda bu gerçek tartışma konusu yapılamaz."
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
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