https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kremlin-rus-heyeti-persembe-gunu-istanbulda-ukrayna-heyetini-bekleyecek-1096195346.html
Kremlin: Rus heyeti, Perşembe günü İstanbul’da Ukrayna heyetini bekleyecek
Kremlin: Rus heyeti, Perşembe günü İstanbul’da Ukrayna heyetini bekleyecek
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetinin Ukrayna temsilcilerini İstanbul’da bekleyeceğini belirterek, “Heyetimiz orada olacak ve Ukrayna tarafını bekleyecek”... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T21:46+0300
2025-05-13T21:46+0300
2025-05-13T21:46+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov aynı zamanda Rus tarafındaki müzakere heyetinin kimlerden oluştuğunu ve toplantının ne zaman başlayacağı hakkında bilgi vermeyip, “Bunu söyleyemem. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bir talimat geldiğinde bunu açıklayacağız” diye belirtti.Peskov ayrıca Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşme arzusuna ilişkin sözlerine verdiği yanıtta, “Biz sadece Putin'in açıklamalarını değerlendiriyoruz” dedi.Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’ya 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan müzakerelere yeniden başlama çağrısında bulunmuştu.Zelenskiy ise Putin'in barış girişimine karşılık vererek Moskova'nın 12 Mayıs'tan itibaren 30 gün süreyle tam bir ateşkesi kabul etmesini talep etmiş ve ancak bu şartla Kiev'in müzakere masasına oturacağını vurgulamıştı.Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'yı Moskova'nın önerisini derhal kabul etmeye çağırmasının ardından Zelenskiy, Perşembe günü Türkiye'de Rusya Devlet Başkanı’nı bekleyeceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/putin-ukraynada-rusyanin-aksine-zorla-seferberlik-var-insanlar-kopek-gibi-sokakta-yakalaniyor-1096190390.html
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kremlin, i̇stanbul, ukrayna, rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, vladimir zelenskiy
kremlin, i̇stanbul, ukrayna, rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, vladimir zelenskiy
Kremlin: Rus heyeti, Perşembe günü İstanbul’da Ukrayna heyetini bekleyecek
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetinin Ukrayna temsilcilerini İstanbul’da bekleyeceğini belirterek, “Heyetimiz orada olacak ve Ukrayna tarafını bekleyecek” cümlesini kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov aynı zamanda Rus tarafındaki müzakere heyetinin kimlerden oluştuğunu ve toplantının ne zaman başlayacağı hakkında bilgi vermeyip, “Bunu söyleyemem. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bir talimat geldiğinde bunu açıklayacağız” diye belirtti.
Peskov ayrıca Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşme arzusuna ilişkin sözlerine verdiği yanıtta, “Biz sadece Putin'in açıklamalarını değerlendiriyoruz” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’ya 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan müzakerelere yeniden başlama çağrısında bulunmuştu.
Zelenskiy ise Putin'in barış girişimine karşılık vererek Moskova'nın 12 Mayıs'tan itibaren 30 gün süreyle tam bir ateşkesi kabul etmesini talep etmiş ve ancak bu şartla Kiev'in müzakere masasına oturacağını vurgulamıştı.
Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'yı Moskova'nın önerisini derhal kabul etmeye çağırmasının ardından Zelenskiy, Perşembe günü Türkiye'de Rusya Devlet Başkanı’nı bekleyeceğini ifade etmişti.