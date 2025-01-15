https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/kumpir-dukkaninda-salmonella-bakterisi-bulundu-isletme-sahibi-tutuklandi-1092723628.html
Kumpir dükkanında salmonella bakterisi bulundu: İşletme sahibi tutuklandı
Kumpir dükkanında salmonella bakterisi bulundu: İşletme sahibi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Buca ilçesinde bir kumpir işletmesinde yemek yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve taburcu edilmesinin ardından evinde hayatını... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T21:59+0300
2025-01-15T21:59+0300
2025-01-15T22:19+0300
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28 Aralık 2024'te yaşanan olayda, Servet Polat ve ailesi, Buca Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yedikten sonra kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. İki gün sonra evinde hayatını kaybeden Polat'ın ölümünün ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Yapılan incelemelerde, aynı işletmede yemek yiyen başka kişilerin de benzer belirtiler göstererek hastanelere başvurduğu tespit edildi. Şikayetler üzerine gözaltına alınan iş yeri sahibi N.D., nöbetçi mahkeme tarafından 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.Dükkanda salmonella tespit edildiTarım Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından işletmeden alınan numunelerde salmonella bakterisi tespit edildi. Ayrıca, İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından Servet Polat'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için alınan örneklerin incelendiği ve otopsi raporu çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/yedigi-kumpir-oldurdu-iddiasi-otopsi-sonucu-bekleniyor-1092537818.html
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salmonella nedir, kumpir ölüm
salmonella nedir, kumpir ölüm
Kumpir dükkanında salmonella bakterisi bulundu: İşletme sahibi tutuklandı
21:59 15.01.2025 (güncellendi: 22:19 15.01.2025)
İzmir'in Buca ilçesinde bir kumpir işletmesinde yemek yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve taburcu edilmesinin ardından evinde hayatını kaybeden Servet Polat'ın ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi N.D. tutuklandı. Yapılan incelemelerde dükkanda salmonella bakterisi tespit edildi.
28 Aralık 2024'te yaşanan olayda, Servet Polat ve ailesi, Buca Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yedikten sonra kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. İki gün sonra evinde hayatını kaybeden Polat'ın ölümünün ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Yapılan incelemelerde, aynı işletmede yemek yiyen başka kişilerin de benzer belirtiler göstererek hastanelere başvurduğu tespit edildi. Şikayetler üzerine gözaltına alınan iş yeri sahibi N.D., nöbetçi mahkeme tarafından 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.
Dükkanda salmonella tespit edildi
Tarım Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından işletmeden alınan numunelerde salmonella bakterisi tespit edildi. Ayrıca, İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından Servet Polat'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için alınan örneklerin incelendiği ve otopsi raporu çalışmalarının sürdüğü belirtildi.