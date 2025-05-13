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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Barışı ertelemek haramdır çünkü barış helaldir
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Barışı ertelemek haramdır çünkü barış helaldir
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Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan somut ve güven artırıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
dem parti
tuncer bakırhan
pkk
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PKK'nın fesih kararının ardından ilk grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Somut ve güven artıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır. Barış helaldir, ertelemek haramdır" dedi.Kalıcı barışı tesis etmek siyasilerin sorumluluğundadırYaşanan gelişmelerin Türkiye için tarihi bir fırsat sunduğunu vurgulayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "Yıllardır umutla beklenen bir sürecin kapısı bugün aralandı. Türkiye halklarına hayırlı olsun. Umarız ki bu süreç barışla ve eşit yurttaşlık ilkesiyle taçlanır" ifadelerini kullandı. Bakırhan barışın kalıcı hale gelmesi için siyasi aktörlerin öncülüğüne ihtiyaç olduğunu belirten Bakırhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreci hukuki zemine oturtmak, kalıcı barışı tesis etmek siyasilerin sorumluluğundadır. Meclis başta olmak üzere, aydınlar, sanatçılar, yazarlar bu sürecin gerçek sahipleridir." Barışı ertelemek haramdırBakırhan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
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dem parti, tuncer bakırhan, pkk, silah bırakma
dem parti, tuncer bakırhan, pkk, silah bırakma

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Barışı ertelemek haramdır çünkü barış helaldir

15:09 13.05.2025
© AA / Cem Genco Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (
 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© AA / Cem Genco
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Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan somut ve güven artırıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması gerektiğini dile getirdi.
PKK'nın fesih kararının ardından ilk grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Somut ve güven artıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır. Barış helaldir, ertelemek haramdır" dedi.

Kalıcı barışı tesis etmek siyasilerin sorumluluğundadır

Yaşanan gelişmelerin Türkiye için tarihi bir fırsat sunduğunu vurgulayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "Yıllardır umutla beklenen bir sürecin kapısı bugün aralandı. Türkiye halklarına hayırlı olsun. Umarız ki bu süreç barışla ve eşit yurttaşlık ilkesiyle taçlanır" ifadelerini kullandı.
Bakırhan barışın kalıcı hale gelmesi için siyasi aktörlerin öncülüğüne ihtiyaç olduğunu belirten Bakırhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreci hukuki zemine oturtmak, kalıcı barışı tesis etmek siyasilerin sorumluluğundadır. Meclis başta olmak üzere, aydınlar, sanatçılar, yazarlar bu sürecin gerçek sahipleridir."

Barışı ertelemek haramdır

Bakırhan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
"Alevilerin semahlarında, Sünnilerin duasında, Türklerin türküsünde, Kürtlerin dengbejinde, Ermenilerin ağıdında, Çerkezlerin dansında, Lazların horonunda gelin hep birlikte barışı bulalım. Bu bahsettiğim şeylerde barış o kadar güzel kendini gösteriyor ki, yeter ki gönlümüz ve gözümüz görsün. Bakın, önemli bir Kürt deyişidir. Türkçe mealen şöyle diyor: "Diyor eğer kapına bir fırsat gelmişse onu ertelemek haramdır. Bugün de barışı ertelemek haramdır. Çünkü barış helaldir, çünkü barış helali hoştur, çünkü bu topraklara barış yakışıyor."
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
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