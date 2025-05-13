https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/libyanin-baskenti-trablusta-catismalar-cikti-baskentte-yasayanlara-evlerinde-kalmalari-cagrisinda-1096161583.html

Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar çıktı: Başkentte yaşayanlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunuldu

Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar çıktı: Başkentte yaşayanlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunuldu

Sputnik Türkiye

Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar çıktı, şehirde uçuşlar durduruldu ve halka evlerinde kalmaları çağrısı yapıldı. 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T01:44+0300

2025-05-13T01:44+0300

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Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı çatışmalar yaşanıyor. Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Selahaddin bölgelerinden silah sesleri duyulduğu bildiriliyor.Başarısızlığa uğrayan gerginliği azaltma görüşmeleri sırasında çıkan çatışmalar Ebu Salim ilçesine sıçradı, çok sayıda kişi yaralandı ve paniğe yol açtı. Libya'nın Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı İçişleri Bakanlığı, başkentte yaşayanlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.Libya medyasına göre, Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda çatışmalar nedeniyle uçuşlar durduruldu. Ayrıca Libya İstikrar Destek Birimi Komutanı Abdülgani el-Kikli'nin, Trablus'un güneyindeki 444. Muharebe Tugayı ile çıkan silahlı çatışmada öldürüldüğü yerel medyanın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde yer aldı.Libya'da neler olmuştu?Libya, 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana istikrarsızlık içinde. Batıdaki Trablus yönetimi ile doğudaki Mareşal Halife Hafter komutasındaki güçler arasında uzun süredir süren güç mücadelesi, ülkenin birleşik bir devlet olarak faaliyet göstermesini engelliyor. 2021'de BM destekli Libya Siyasi Diyalog Forumu tarafından geçici bir yürütme organı belirlenmiş olsa da, planlanan genel seçimler hala yapılabilmiş değil.

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