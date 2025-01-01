https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/havalimaninda-elle-aranmaya-mukavemet-gosteren-yolcuya-26-bin-226-ucakta-taskinlik-cikarana-19-bin-1092247438.html

Havalimanında elle aranmaya mukavemet gösteren yolcuya 26 bin 226, uçakta taşkınlık çıkarana 19 bin 668 lira ceza

Havalimanında elle aranmaya mukavemet gösteren yolcuya 26 bin 226, uçakta taşkınlık çıkarana 19 bin 668 lira ceza

Sputnik Türkiye

SHGM'nin, 2025 yılında uygulayacağı idari para cezaları açıklandı. Buna göre havalimanında taranmaya ve elle aramaya mukavemet gösteren yolcuya 26 bin 226... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T14:50+0300

2025-01-01T14:50+0300

2025-01-01T14:50+0300

türkiye

shgm

lazer

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yolcu uçağı

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) 2025 yılında uygulayacağı idari para cezaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanan yeni cezalara göre havalimanlarında taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunması 26 bin 226 TL idari para cezası verilecek. Uçakta taşkınlık yapan, yolculara ise 19 bin 668 TL idari ceza uygulanacak.Lazer tutmanın cezası 131 bin 176 lira olduSivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılında uygulanacak idari para cezalarına ilişkin yönetmelik yeniden değerlendirme oranına göre hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve tütün mamulleri kullanan yolculara 19 bin 668 TL para cezası verilecek. Yolcuların uçuş emniyetini riski edebilecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi ve benzer ihlallerde bulunulması 131 bin 176 TL, havalimanlarında güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunması 26 bin 226 TL idari para cezası verilecek. Uçakta taşkınlık yapan, kabin ekipleriyle ve yolcularla tartışan uçuş ekibinin görev yapmasını güç kullanarak engel olan yolculara ise 19 bin 668 TL idari ceza uygulanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/ucak-yolculuklarinda-yeni-donem-19-yillik-yasak-kalkiyor-1091463926.html

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