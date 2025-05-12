https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/marketten-aldigi-kurabiyeyi-yedikten-bir-saat-sonra-hayatini-kaybetti-1096146591.html
Marketten aldığı kurabiyeyi yedikten bir saat sonra hayatını kaybetti
Marketten aldığı kurabiyeyi yedikten bir saat sonra hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD’de yaşayan 78 yaşındaki Peggy Bryant, marketten aldığı yanlış etiketli kurabiyeyi tükettikten sonra geçirdiği alerjik reaksiyon sonucu yaşamını yitirdi... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T11:55+0300
2025-05-12T11:55+0300
2025-05-12T11:57+0300
yaşam
kurabiye
alerji
market
abd
lisa
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78 yaşındaki Peggy Bryant, yanlış etiketli kurabiye nedeniyle hayatını kaybetti. Alerjisi olan fıstık ezmesini içeren bir ürünü yanlışlıkla tüketen Bryant, olaydan kısa süre sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından ailesi, sorumlu market hakkında yasal süreç başlattı.60'ıncı evlilik yıldönümünde acı sonPeggy Bryant, 7 Nisan 2023 tarihinde 60. evlilik yıldönümünü kutlamak için hazırlık yapıyordu. Bu özel gün için marketten yulaf ezmeli kuru üzümlü kurabiye satın aldı. Ancak pakete, içeriği farklı olan fıstık ezmeli kurabiye yanlışlıkla etiketlenmişti.Tadı fark etti ama çok geçtiKurabiyeden bir ısırık alan Bryant, tadın farklı olduğunu fark etti ve kurabiyenin fıstık ezmesi içerdiğini anladı. Ancak fıstığa karşı şiddetli alerjisi olan yaşlı kadın, bu farkındalığına rağmen kısa süre içinde fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, hastaneye girişinden bir saat sonra hayatını kaybetti.Peggy Bryant’ın kızı Lisa, olay sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Annem neşeli, enerjik bir insandı. Bu sonu hak etmedi.”Lisa, annesinin ölümünün basit bir etiketleme hatası nedeniyle yaşandığını vurguladı. Olayın ardından Peggy Bryant’ın ailesi, ürünün satıldığı markete karşı dava açtı.
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kurabiye, alerji, market, abd, lisa
kurabiye, alerji, market, abd, lisa
Marketten aldığı kurabiyeyi yedikten bir saat sonra hayatını kaybetti
11:55 12.05.2025 (güncellendi: 11:57 12.05.2025)
ABD’de yaşayan 78 yaşındaki Peggy Bryant, marketten aldığı yanlış etiketli kurabiyeyi tükettikten sonra geçirdiği alerjik reaksiyon sonucu yaşamını yitirdi. Aile, ölümün ardından markete dava açtı.
78 yaşındaki Peggy Bryant, yanlış etiketli kurabiye nedeniyle hayatını kaybetti. Alerjisi olan fıstık ezmesini içeren bir ürünü yanlışlıkla tüketen Bryant, olaydan kısa süre sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından ailesi, sorumlu market hakkında yasal süreç başlattı.
60'ıncı evlilik yıldönümünde acı son
Peggy Bryant, 7 Nisan 2023 tarihinde 60. evlilik yıldönümünü kutlamak için hazırlık yapıyordu. Bu özel gün için marketten yulaf ezmeli kuru üzümlü kurabiye satın aldı. Ancak pakete, içeriği farklı olan fıstık ezmeli kurabiye yanlışlıkla etiketlenmişti.
Tadı fark etti ama çok geçti
Kurabiyeden bir ısırık alan Bryant, tadın farklı olduğunu fark etti ve kurabiyenin fıstık ezmesi içerdiğini anladı. Ancak fıstığa karşı şiddetli alerjisi olan yaşlı kadın, bu farkındalığına rağmen kısa süre içinde fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, hastaneye girişinden bir saat sonra hayatını kaybetti.
Peggy Bryant’ın kızı Lisa, olay sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Annem neşeli, enerjik bir insandı. Bu sonu hak etmedi.”
Lisa, annesinin ölümünün basit bir etiketleme hatası nedeniyle yaşandığını vurguladı. Olayın ardından Peggy Bryant’ın ailesi, ürünün satıldığı markete karşı dava açtı.