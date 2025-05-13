https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/dem-parti-es-genel-baskani-bakirhan-barisi-ertelemek-haramdir-cunku-baris-helaldir-1096187361.html

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Barışı ertelemek haramdır çünkü barış helaldir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Barışı ertelemek haramdır çünkü barış helaldir

Sputnik Türkiye

Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan somut ve güven artırıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T15:09+0300

2025-05-13T15:09+0300

2025-05-13T15:09+0300

türki̇ye

dem parti

tuncer bakırhan

pkk

silah bırakma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/17/1079963769_0:201:2924:1846_1920x0_80_0_0_cf928408b56015100a70ba769bf047d1.jpg

PKK'nın fesih kararının ardından ilk grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Somut ve güven artıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır. Barış helaldir, ertelemek haramdır" dedi.Kalıcı barışı tesis etmek siyasilerin sorumluluğundadırYaşanan gelişmelerin Türkiye için tarihi bir fırsat sunduğunu vurgulayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "Yıllardır umutla beklenen bir sürecin kapısı bugün aralandı. Türkiye halklarına hayırlı olsun. Umarız ki bu süreç barışla ve eşit yurttaşlık ilkesiyle taçlanır" ifadelerini kullandı. Bakırhan barışın kalıcı hale gelmesi için siyasi aktörlerin öncülüğüne ihtiyaç olduğunu belirten Bakırhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreci hukuki zemine oturtmak, kalıcı barışı tesis etmek siyasilerin sorumluluğundadır. Meclis başta olmak üzere, aydınlar, sanatçılar, yazarlar bu sürecin gerçek sahipleridir." Barışı ertelemek haramdırBakırhan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/abdulkadir-selvi-pkknin-silah-birakma-karari-mit-tarafindan-kontrol-edilecek-haziran-sonu-1096168079.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dem parti, tuncer bakırhan, pkk, silah bırakma