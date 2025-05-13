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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/londra-polisi-basbakan-starmerin-evini-kundaklama-suphesiyle-bir-kisiyi-gozaltina-aldi-1096182764.html
Londra polisi, Başbakan Starmer’in evini kundaklama şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı
Londra polisi, Başbakan Starmer’in evini kundaklama şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı
Sputnik Türkiye
İngiliz kolluk kuvvetleri, Londra polisinin İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in evinde çıkan yangından sonra 21 yaşındaki bir kişiyi bir dizi kundaklamaya... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T14:16+0300
2025-05-13T14:16+0300
dünya
avrupa
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londra
keir starmer
konut
ev
i̇ngiliz polisi
yangın
kundaklama
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İngiliz kolluk kuvvetleri, Londra polisinin İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in evinde çıkan yangından sonra 21 yaşındaki bir kişiyi bir dizi kundaklamaya karıştığı şüphesiyle gözaltına aldığını bildirdi.Londra polisinin konuya ilişkin yağtığı açıklamada, “Adam bir dizi kundaklama ile bağlantılı olarak tutuklandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre tutuklanan kişi 21 yaşında bir genç olup, insanların hayatına kastetmek amacıyla kundaklama olaylarına karıştığından şüpheleniyor. Polis, tutuklamanın üç ayrı olayla ilişkili olduğunu açıkladı.İngiliz polisi, Keir Starmer’ın başbakanlık görevini üstlenmeden önce yaşadığı evde yangın çıktığını duyurmuştu. Starmer’a ait olan iki eski konutta meydana gelen yangın ülkede büyük yankı uyandırmıştı. Gece 01.11'de başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evin ön kapısı ve dış cephesinde ciddi hasar oluştuğu belirtilmişti.Polis, 8 Mayıs'ta bir araçta çıkan yangınla 11 Mayıs'ta başka bir evin girişinde çıkan yangını da Starmer’ın eviyle ilişkilendirerek, bu üç olayın bağlantılı olup olmadığını araştırdığını duyurmuştu. Yetkililer, olayların değerlendirildiğini ve terör şüphesi üzerinde durulduğunu belirtmişti. Yangın sırasında başbakanlık konutunda kalan Starmer’ın durumun iyi olduğu açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/ingiltere-basbakani-keir-starmerin-evinde-yangin-cikti-polis-teror-suphesi-uzerinde-duruyor-1096160546.html
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avrupa, i̇ngiltere, londra, keir starmer, konut, ev, i̇ngiliz polisi, yangın, kundaklama, araç kundaklama, gözaltı, tutuklama
avrupa, i̇ngiltere, londra, keir starmer, konut, ev, i̇ngiliz polisi, yangın, kundaklama, araç kundaklama, gözaltı, tutuklama

Londra polisi, Başbakan Starmer’in evini kundaklama şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı

14:16 13.05.2025
© Getty Images / James Manning - PA ImagesLondra kolluk kuvvetleri Keir Starmer'in evinin yakınında
Londra kolluk kuvvetleri Keir Starmer'in evinin yakınında - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© Getty Images / James Manning - PA Images
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İngiliz kolluk kuvvetleri, Londra polisinin İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in evinde çıkan yangından sonra 21 yaşındaki bir kişiyi bir dizi kundaklamaya karıştığı şüphesiyle gözaltına aldığını bildirdi.
İngiliz kolluk kuvvetleri, Londra polisinin İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in evinde çıkan yangından sonra 21 yaşındaki bir kişiyi bir dizi kundaklamaya karıştığı şüphesiyle gözaltına aldığını bildirdi.
Londra polisinin konuya ilişkin yağtığı açıklamada, “Adam bir dizi kundaklama ile bağlantılı olarak tutuklandı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre tutuklanan kişi 21 yaşında bir genç olup, insanların hayatına kastetmek amacıyla kundaklama olaylarına karıştığından şüpheleniyor. Polis, tutuklamanın üç ayrı olayla ilişkili olduğunu açıkladı.
İngiliz polisi, Keir Starmer’ın başbakanlık görevini üstlenmeden önce yaşadığı evde yangın çıktığını duyurmuştu. Starmer’a ait olan iki eski konutta meydana gelen yangın ülkede büyük yankı uyandırmıştı. Gece 01.11'de başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evin ön kapısı ve dış cephesinde ciddi hasar oluştuğu belirtilmişti.
Polis, 8 Mayıs'ta bir araçta çıkan yangınla 11 Mayıs'ta başka bir evin girişinde çıkan yangını da Starmer’ın eviyle ilişkilendirerek, bu üç olayın bağlantılı olup olmadığını araştırdığını duyurmuştu. Yetkililer, olayların değerlendirildiğini ve terör şüphesi üzerinde durulduğunu belirtmişti. Yangın sırasında başbakanlık konutunda kalan Starmer’ın durumun iyi olduğu açıklanmıştı.
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın evinde yangın çıktı: Polis terör şüphesi üzerinde duruyor
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