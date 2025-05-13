https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kandilli-rasathanesi-acikladi-bursada-deprem-1096187515.html
Kandilli Rasathanesi açıkladı: Bursa'da deprem
Kandilli Rasathanesi açıkladı: Bursa'da deprem
Sputnik Türkiye
13 Mayıs 2025 Salı günü saat 14.49’da Bursa’da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 12.8 kilometre olarak... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T15:12+0300
2025-05-13T15:12+0300
2025-05-13T15:12+0300
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13 Mayıs 2025 Salı günü saat 14.49’da Bursa’da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem yerin 12.8 kilometre derinliğinde oluştu.Sosyal medyadan paylaşıldıDepremin ardından çok sayıda Bursa sakini, sarsıntıyı hissettiklerini belirterek sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor.Kandilli Rasathanesi açıkladı: Büyüklük 3.4Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, deprem büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu. Açıklamada, depremin saat 14.49’da meydana geldiği ve derinliğinin 12.8 kilometre olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/istanbulda-hissedilen-deprem-sonrasi-prof-dr-naci-gorurden-uyari-fay-hattini-isaret-etti-1096165052.html
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Kandilli Rasathanesi açıkladı: Bursa'da deprem
13 Mayıs 2025 Salı günü saat 14.49’da Bursa’da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 12.8 kilometre olarak açıkladı. Depremi hissedenler, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.
13 Mayıs 2025 Salı günü saat 14.49’da Bursa’da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem yerin 12.8 kilometre derinliğinde oluştu.
Sosyal medyadan paylaşıldı
Depremin ardından çok sayıda Bursa sakini, sarsıntıyı hissettiklerini belirterek sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor.
Kandilli Rasathanesi açıkladı: Büyüklük 3.4
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, deprem büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu. Açıklamada, depremin saat 14.49’da meydana geldiği ve derinliğinin 12.8 kilometre olduğu belirtildi.