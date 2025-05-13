https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/libya-savunma-bakanligi-trablustaki-askeri-operasyonun-basariyla-sonuclandigini-duyurdu-1096164517.html
Libya Savunma Bakanlığı, Trablus'taki askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını duyurdu
Libya Savunma Bakanlığı, Trablus'taki askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Libya'nın Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Savunma Bakanlığı, başkent Trablus’taki askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T08:13+0300
2025-05-13T08:13+0300
2025-05-13T08:21+0300
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ulusal mutabakat hükümeti (umh)
silahlı çatışma
askeri operasyon
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Libya’nın başkenti Trablus’ta yaşanan ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi Güvenlik Servisi Komutanı Abdülgani el-Kikli'nin hayatını kaybettiği bildirildiği çatışmanın sona erdiği bildirildi.UMH Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde, “Bakanlık askeri operasyonun başarıyla sona erdiğinin altını çiziyor. Bakanlık, güvenlik ve istikrarın sağlanması için bölgedeki planın tamamlanması talimatını verdi” açıklamasına yer verildi.Trablus’ta neler yaşandı?Dün gece saatlerinde Trablus’un güneyindeki bazı mahallelerinde silahlı çatışmaların yaşandığı bildirilmişti. Çıkan çatışmalarda Cumhurbaşkanlığı Konseyi Güvenlik Servisi Komutanı Abdülgani el-Kikli'nin öldürüldüğü açıklanmıştı. El-Kikli’nin UMH Savunma Bakanlığı’na bağlı 444. Muharebe Tugayı karargahında silahtan vurulduğu belirtilmişti.İçişleri Bakanlığı, başkentte yaşayanlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunmuştu. Trablus Acil Yardım Servisi, çatışmalarda en az 6 kişinin yaralandığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/zaharova-minsk-anlasmalarini-reddeden-ulkeler-30-gunluk-ateskes-istiyor-1096161951.html
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libya, trablus, ulusal mutabakat hükümeti (umh), silahlı çatışma, askeri operasyon
libya, trablus, ulusal mutabakat hükümeti (umh), silahlı çatışma, askeri operasyon
Libya Savunma Bakanlığı, Trablus'taki askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını duyurdu
08:13 13.05.2025 (güncellendi: 08:21 13.05.2025)
Libya'nın Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Savunma Bakanlığı, başkent Trablus’taki askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını belirtti.
Libya’nın başkenti Trablus’ta yaşanan ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi Güvenlik Servisi Komutanı Abdülgani el-Kikli'nin hayatını kaybettiği bildirildiği çatışmanın sona erdiği bildirildi.
UMH Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde, “Bakanlık askeri operasyonun başarıyla sona erdiğinin altını çiziyor. Bakanlık, güvenlik ve istikrarın sağlanması için bölgedeki planın tamamlanması talimatını verdi” açıklamasına yer verildi.
Trablus’ta neler yaşandı?
Dün gece saatlerinde Trablus’un güneyindeki bazı mahallelerinde silahlı çatışmaların yaşandığı bildirilmişti. Çıkan çatışmalarda Cumhurbaşkanlığı Konseyi Güvenlik Servisi Komutanı Abdülgani el-Kikli'nin öldürüldüğü açıklanmıştı. El-Kikli’nin UMH Savunma Bakanlığı’na bağlı 444. Muharebe Tugayı karargahında silahtan vurulduğu belirtilmişti.
İçişleri Bakanlığı, başkentte yaşayanlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunmuştu. Trablus Acil Yardım Servisi, çatışmalarda en az 6 kişinin yaralandığını bildirmişti.