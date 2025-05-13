Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar çıktı: Başkentte yaşayanlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunuldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği yapacak
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Dinçşahin: ‘PYD, ABD'ye güvenmemeli'
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Hüsnü Mahalli: 'Bir son değil, bir geçiş olabilir'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’nin uçan arabasında son gelişmeler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
21 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Emir Çelebi'nin yuttuğu hapın sırrı
15:26
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Dinçşahin: ‘PKK’nın feshiyle meşru siyaset yapmanın önü açılmış oldu’
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Dolapların gizli mesaisi
18:13
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hüsnü Mahalli: “PKK, PYD-YPG ile birleşecek”
18:19
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Süreçte uluslararası aktörlerin rolü
18:33
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünyanın ilk süpersonik ses hızının üstünde uçan yolcu uçağını geliştiren efsane isim
20:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
PKK fesih kararını açıkladı: Saray'dan "reform" mesajı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/libyanin-baskenti-trablusta-catismalar-cikti-baskentte-yasayanlara-evlerinde-kalmalari-cagrisinda-1096161583.html
Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar çıktı: Başkentte yaşayanlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunuldu
Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar çıktı: Başkentte yaşayanlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunuldu
Sputnik Türkiye
Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar çıktı, şehirde uçuşlar durduruldu ve halka evlerinde kalmaları çağrısı yapıldı. 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T01:44+0300
2025-05-13T01:44+0300
dünya
libya
trablus
umh
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096161428_138:0:691:311_1920x0_80_0_0_be75f627d5cb91f80d58e78e159ce59c.jpg
Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı çatışmalar yaşanıyor. Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Selahaddin bölgelerinden silah sesleri duyulduğu bildiriliyor.Başarısızlığa uğrayan gerginliği azaltma görüşmeleri sırasında çıkan çatışmalar Ebu Salim ilçesine sıçradı, çok sayıda kişi yaralandı ve paniğe yol açtı. Libya'nın Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı İçişleri Bakanlığı, başkentte yaşayanlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.Libya medyasına göre, Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda çatışmalar nedeniyle uçuşlar durduruldu. Ayrıca Libya İstikrar Destek Birimi Komutanı Abdülgani el-Kikli'nin, Trablus'un güneyindeki 444. Muharebe Tugayı ile çıkan silahlı çatışmada öldürüldüğü yerel medyanın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde yer aldı.Libya'da neler olmuştu?Libya, 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana istikrarsızlık içinde. Batıdaki Trablus yönetimi ile doğudaki Mareşal Halife Hafter komutasındaki güçler arasında uzun süredir süren güç mücadelesi, ülkenin birleşik bir devlet olarak faaliyet göstermesini engelliyor. 2021'de BM destekli Libya Siyasi Diyalog Forumu tarafından geçici bir yürütme organı belirlenmiş olsa da, planlanan genel seçimler hala yapılabilmiş değil.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/ingiltere-basbakani-keir-starmerin-evinde-yangin-cikti-polis-teror-suphesi-uzerinde-duruyor-1096160546.html
libya
trablus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096161428_207:0:622:311_1920x0_80_0_0_98dd0d942d3121b6207eacf676eeb56d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
libya, trablus, umh
libya, trablus, umh

Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar çıktı: Başkentte yaşayanlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunuldu

01:44 13.05.2025
© Ekran GörüntüsüLibya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar çıktı
Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© Ekran Görüntüsü
Abone ol
Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar çıktı, şehirde uçuşlar durduruldu ve halka evlerinde kalmaları çağrısı yapıldı.
Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı çatışmalar yaşanıyor. Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Selahaddin bölgelerinden silah sesleri duyulduğu bildiriliyor.
Başarısızlığa uğrayan gerginliği azaltma görüşmeleri sırasında çıkan çatışmalar Ebu Salim ilçesine sıçradı, çok sayıda kişi yaralandı ve paniğe yol açtı. Libya'nın Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı İçişleri Bakanlığı, başkentte yaşayanlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.
Libya medyasına göre, Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda çatışmalar nedeniyle uçuşlar durduruldu. Ayrıca Libya İstikrar Destek Birimi Komutanı Abdülgani el-Kikli'nin, Trablus'un güneyindeki 444. Muharebe Tugayı ile çıkan silahlı çatışmada öldürüldüğü yerel medyanın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde yer aldı.

Libya'da neler olmuştu?

Libya, 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana istikrarsızlık içinde. Batıdaki Trablus yönetimi ile doğudaki Mareşal Halife Hafter komutasındaki güçler arasında uzun süredir süren güç mücadelesi, ülkenin birleşik bir devlet olarak faaliyet göstermesini engelliyor.
2021'de BM destekli Libya Siyasi Diyalog Forumu tarafından geçici bir yürütme organı belirlenmiş olsa da, planlanan genel seçimler hala yapılabilmiş değil.
İngiltere Maliye Bakanlığı, sermaye çekmek ve büyümeyi hızlandırmak için radikal reçetesini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2025
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın evinde yangın çıktı: Polis terör şüphesi üzerinde duruyor
Dün, 23:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала