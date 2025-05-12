https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/marketten-aldigi-kurabiyeyi-yedikten-bir-saat-sonra-hayatini-kaybetti-1096146591.html

Marketten aldığı kurabiyeyi yedikten bir saat sonra hayatını kaybetti

Marketten aldığı kurabiyeyi yedikten bir saat sonra hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD’de yaşayan 78 yaşındaki Peggy Bryant, marketten aldığı yanlış etiketli kurabiyeyi tükettikten sonra geçirdiği alerjik reaksiyon sonucu yaşamını yitirdi... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T11:55+0300

2025-05-12T11:55+0300

2025-05-12T11:57+0300

yaşam

kurabiye

alerji

market

abd

lisa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0c/1096146948_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d8b0b5ab6d49eb16abcb936ed9160caf.jpg

78 yaşındaki Peggy Bryant, yanlış etiketli kurabiye nedeniyle hayatını kaybetti. Alerjisi olan fıstık ezmesini içeren bir ürünü yanlışlıkla tüketen Bryant, olaydan kısa süre sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından ailesi, sorumlu market hakkında yasal süreç başlattı.60'ıncı evlilik yıldönümünde acı sonPeggy Bryant, 7 Nisan 2023 tarihinde 60. evlilik yıldönümünü kutlamak için hazırlık yapıyordu. Bu özel gün için marketten yulaf ezmeli kuru üzümlü kurabiye satın aldı. Ancak pakete, içeriği farklı olan fıstık ezmeli kurabiye yanlışlıkla etiketlenmişti.Tadı fark etti ama çok geçtiKurabiyeden bir ısırık alan Bryant, tadın farklı olduğunu fark etti ve kurabiyenin fıstık ezmesi içerdiğini anladı. Ancak fıstığa karşı şiddetli alerjisi olan yaşlı kadın, bu farkındalığına rağmen kısa süre içinde fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, hastaneye girişinden bir saat sonra hayatını kaybetti.Peggy Bryant’ın kızı Lisa, olay sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Annem neşeli, enerjik bir insandı. Bu sonu hak etmedi.”Lisa, annesinin ölümünün basit bir etiketleme hatası nedeniyle yaşandığını vurguladı. Olayın ardından Peggy Bryant’ın ailesi, ürünün satıldığı markete karşı dava açtı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/bir-raki-grubuna-zam-yeni-raki-fiyatlari-duyuruldu-1096146127.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kurabiye, alerji, market, abd, lisa