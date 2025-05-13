https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/londra-polisi-basbakan-starmerin-evini-kundaklama-suphesiyle-bir-kisiyi-gozaltina-aldi-1096182764.html

Londra polisi, Başbakan Starmer’in evini kundaklama şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı

Londra polisi, Başbakan Starmer’in evini kundaklama şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı

Sputnik Türkiye

İngiliz kolluk kuvvetleri, Londra polisinin İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in evinde çıkan yangından sonra 21 yaşındaki bir kişiyi bir dizi kundaklamaya... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T14:16+0300

2025-05-13T14:16+0300

2025-05-13T14:16+0300

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i̇ngiliz polisi

yangın

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İngiliz kolluk kuvvetleri, Londra polisinin İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in evinde çıkan yangından sonra 21 yaşındaki bir kişiyi bir dizi kundaklamaya karıştığı şüphesiyle gözaltına aldığını bildirdi.Londra polisinin konuya ilişkin yağtığı açıklamada, “Adam bir dizi kundaklama ile bağlantılı olarak tutuklandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre tutuklanan kişi 21 yaşında bir genç olup, insanların hayatına kastetmek amacıyla kundaklama olaylarına karıştığından şüpheleniyor. Polis, tutuklamanın üç ayrı olayla ilişkili olduğunu açıkladı.İngiliz polisi, Keir Starmer’ın başbakanlık görevini üstlenmeden önce yaşadığı evde yangın çıktığını duyurmuştu. Starmer’a ait olan iki eski konutta meydana gelen yangın ülkede büyük yankı uyandırmıştı. Gece 01.11'de başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evin ön kapısı ve dış cephesinde ciddi hasar oluştuğu belirtilmişti.Polis, 8 Mayıs'ta bir araçta çıkan yangınla 11 Mayıs'ta başka bir evin girişinde çıkan yangını da Starmer’ın eviyle ilişkilendirerek, bu üç olayın bağlantılı olup olmadığını araştırdığını duyurmuştu. Yetkililer, olayların değerlendirildiğini ve terör şüphesi üzerinde durulduğunu belirtmişti. Yangın sırasında başbakanlık konutunda kalan Starmer’ın durumun iyi olduğu açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/ingiltere-basbakani-keir-starmerin-evinde-yangin-cikti-polis-teror-suphesi-uzerinde-duruyor-1096160546.html

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